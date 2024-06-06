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宜蘭市美食》「十年之后烘焙坊」是位於宜蘭的超人氣烘焙坊，最近也跟著這股熱潮，推出了花瓣千層蛋塔。店家自家稱為「國王蛋撻」! 這裏的蛋撻用料實在，口感及內餡都是上乘之作，除了高品質的原料，還使用了天然的香草莢，非常熱門一定要預約才嚐的到
其實「十年之后」一直是我們的愛店之一，店裏最受歡迎的特色商品，像是絹吐司系列、招牌海鹽波蘿和楓葉派都非常棒!另外，這裏每年也都會推出季節限定的國王派，這是法國人在每年天主教顯節都會吃的一種糕點，正統的中間還有個小瓷人哦。
十年之后烘焙坊 店家資訊
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十年之后烘焙坊-女中店
地址：宜蘭縣宜蘭市弘志路46號
營業時間：11:00-20:00 週六公休
電話：03 936 0777
- 十年之后烘焙坊-陽明店
- 地址：宜蘭縣宜蘭市陽明路155號
營業時間：11:00-18:00 週六公休
電話：03 938 3377
FB、官網
十年之后烘焙坊 交通停車
- 自行開車：Google導航輸入「十年之后烘焙坊」即可到達
- 停車場：附近巷弄臨停一下還可以
十年之后烘焙坊 空間環境
「十年之后」雖然是間民房，店家利用外牆彩繪了整個牆面，頗有童趣呢
所以只到來到這裏，只要看到醒目的壁畫就知道「十年之后烘焙坊」到了
店家給人的感覺十分清爽，並不會擺放過多的麵包，滿乾淨的
店家也可以控制麵包的新鮮度，賣完為止，剛剛好就好
進門的地方也有可愛又童趣的畫作
主角正是麵包君啊，還有他們的伙伴們，超可愛的
每個麵包都包裝的滿好的，不用怕被空氣中的微塵污染
十年之后烘焙坊 必買推薦
店家也經營了許多年了，使用的麵粉及奶油都是滿不錯的，在宜蘭的烘焙界中站穩了腳步，這幾款都是人氣商品哦
- 絹吐司系列
- 招牌海鹽菠蘿
- 氣球麵包
- 楓葉派
十年之后烘焙坊 心得評價
國王千層蛋塔
國王蛋塔一顆＄80元，需預訂
我們也來這裏買過好幾次麵包，這陣子正流行千層蛋塔，店家也順勢推出熱門商品，我們也來跟風一下買幾個來嚐嚐
從外觀看的出來千層的模樣，同時也外觀長的像花朵～滿美的
一顆約千層香酥的蛋塔皮，加上軟綿可口、入口即化的內餡用萊思克奶油延壓，真的好吃啊
用小農合作的香草莢，看到的香草籽顆粒，淡淡香氣在嘴裡口齒留香！
#此張照片取自 十年之后粉絲團
雖然它的要價不斐，但嚐鮮滿足一下口腹之慾還滿可以的
聽說這個的做工繁複，所以手工的部份佔了大部份
吃的時候一定要拿個盤子來接，不然餅皮屑屑會掉滿地啊
絹吐司
招牌娟吐司，也是推到不行
如果沒有說錯的話，它應該和一般麵包店所說的生吐司差不多
口感綿密細膩又帶有麵包的香氣，不用加什麼果醬，直接吃就非常好吃
海鹽菠蘿
這可是店家的招牌之一啊
這款其實和一般的菠蘿很像，只不過它帶有海鹽的微微鹹度，跟一般的菠蘿麵包相比之下，微鹹的口味更帶出了菠蘿麵包的甜！
所以甜中帶點微微的鹹，口感也很鬆軟好吃哦
鹽可頌
鹽可頌也很好吃
楓葉蘋果派
楓葉派的外型也滿討喜的，裏面是蜜漬蘋果和卡士達醬，內餡口感豐富，甜而不膩
紅豆牛奶
這個跟港式菠蘿油的作法滿像的，只不過這裏利用紅豆泥加上一塊冰鎮奶油
紅豆甜度適中不會太膩口，加上奶油的香氣，很邪惡的甜點，但一口咬下就停不下來啊
蔥麵包符合台灣人的口味
自家的冷泡茶
自從發現「十年之后」，這家一直是我們想吃麵包時的好選擇，他們家的用料實在，新鮮又好吃
當然價錢也是一分錢一分貨，但至少吃的很滿足哦
十年之后烘焙坊 附近景點美食
- 熱門景點：潭酵天地、宜蘭磚窯、幾米公園、宜蘭觀光酒廠、莎貝莉娜精靈印畫學院、宜蘭市李科永紀念圖書館
- 必吃美食：宜蘭蒜味肉羹、東門夜市、紅樓中餐廳櫻桃鴨、宜蘭新月廣場美食、老吳胡椒餅、金東購物廣場
- 宜蘭市飯店：蘭城晶英酒店、悅川酒店
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