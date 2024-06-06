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宜蘭市美食》「十年之后烘焙坊」是位於宜蘭的超人氣烘焙坊，最近也跟著這股熱潮，推出了花瓣千層蛋塔。店家自家稱為「國王蛋撻」! 這裏的蛋撻用料實在，口感及內餡都是上乘之作，除了高品質的原料，還使用了天然的香草莢，非常熱門一定要預約才嚐的到

其實「十年之后」一直是我們的愛店之一，店裏最受歡迎的特色商品，像是絹吐司系列、招牌海鹽波蘿和楓葉派都非常棒!另外，這裏每年也都會推出季節限定的國王派，這是法國人在每年天主教顯節都會吃的一種糕點，正統的中間還有個小瓷人哦。



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十年之后烘焙坊 店家資訊

十年之后烘焙坊-女中店

地址：宜蘭縣宜蘭市弘志路46號

營業時間：11:00-20:00 週六公休

電話：03 936 0777

地址：宜蘭縣宜蘭市弘志路46號 營業時間：11:00-20:00 週六公休 電話：03 936 0777 十年之后烘焙坊-陽明店

地址：宜蘭縣宜蘭市陽明路155號

營業時間：11:00-18:00 週六公休

電話：03 938 3377

FB、官網

十年之后烘焙坊 交通停車

自行開車： Google導航輸入 十年之后烘焙坊 」

Google導航輸入 停車場：附近巷弄臨停一下還可以

十年之后烘焙坊 空間環境

「十年之后」雖然是間民房，店家利用外牆彩繪了整個牆面，頗有童趣呢

所以只到來到這裏，只要看到醒目的壁畫就知道「十年之后烘焙坊」到了

店家給人的感覺十分清爽，並不會擺放過多的麵包，滿乾淨的

店家也可以控制麵包的新鮮度，賣完為止，剛剛好就好

進門的地方也有可愛又童趣的畫作

主角正是麵包君啊，還有他們的伙伴們，超可愛的

每個麵包都包裝的滿好的，不用怕被空氣中的微塵污染

十年之后烘焙坊 必買推薦

店家也經營了許多年了，使用的麵粉及奶油都是滿不錯的，在宜蘭的烘焙界中站穩了腳步，這幾款都是人氣商品哦

絹吐司系列 招牌海鹽菠蘿 氣球麵包 楓葉派

十年之后烘焙坊 心得評價

國王千層蛋塔

國王蛋塔一顆＄80元，需預訂

我們也來這裏買過好幾次麵包，這陣子正流行千層蛋塔，店家也順勢推出熱門商品，我們也來跟風一下買幾個來嚐嚐

從外觀看的出來千層的模樣，同時也外觀長的像花朵～滿美的

一顆約千層香酥的蛋塔皮，加上軟綿可口、入口即化的內餡用萊思克奶油延壓，真的好吃啊

用小農合作的香草莢，看到的香草籽顆粒，淡淡香氣在嘴裡口齒留香！



#此張照片取自 十年之后粉絲團

雖然它的要價不斐，但嚐鮮滿足一下口腹之慾還滿可以的

聽說這個的做工繁複，所以手工的部份佔了大部份

吃的時候一定要拿個盤子來接，不然餅皮屑屑會掉滿地啊

絹吐司

招牌娟吐司，也是推到不行

如果沒有說錯的話，它應該和一般麵包店所說的生吐司差不多

口感綿密細膩又帶有麵包的香氣，不用加什麼果醬，直接吃就非常好吃

海鹽菠蘿

這可是店家的招牌之一啊

這款其實和一般的菠蘿很像，只不過它帶有海鹽的微微鹹度，跟一般的菠蘿麵包相比之下，微鹹的口味更帶出了菠蘿麵包的甜！

所以甜中帶點微微的鹹，口感也很鬆軟好吃哦

鹽可頌

鹽可頌也很好吃

楓葉蘋果派

楓葉派的外型也滿討喜的，裏面是蜜漬蘋果和卡士達醬，內餡口感豐富，甜而不膩

紅豆牛奶

右下角是紅豆牛奶!!

這個跟港式菠蘿油的作法滿像的，只不過這裏利用紅豆泥加上一塊冰鎮奶油

紅豆甜度適中不會太膩口，加上奶油的香氣，很邪惡的甜點，但一口咬下就停不下來啊

蔥麵包符合台灣人的口味

自家的冷泡茶

自從發現「十年之后」，這家一直是我們想吃麵包時的好選擇，他們家的用料實在，新鮮又好吃

當然價錢也是一分錢一分貨，但至少吃的很滿足哦

十年之后烘焙坊 附近景點美食

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