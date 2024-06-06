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我們今天來到「高雄鹽埕第一公有市場」，品嚐在地小吃、購買在地伴手禮，跟著YOCITY開啟高雄一日遊吧！（鹽埕第一公有市場美食購物懶人包）

高雄景點｜鹽埕第一公有市場散策

今天我們跟著YOCITY元宇宙來到「鹽埕第一公有市場」，這是我第一次來到這個市場，真的完全顛覆我對市場的想像，鹽埕第一公有市場整理的非常好，打造得很有在地特色，既文青又保留就市場的古色古香，真的非常值得來，大家來到高雄旅遊，可以安排一日遊！

市場裡面的巷子都整理的很乾淨，有許多老店、小吃攤，還有文青咖啡廳、酒吧，隱藏在巷弄間的厲害小店，等著我們去發掘呢！

高雄必買｜文青麵舖豫豐婁麵

第一間我們來到「豫豐婁麵」，這間是在地人推薦必買的麵店，不是現場吃的麵店，是買麵回家煮的麵店，文青麵舖豫豐婁麵非常好拍照，推薦給愛拍照的女孩。

文青麵舖豫豐婁麵

地址｜高雄市鹽埕區瀨南街137-10號

電話｜07-5612871

從民國43年開始經營的豫豐婁麵，至今已超過70年，是在地人都知道的麵店，每日早上新鮮製作的手工麵條，掛在那的白色麵條真的太可愛了，如今成為鹽埕第一公有市場打卡拍照的景點唷～

大家來到高雄，一定要來買好吃的豫豐婁麵，據說高雄許多有名的小吃店，都是使用他們家的手工麵條，麵條非常Ｑ彈有勁，真的一吃就不簡單，讓人一買成主顧，每次來高雄都會特別過來買呢！

高雄必吃｜王記魚丸

買完麵條我們繼續逛逛文青的巷弄，此時正好是吃飯時間，馬上來到高雄鹽埕的「王記魚丸」，王記魚丸是高雄在地人推薦必吃的老店，也是鹽埕第一公有市場必吃的美食之一，旁邊還有很有名的孫家肉粽，可以一起買～

王記魚丸真的是低調到不行，招牌沒有寫王記，只有看到菜名，跟著google map 走來到門口，問老闆才知道原來這裡就是王記，果然是巷弄美食。

王記魚丸旗魚丸

地址｜高雄市鹽埕區瀨南街169-1號

電話｜07-5314381

王記魚丸的魚丸湯一碗是60元，推薦他們家的割包也非常好吃，我們點了一份魚丸湯和割包，當午餐吃剛剛好很滿足。

現點現煮的綜合湯裡面有魚丸和肉丸，魚丸真的超級Ｑ彈，吃起來很脆而且很香，肉丸入口有芹菜的香氣，是很多汁不乾柴的丸子，我覺得非常好吃，推推！

我真的很喜歡他們家的割包，割包的饅頭部分部會太濕軟，吃起來微甜有嚼勁，花生粉、酸菜、控肉真是完美的搭配。

高雄必吃｜快樂檸檬 Happy Lemon

吃飽之後，我們來到不遠處的「快樂檸檬 Happy Lemon」，他們家的奶蓋、水果系列都很好喝，還有超好吃的雞蛋仔，非常適合來吃下午茶。

快樂檸檬 Happy Lemon

地址｜高雄市鹽埕區五福四路151-1號

電話｜07-5218901

快樂檸檬門口有很可愛的推車，也是網美打卡的熱門景點，大家買飲料玩別忘了拍張照在走唷～

快樂檸檬的「好好喝水果」系列都很好喝，我超愛梔春檸檬烏龍，檸檬烏龍外面較少喝到，茶香搭配檸檬很清爽，夏天來一杯很消暑，喜歡檸檬的朋友我也推薦「好好喝農搾」系列，這個系列是使用鮮榨檸檬汁製作，超酸超好喝！

若是愛喝奶蓋，推薦「好好喝奶蓋」系列，岩鹽芝芝奶蓋鹹甜又濃郁，推薦很特別的岩鹽芝士冬瓜茶，奶蓋配冬瓜茶很少見，有點像濃郁系的冬瓜奶，很讚！

YOCITY元宇宙｜使用攻略

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