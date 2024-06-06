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1981 Cafe的詳細地址為桃園市中壢區元化路2-36號3樓～

就在中壢火車站對面，交通非常便利！

很適合約外縣市的朋友或交通不方便的人來這聚餐👌

一下火車站就到了～附近也都有付費停車場，開車騎車也OK

只是他們家的店面算很隱密，沒有明顯的招牌和指引～

要乘搭電梯上樓才會看到🤣

電梯的入口就在中平商圈徒步區旁邊的那條街，不太明顯，要注意不要走過頭哦！

1981 Cafe 用餐環境

1981 Cafe 的用餐環境其實很舒適！跟一般越南餐廳不一樣

座位間的隔間也很足夠～坐起來不會太擁擠

而且還有一個類似塌塌米的空間，可以席地而坐😍

此外他們家還有二樓，只是二樓那邊的顧客都是越南或滇緬居多～然後晚上會唱KTV🤣

台灣人基本上都坐在一樓居多～來用餐時看到滿多台灣人坐在一樓的

如果運氣好坐在窗邊，還可以眺望中壢車站的市容，也算不錯～

下午時一個人坐在這裡喝咖啡辦公，休息時再往外看看中壢車站的風景，也是滿舒適的🥰

1981 Cafe 菜單

他們家的菜單同時有中文和越南文的說明

大家看不懂越南文的話，直接往後翻看中文的菜名即可～

雖然選擇不多，但這間的越式料理真的是還滿道地！

而且價格也不算貴，又不收服務費～可以常來 XD

點餐的話要去櫃檯找店員點，雖然店員都不是台灣人～但聽得懂中文，可以溝通！大家不用擔心

1981 Cafe 餐點分享

企鵝和朋友是各點了一份餐點加牛肉木瓜涼拌，這樣的份量兩個人吃下來是非常飽的！

第一次來的朋友可以作為參考哦❤️



溫馨提醒：他們家有提供白開水，只是喝完了要再找店員裝～

沒有提供白開水的水壺沒辦法自己裝，這是有點麻煩

河內牛肉河粉

這碗牛肉河粉的肉質很像是台南的溫體牛肉湯🍲

牛肉都是屬於半熟的狀況，後面再由湯的餘溫慢慢把它加熱的熟～

所以他們的牛肉吃起來肉質算滿軟嫩的😋

但也不建議各位放太久～加熱得越久肉會越老哦！

喜歡吃嫩一點口感的朋友，可以一上桌時就先把肉撈起來🤣

這碗的湯頭也很不錯，喝起來清爽順口～

味道並不會太重，小朋友或長輩都可以品嚐😋

河粉就是彈牙好吃又不會黏牙！可以搭配著湯頭一起吃口感會比較好

河內烤肉麵

這一道河內烤肉麵企鵝非常推薦！ 好吃又很特別

能吃到河粉、生菜。烤肉、熱湯以及春捲！CP值很高😍

而且吃法還滿講究的～要拿河粉泡去湯裡，等河粉吸滿了湯汁再享用

如果單吃河粉的話會有點單調，但吸滿了湯汁的河粉吃起來就會很滑順又多汁！

而且還會帶著淡淡的肉香～非常的誘人🤤

企鵝還滿推薦這道的，這感覺真的是在越南才吃得到～喜歡嚐鮮的朋友一定要試試

另外他們家的春捲也不錯～單吃的話一樣會有點乾澀！

建議也放到湯裡讓春捲泡一下湯汁喔～吃起來口感會更好❤️

牛肉木瓜涼拌

牛肉木瓜涼拌算是滿特別的一道料理

吃起來感覺就像是泰式木瓜涼拌只是多了點牛肉的口感！

味道也比較清爽點，沒有泰式那麼的酸辣～

但吃起來還是滿有辣度的🤣 不敢吃辣的朋友可以先pass

1981 Cafe 評價

這間越式餐廳的餐點都還滿不錯的~算很道地的越式料理！

加上店員也是越南人(講中文說得通)會真的以為出國了😆

價格不貴不收服務費，點一份餐點就可以坐整天~CP值很高👍

只是到了晚上樓上會開放KTV，會聽到很多人在唱歌~說實在還滿吵的🤣

如果比較喜歡安靜的空間的話，建議早上下午來！

而且交通位置很好，就在中壢車站對面~很適合約外縣市或交通不方便的朋友來聚餐❤️

1981 Cafe 詳細資料、注意事項

🍽：1981 Cafe

📍：桃園市中壢區元化路2-36號3 樓

⏰：平日11:00-22:30 假日：10:00-23:00(週一公休)

📞：0983 909 626

💌：1981 Cafe粉絲團

💰：現金結帳

備註：無低消、不限時間