中壢車站最佛心越式餐廳 ｜1981 Cafe ，無低消不限時不收服務費！點一杯飲料就可以坐一整天！聚餐聊天就選這裡
文章目錄
1981 Cafe的詳細地址為桃園市中壢區元化路2-36號3樓～
就在中壢火車站對面，交通非常便利！
很適合約外縣市的朋友或交通不方便的人來這聚餐👌
一下火車站就到了～附近也都有付費停車場，開車騎車也OK
只是他們家的店面算很隱密，沒有明顯的招牌和指引～
要乘搭電梯上樓才會看到🤣
電梯的入口就在中平商圈徒步區旁邊的那條街，不太明顯，要注意不要走過頭哦！
1981 Cafe 用餐環境
1981 Cafe 的用餐環境其實很舒適！跟一般越南餐廳不一樣
座位間的隔間也很足夠～坐起來不會太擁擠
而且還有一個類似塌塌米的空間，可以席地而坐😍
此外他們家還有二樓，只是二樓那邊的顧客都是越南或滇緬居多～然後晚上會唱KTV🤣
台灣人基本上都坐在一樓居多～來用餐時看到滿多台灣人坐在一樓的
如果運氣好坐在窗邊，還可以眺望中壢車站的市容，也算不錯～
下午時一個人坐在這裡喝咖啡辦公，休息時再往外看看中壢車站的風景，也是滿舒適的🥰
1981 Cafe 菜單
他們家的菜單同時有中文和越南文的說明
大家看不懂越南文的話，直接往後翻看中文的菜名即可～
雖然選擇不多，但這間的越式料理真的是還滿道地！
而且價格也不算貴，又不收服務費～可以常來 XD
點餐的話要去櫃檯找店員點，雖然店員都不是台灣人～但聽得懂中文，可以溝通！大家不用擔心
1981 Cafe 餐點分享
企鵝和朋友是各點了一份餐點加牛肉木瓜涼拌，這樣的份量兩個人吃下來是非常飽的！
第一次來的朋友可以作為參考哦❤️
溫馨提醒：他們家有提供白開水，只是喝完了要再找店員裝～
沒有提供白開水的水壺沒辦法自己裝，這是有點麻煩
河內牛肉河粉
這碗牛肉河粉的肉質很像是台南的溫體牛肉湯🍲
牛肉都是屬於半熟的狀況，後面再由湯的餘溫慢慢把它加熱的熟～
所以他們的牛肉吃起來肉質算滿軟嫩的😋
但也不建議各位放太久～加熱得越久肉會越老哦！
喜歡吃嫩一點口感的朋友，可以一上桌時就先把肉撈起來🤣
這碗的湯頭也很不錯，喝起來清爽順口～
味道並不會太重，小朋友或長輩都可以品嚐😋
河粉就是彈牙好吃又不會黏牙！可以搭配著湯頭一起吃口感會比較好
河內烤肉麵
這一道河內烤肉麵企鵝非常推薦！ 好吃又很特別
能吃到河粉、生菜。烤肉、熱湯以及春捲！CP值很高😍
而且吃法還滿講究的～要拿河粉泡去湯裡，等河粉吸滿了湯汁再享用
如果單吃河粉的話會有點單調，但吸滿了湯汁的河粉吃起來就會很滑順又多汁！
而且還會帶著淡淡的肉香～非常的誘人🤤
企鵝還滿推薦這道的，這感覺真的是在越南才吃得到～喜歡嚐鮮的朋友一定要試試
另外他們家的春捲也不錯～單吃的話一樣會有點乾澀！
建議也放到湯裡讓春捲泡一下湯汁喔～吃起來口感會更好❤️
牛肉木瓜涼拌
牛肉木瓜涼拌算是滿特別的一道料理
吃起來感覺就像是泰式木瓜涼拌只是多了點牛肉的口感！
味道也比較清爽點，沒有泰式那麼的酸辣～
但吃起來還是滿有辣度的🤣 不敢吃辣的朋友可以先pass
1981 Cafe 評價
這間越式餐廳的餐點都還滿不錯的~算很道地的越式料理！
加上店員也是越南人(講中文說得通)會真的以為出國了😆
價格不貴不收服務費，點一份餐點就可以坐整天~CP值很高👍
只是到了晚上樓上會開放KTV，會聽到很多人在唱歌~說實在還滿吵的🤣
如果比較喜歡安靜的空間的話，建議早上下午來！
而且交通位置很好，就在中壢車站對面~很適合約外縣市或交通不方便的朋友來聚餐❤️
1981 Cafe 詳細資料、注意事項
🍽：1981 Cafe
📍：桃園市中壢區元化路2-36號3 樓
⏰：平日11:00-22:30 假日：10:00-23:00(週一公休)
📞：0983 909 626
💌：1981 Cafe粉絲團
💰：現金結帳
備註：無低消、不限時間
相關文章
發表留言 取消