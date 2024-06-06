#是美食呦 (●’◡’●)ﾉ·臺中西區

【店外環境】

位於公正路上的一家日式風格餐酒館- #壺途 stupid，整棟老宅內外做翻新，整片店門大多都是透明窗面搭配木頭窗架，路人經過就可以看見店內風貌；店面往後退出一塊小空地，兩面木製隔牆上與角落都擺放不少植栽、蕨類，再搭配各種木製桌椅，有種日式小庭院的氛圍。

店外多以吊燈、展示燈等小型燈具打光，在夜色下能以不刺眼的方式襯托出店面輪廓；轉角提供3-4人座椅可以在此休息等候入場，環境漂亮很適合拍照打卡。

【店內環境】

一樓用餐區的用餐桌數不算多，大約10人內店內可能就會相當熱鬧擁擠；只要過了20:30的正餐時段店內主燈就會關閉，轉為昏暗的夜生活微醺模式。

轉角吧台區可容納7人，深木色桌面搭配抹茶綠磁磚柱相當沉穩有質感，選用墨綠色皮革高腳椅更顯復古情懷!

另外還有提供兩張雙人圓桌與一桌矮沙發，個人感覺圓桌或吧檯比較方便用餐，矮沙發區適合與朋友或情人小酌聊天。

二樓有提供廁所可以使用，另外也有擺放桌椅，但目前僅提供需要包場活動的客人，不是一般日常客人自由用餐的區域(若有需要請洽店家)。

二樓稍微空曠一些，布置了不少露營用品、桌椅等，感覺是可以舉辦都市露營風的包場聚會。

【菜單】

店門口直接放上一組菜單可以自由閱覽，不用進入店裡觀看產生消費壓迫感

(詳細菜單資訊請點擊這裡)

【餐點介紹】

-飯食推薦-

#炸牡蠣茶泡飯

炸牡蠣|日式茶湯|溫泉蛋|白飯|海苔碎

整套使用質感餐具提升了用餐的儀式感，日式茶湯熱度與味道都很夠，不會泡下去都成無味冷飯，進而影響口感。

-飯上除了有常見配料，還有一顆很嫩的溫泉蛋，直接搓破蛋液拌入飯中，可以再倒入湯頭前品嚐幾口蛋液與白飯、醬汁、海苔碎混合的風味；炸牡蠣很貼心地獨立盛裝，沒有直接放在飯上避免了酥脆麵衣遇熱蒸氣而軟化，牡蠣熟度恰到好處，不會炸到汁水完全蒸發，一口咬下牡蠣的鮮甜直接在嘴裡四散。

-麵食推薦-

#松阪豬胡麻冷烏龍

松阪豬肉片|溫泉蛋|柚香胡麻烏龍麵|小黃瓜絲

松阪豬肉片的厚薄度適中，肉質比其他部位多了一種「脆嫩兼具」的獨特咬勁，上方灑了些粗胡椒粒使咀嚼中可與肉香相互融合。

-胡麻之餘還多了柚香醬汁的調和，多了果酸香氣也中和了胡麻醬的膩感，醬汁完美包裹在每一條烏龍麵體上，沒有任何麵味分離感；松阪豬旁的一半鋪滿了爽脆口感的小黃瓜絲，還有半顆溏心蛋，蛋白非常軟嫩，蛋黃介於流心與粉感之間。

上述兩款都可以加價升級成套餐（例湯、小菜、燙青菜），個人蠻喜歡豆腐這道的，醬汁跟冷烏龍一樣是柚香胡麻風味，搭配冰涼滑嫩的豆腐，非常適合作為夏日消暑的配菜。

-湯品推薦-

#關西的關東煮

大根|香菇|玉米|魚豆腐|娃娃菜|青花椰菜

如果到店時已經過了晚餐不供應時段，但喝酒前仍想吃些東西、喝點熱喝湯暖暖胃，不妨點這碗滿滿料的關東煮！

有蘿蔔、玉米、貢丸、娃娃菜等多樣蔬果，多以原型食物為主值得表揚，湯頭與茶泡飯的高湯相似都是清甜路線。

上述的配料基本上就能吃到蠻有飽足感，但如果你想以主食看待，在18:00-20:30的晚餐時段還可加價升級成定食套餐，提供松露奶油拌飯+小菜一碟；拌飯單吃就非常美味，松露奶油香氣非常濃郁幾乎快蓋過其他關東煮料的味道，當日小菜的涼拌黃瓜片，搭配一起吃讓整道料理更為清爽。

-炸物推薦-

#脆薯佐松露海苔白醬

餐酒館再經典不過的就是炸薯條，不過比較特別的是店家是選用細薯，但炸起來一樣是美式粗薯條的酥脆口感，不會像速食店那種微酥狀態；搭配店家自調的松露白醬，一入嘴會完全被松露香氣佔據、咀嚼過程帶出薯條油炸後的香味，最後才感受到白醬的濃郁滋味。

#椒麻炸雞翅

原先以為是雞翅再醃製過程就已加入花椒粉調味，沒想到是炸完之後上方灑上整顆花椒粒，剛吃確實只有雞翅的味道，正當我以為花椒只是擺飾口味如此平凡時，齒間咬開了一顆花椒粒，整個椒麻香味席捲而來！ 著實令我驚豔

我自己更喜歡後者的調味方式，本身有些害怕花椒吃多導致舌頭麻麻的感覺，所以我可以自行選擇剔除花椒粒純吃雞翅，或是搭配一兩顆提味添香。

-飲品推薦-

#貳

百香果|萬壽菊|金萱茶|氣泡|伏特加

未成年請勿飲酒|酒後請勿開車

百香果的清香酸甜，是這杯調酒味道的大主角，加上當天都是吃比較重口味的餐點，萬壽菊與金萱茶的成份比較沒有感受到，氣泡稀釋掉伏特加的濃度，在嚥下後呼吸時才微微感受到酒精的熱度與氣息。

#柚香氣泡飲

如果未成年、不喝酒或是要騎車的朋友別擔心，店裡也有提供無酒精的軟性飲料，整杯妝點起來的美感也不輸調酒，在燈光微暗、與友人同歡的氣氛下，氣泡飲也能喝出微醺的境界～

甜品推薦

#鐵觀音巴斯克

店內新出的甜品，鐵觀音口味的巴斯克乳酪，上面放了一顆奶白色冰淇淋，再用薄荷葉作點綴，視覺上就已經降溫了不少！

巴斯克品嚐起來比較是清新不濃郁的風味，看似堅固但入嘴是絲滑綿密的質地，鐵觀音成份確實在色澤上肉眼可見，但品嚐後還是稍微被冰淇淋與巴斯克本身的奶味蓋過。

對於壺途無論是餐食整體口味還是打造的風格環境，個人認為不遜色於外面的臺日餐食專門店家，甚至可以作為日常晚間餐廳的選擇，酒精飲料轉為很完美的輔佐襯托；推出臺日正餐、炸物點心、精緻甜品、調酒與無酒精飲料，雖然細項還不算多，但相較於一般餐酒館來說已經很豐富多元，能在壺途一次滿足日常晚餐、宵夜小點以及深夜酒局!

🔍店家資訊

【壺途Stupid】

營業時間

☞︎ 18:00-02:00；週二、週三公休

電話

☞︎ 0978846385

地址

☞ 臺中市西區公正路196號

IG

☞ @whotoo_stupid

店內規範

(更多詳細資訊請點擊這裡)

* 部份供餐只到20:30

* 禁外食

* 有低消

-18:00-20:30 須消費餐點一份/人

-20:30-02:00 需消費$300/人

* 有規定最後加點/每組用餐時間

* 提供多元支付

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