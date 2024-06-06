台北美食下酒菜餐廳推薦【南港武侍日式居酒屋】三五好友聚會暢飲串燒必吃聚集地!!

每當上班壓力大時

就會想揪三五好友一起到居酒屋一起來放鬆

除了能夠大口吃肉更能體驗舒暢豪飲的快感

能夠輕鬆暢飲兼具歡聚為樂的體現

這次來到的是【南港武侍日式居酒屋】

外觀猶如日本傳統居酒屋的氛圍

走進店內播放著輕鬆的西洋歌曲

燈光與桌椅環境的擺設皆給人舒適休閒的感受

<<店內資訊>>

店名-武侍酒 日式居酒屋

地址- 台北市南港區南港路一段111號

電話-2653 6773

FB- https://www.facebook.com/549samurai/

營業時間-1130-1400 / 1730-2300

能讓人享受大快朵頤無肉無酒不歡的舒適環境

慶生/歡聚/小酌/暢飲/通通合適

菜單在這裡喔⬇⬇



爽脆的 胡麻高麗菜 口口吃得到新鮮

單吃或是搭配啤酒都好吃

脆鮮爽口的卡滋感更是帶來一抹清爽開胃的感受

振奮味蕾神經的胡麻高麗菜絕對是必點之菜

酒蒸蛤蜊(湯)

擁有蒜薑去與入味的酒將湯原本的腥味除去

讓湯品只留有最青的海鮮口感

溫潤入喉含有淡雅的酒香氣息

鮮美又帶有微醺的盪漾餘香沉澱在口內的感受

真的很不錯呢~~

紫蘇梅酒

口感滑順香醇

入口酸甜帶有那微醺的風味

配上燒烤完全是開胃更上一層樓阿

軟嫩Q彈的沖繩 黑糖炸麻糬 搭配甜滋滋的黑糖醬

完全就是絕佳的口感比例

甜糯舒軟的味覺饗宴就是讓人吃了還想要繼續~~

完全停不下來啊

照燒炒烏龍

烏龍麵本體的滑溜感與入口即化的牛肉

多汁的肉湯與Q彈的烏龍麵超級合拍

合二為一的滋味有那甜鹹相間的口感

口頰留香的照燒炒烏龍涮嘴又有滿滿地飽足感

肉香四溢又不油膩的 大阪燒雞肉丸

溫潤又帶有濃郁的口感

經過多次烘烤後將肉汁精華層層鎖住

咬下就會流湯的大阪燒雞肉丸真是完美比例的好吃阿

我最愛的一道串燒--> 柚子胡椒雞腿肉

鹹香的同時又展現出微辣的輕口感

搭上那比例完美的柚子果香甘甜

根本一口入魂怎麼吃都不會滿足的阿

多重鹹香酸辣甘甜的滋味刺激感UPUP

賣相極佳與風味層次分明的 明太子雞肉串

鮮嫩雞肉扎實多汁的肉質

配上明太子醬料完整澎派爆汁那滑嫩的口感

被滿滿包覆著醬料的實在在居酒屋絕對要來上好幾串才過癮阿

七味豚五花

豚五花扎實的美味與味蕾驚喜的七味粉碰撞

油脂豐厚軟嫩多汁的豚五花咬下超級多汁

七味粉則讓肉感更增添多重層次的漸層滋味

有著鹹辣微甜的曖昧氛圍感

讓人吃了還想一直吃個不停的感覺喔

滿盤蒜香入口滑溜的 Q彈炒牛舌

咬勁十足又被多汁包覆的口感

完全是開胃下酒菜的NO.1菜色

微焦爆香的滋味實在有夠爽口涮嘴

洋蔥豬肉捲也是居酒屋內爆款的一單菜色

洋蔥與豬肉齊齊入口的同時

鮮甜滋味的鮮蔬洋蔥將油花滿溢的豬肉捲口感完整中和

不會油膩又充滿外酥的捲皮真的很夠味

料多實在的 酥炸雞軟骨 一整盤還附有三種醬汁

沙拉醬/ 玫瑰醬與糖醋醬

現炸的雞軟骨酥脆又富有油香的體現

單吃不會油膩卻很爽脆內裡又充斥滿滿的軟嫩與咬勁

配上不同的醬汁更是酸甜美妙

真的非常好吃喔

醃製後的 豚梅花燒肉 格外有香韻

滿點吐息都能感受到肉香的餘韻芬芳

不油膩卻有帶些爽脆濃郁的口感

無論是單吃或是配酒與冷飲都很合宜

完全能夠充份滿足那大口吃肉飲酒的飽滿食慾

牛蒡天婦羅

彈牙酥脆又帶著滿滿的Q勁道

魚漿本身的香氣酥炸過後更為爽脆飽滿

好吃到讓人無法拒絕牛蒡天婦羅的魅力食感

香甜微醺的 百香沙瓦 在嘴內迸發的滋味

讓人沉淪徜徉在唯美酸甜的大海中

配上燒肉炸物或是主食都很百搭的一款飲品

想要大快朵頤又想享受那美好食光嗎

那一定不要錯過南港美食串燒餐廳 【南港武侍日式居酒屋】!!

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