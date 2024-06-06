台北美食下酒菜餐廳推薦【南港武侍日式居酒屋】三五好友聚會暢飲串燒必吃聚集地!!
每當上班壓力大時
就會想揪三五好友一起到居酒屋一起來放鬆
除了能夠大口吃肉更能體驗舒暢豪飲的快感
能夠輕鬆暢飲兼具歡聚為樂的體現
這次來到的是【南港武侍日式居酒屋】
外觀猶如日本傳統居酒屋的氛圍
走進店內播放著輕鬆的西洋歌曲
燈光與桌椅環境的擺設皆給人舒適休閒的感受
<<店內資訊>>
店名-武侍酒 日式居酒屋
地址-台北市南港區南港路一段111號
電話-2653 6773
FB-https://www.facebook.com/549samurai/
營業時間-1130-1400 / 1730-2300
能讓人享受大快朵頤無肉無酒不歡的舒適環境
慶生/歡聚/小酌/暢飲/通通合適
菜單在這裡喔⬇⬇
爽脆的胡麻高麗菜口口吃得到新鮮
單吃或是搭配啤酒都好吃
脆鮮爽口的卡滋感更是帶來一抹清爽開胃的感受
振奮味蕾神經的胡麻高麗菜絕對是必點之菜
酒蒸蛤蜊(湯)
擁有蒜薑去與入味的酒將湯原本的腥味除去
讓湯品只留有最青的海鮮口感
溫潤入喉含有淡雅的酒香氣息
鮮美又帶有微醺的盪漾餘香沉澱在口內的感受
真的很不錯呢~~
紫蘇梅酒
口感滑順香醇
入口酸甜帶有那微醺的風味
配上燒烤完全是開胃更上一層樓阿
軟嫩Q彈的沖繩黑糖炸麻糬搭配甜滋滋的黑糖醬
完全就是絕佳的口感比例
甜糯舒軟的味覺饗宴就是讓人吃了還想要繼續~~
完全停不下來啊
照燒炒烏龍
烏龍麵本體的滑溜感與入口即化的牛肉
多汁的肉湯與Q彈的烏龍麵超級合拍
合二為一的滋味有那甜鹹相間的口感
口頰留香的照燒炒烏龍涮嘴又有滿滿地飽足感
肉香四溢又不油膩的大阪燒雞肉丸
溫潤又帶有濃郁的口感
經過多次烘烤後將肉汁精華層層鎖住
咬下就會流湯的大阪燒雞肉丸真是完美比例的好吃阿
我最愛的一道串燒-->柚子胡椒雞腿肉
鹹香的同時又展現出微辣的輕口感
搭上那比例完美的柚子果香甘甜
根本一口入魂怎麼吃都不會滿足的阿
多重鹹香酸辣甘甜的滋味刺激感UPUP
賣相極佳與風味層次分明的明太子雞肉串
鮮嫩雞肉扎實多汁的肉質
配上明太子醬料完整澎派爆汁那滑嫩的口感
被滿滿包覆著醬料的實在在居酒屋絕對要來上好幾串才過癮阿
七味豚五花
豚五花扎實的美味與味蕾驚喜的七味粉碰撞
油脂豐厚軟嫩多汁的豚五花咬下超級多汁
七味粉則讓肉感更增添多重層次的漸層滋味
有著鹹辣微甜的曖昧氛圍感
讓人吃了還想一直吃個不停的感覺喔
滿盤蒜香入口滑溜的Q彈炒牛舌
咬勁十足又被多汁包覆的口感
完全是開胃下酒菜的NO.1菜色
微焦爆香的滋味實在有夠爽口涮嘴
洋蔥豬肉捲也是居酒屋內爆款的一單菜色
洋蔥與豬肉齊齊入口的同時
鮮甜滋味的鮮蔬洋蔥將油花滿溢的豬肉捲口感完整中和
不會油膩又充滿外酥的捲皮真的很夠味
料多實在的酥炸雞軟骨一整盤還附有三種醬汁
沙拉醬/ 玫瑰醬與糖醋醬
現炸的雞軟骨酥脆又富有油香的體現
單吃不會油膩卻很爽脆內裡又充斥滿滿的軟嫩與咬勁
配上不同的醬汁更是酸甜美妙
真的非常好吃喔
醃製後的豚梅花燒肉格外有香韻
滿點吐息都能感受到肉香的餘韻芬芳
不油膩卻有帶些爽脆濃郁的口感
無論是單吃或是配酒與冷飲都很合宜
完全能夠充份滿足那大口吃肉飲酒的飽滿食慾
牛蒡天婦羅
彈牙酥脆又帶著滿滿的Q勁道
魚漿本身的香氣酥炸過後更為爽脆飽滿
好吃到讓人無法拒絕牛蒡天婦羅的魅力食感
香甜微醺的百香沙瓦在嘴內迸發的滋味
讓人沉淪徜徉在唯美酸甜的大海中
配上燒肉炸物或是主食都很百搭的一款飲品
想要大快朵頤又想享受那美好食光嗎
那一定不要錯過南港美食串燒餐廳【南港武侍日式居酒屋】!!
#南港武侍日式居酒屋 #居酒屋推薦 #台北居酒屋 #南港美食 #下酒菜餐廳
#日式居酒屋台北 #串燒 #啤酒 #沙瓦 #美食居酒屋