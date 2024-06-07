「先喝道」是古典玫瑰園集團旗下的茶飲品牌，曾獲得食品界米其林ITQI三星認證以及世界品質評鑑大賞金獎的殊榮，因此有＂摘星好茶＂的封號；「先喝道」不只獨家研發的低熱量配料「雪露」，近期更推出全台第一杯客家奶茶，裡頭還加了「麻粿」，咀嚼控記得嚐嚐哦！

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【中山站飲料】先喝道，台灣第一支客家奶茶＋麻粿｜每週五指定茶品第二杯半價

「先喝道」正是古典玫瑰園集團旗下的茶飲品牌，在北中南各地都有分店，6月在休士頓也開了美國第一家門市，是將台灣好茶文化推廣到國際舞台的台灣之光，而PEKO這回是來到最新開幕的「先喝道誠品南西店」，就在捷運中山站旁的誠品南西B1美食街。

廢話不多說，立刻來跟你們分享PEKO點的4杯「先喝道」飲品，包含硬頸奶茶、硬頸乳茶、四季春茶王+麻粿以及玫瑰水+雪露，前面兩款是新品，後面兩款則是Dcard網友推薦的口味。

硬頸奶茶（奶粉）、硬頸乳茶（鮮奶）

微微糖、少冰，這兩款是「先喝道」的新品，號稱是＂台灣第一杯客家奶茶＂來著，兩杯基底茶都是輕焙穀麥茶，都有添加麻粿，而最大的差別在於一個是加奶粉（硬頸奶茶），一個是加鮮乳（硬頸乳茶），就看你喜歡哪一種，輕焙穀麥茶的茶感溫和，不會太過搶戲，是很百搭的茶底；兩款新品PEKO比較喜歡添加奶粉的硬頸奶茶，感覺喝起來比較濃也比較香，跟加奶精粉的珍珠奶茶有異曲同工之妙，硬頸乳茶就比較高雅點，但兩款都不錯，至於客家麻粿這款配料，PEKO只能說一定要加，雖然外表看起來有點像杏仁豆腐，但口感更Q更討喜，絕對是咀嚼控必加的2024手搖飲配料！

輕焙穀麥茶是什麼？

PEKO查了一下，赫然發現這其實也是「先喝道」2024年才推出的新系列，是用蕎麥、黑豆、大麥等獨家8款穀物配方，以黃金比例低溫烘焙而成，不添加濃縮萃取液，無人工添加物及無咖啡因，孕婦跟小孩都能隨時隨地安心飲用的穀物茶。

客家麻粿是什麼？

其實就是客家麻糬(七霸)、粉粿（粉粄）的綜合體，以糯米粉混入一定配比的玉米粉製成，入口時香甜軟Ｑ，既有麻糬的鬆軟與綿密，也有粉粿的Q彈與滑順，尾韻還帶點黑糖與麥芽的香氣。

四季春茶王+麻粿

無糖、少冰，四季春茶是台灣四大名茶之一，「先喝道」選用台灣南投鹿谷及竹山茶園的四季青春茶，喝起來帶有淡淡的花香味，入口甘甜，喉韻極佳，搭配上軟Ｑ的麻粿，絕對會成為店裡的人氣飲品。

玫瑰水+雪露

玫瑰水甜度固定，冰量最低微冰，「先喝道」的玫瑰水是使用玫瑰花跟砂糖熬煮的＂玫瑰露＂調製而成，喝起來香氣濃郁，完全沒有香精感，口中還會有玫瑰的花香環繞，跟以往喝的玫瑰飲品完全不同，添加低熱量的招牌玫瑰雪露，簡直不要太好喝，重點是一杯只要45元，整個CP值超高的啦！

買完飲品順便逛一下「心中山線形公園」的微糖生活節，隨手買個銅鑼燒，就是最棒的下午茶組合。

台灣可說是手搖飲王國，品牌多、品項更多，所以給人的第一印象很重要，而手搖飲的門面就是紙杯，PEKO發現「先喝道」的紙杯最近換了，然後仔細一看原來是搭配新品上市推出的，不只寫著＂擇善固執做自己＂、＂硬頸精神＂、＂麻粿上市＂等字樣，上頭還有許多客家元素的繪圖，十分特別又醒目，讓人忍不住多看幾眼。

＂擇善固執做自己＂

早期「硬頸」說的是不知變通，不知道從甚麼時候開始，「硬頸」變成了擇善固執，然後成為臺灣客家族群的精神象徵，而這回搭配「先喝道」新杯款推出的飲品正是台灣第一支客家奶茶跟客家麻粿，著實貼切。

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