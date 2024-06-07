陽明山竹子湖有多家土雞野菜餐廳，我們陸續也吃過好幾家！

這回我們造訪【山中園野菜餐廳】，用餐空間寬敞舒適，停車場腹地廣大，土雞肥美鮮嫩，花季期間來還能採海芋！

竹子湖山中園野菜餐廳，鮮嫩白斬雞、手工小饅頭，陽明山土雞野菜餐廳!

山中園野菜餐廳就在竹子湖主要道路上，就在竹子湖入口第一家

店家前方及旁邊都可以停車，停車便利

花季期間竹子湖停車位一位難求，也可以選擇來此用餐就不怕沒地方停車了

ADD:台北市北投區竹子湖路41-3號

TEL:02 2861 8211

營業時間:10:30-20:00

海芋田在店家後方，開放自採，一朵十元

門口也有摘好的海芋及繡球花，喜歡可以直接選購

用餐空間寬敞，桌距舒適，桌位數很多

我們是在平日下午四點多來，這時沒有什麼遊客

都是大桌面，採光明亮，用餐感受舒適

後方都是大圓桌，適合多人聚餐

山中園野菜餐廳菜單及價格

餐點選擇豐富，有星號的是店家招牌料理

白斬雞 $500(半隻)

半隻500元價格看似不便宜，但份量很多，感覺得出來這雞應該很大隻

這盤我覺得至少可以四到五人享用

皮Ｑ肉嫩還帶汁，就連雞胸肉也不會覺得柴！

沾辣椒醬油超對味，油嫩不膩！

手工小饅頭 $100

每次來吃土雞，也都必點一籠手工小饅頭，一籠有12顆多種顏色的小饅頭

口感Ｑ彈，紮實帶嚼勁，大人小孩都愛吃

炒地瓜葉 $120

菜單上有特別註明是本地的地瓜葉，指的應該是陽明山上種的吧

炒得翠綠油亮的地瓜葉新鮮幼嫩

紅燒豆腐 $150

煎後再燒，醬汁鹹香入味，豆腐口感滑嫩，單吃配飯都好吃

地瓜湯 $40

來到竹子湖地瓜湯也是必喝的，有些餐廳是喝到飽，山中園是以碗或鍋計價，人多可以選擇一鍋100元

地瓜給得挺多的，綿密鬆軟，搭配薑汁風味，燒燒喝暖身暖胃

這樣吃起來不到一千元，很滿足的一餐，鮮嫩土雞吃起來真的很過癮！

吃飽喝足後我們就前往車程不到三分鐘的 竹子湖黑森林 走走美拍，喜歡拍照的可以一併安排起來！

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