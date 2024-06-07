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> 圖文創作 > 旅遊 > 國外旅遊 > 大阪環球影城TOP 3必住，提早入園,免費接駁！

大阪環球影城TOP 3必住，提早入園,免費接駁！

2024-06-07 08:53:00 30以後 人氣：118
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窩客好文

30以後

發表篇數：327篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 日本

30以後 大阪環球影城住宿大阪環球影城飯店大阪環球影城酒店怎麼找？今天就來分享這一篇輕輕鬆鬆找到適合自己的住宿，不只鄰近影城、地鐵站，大大增加在園區遊玩的時間，還有多家大阪環球影城正式合作飯店都有提供門票優惠和提供免費接駁車到大阪環球影城！

 

大阪環球影城飯店

1. 環球港口酒店

  • - 因應小小兵園區前陣子開幕，整間飯店以海量的小小兵做裝飾，到處都是可供拍照打卡的設計及立體佈置，更推出超級限量的主題房，真的會失心瘋，在飯店裡就拍到欲罷不能了，超級推薦小小兵粉絲入住此家飯店！
  • - 環球港口飯店房間寬敞舒服，整體氣氛跟大阪環球影城一樣，營造出了輕鬆快樂的氛圍，每個服務人員的態度都很棒，讓人還沒進到影城園區，就已經開始期待接下來的旅程。

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2. 大阪麗嘉皇家酒店

  • - 位於一棟高樓建築內，飯店設備齊全，透過觀景窗可以遠眺河岸港口美景，此外還有室內泳池、SPA、卡拉OK、熱水浴池、健身房、兒童娛樂室（部分需付費），同時受到親子家庭及商務旅客的喜愛。
  • - 飯店建築內另外匯聚許多知名時裝店、珠寶、藥妝店、便利商店，形成好逛好買的購物街商圈，並設有19間規模大小不一的餐廳及酒吧，包含精緻法國料理、中國料理、日本料理、鐵板燒、懷石料理、江戶風格壽司、烏龍麵等，想要享受高檔晚餐，或是飯後來個美酒小食宵夜，這裡都十分方便。

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3. QUINTESSA酒店 – 大阪灣

  • - 房間設計經典優雅，從窗戶向外望去，還可看到傍晚發光的天保山摩天輪。房內空間超級大，不僅可以完整打開行李箱，甚至是在房內奔跑都能做到，適合不喜歡狹窄居住空間的人入住。
  • - 飯店一樓有一家限時的專賣店，常見的飲料、泡麵、零食、蛋糕、麵包與伴手禮都有販售，鄰近步行5分鐘距離也有LAWSON及711，晚上嘴饞想吃點零食，不用擔心沒有地方可以去，機能還算方便。

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東京：東京自由行東京景點台場景點東京親子景點東京住宿上野住宿池袋住宿銀座住宿淺草住宿澀谷住宿東京車站住宿新宿住宿成田機場住宿羽田機場住宿東京品川住宿山中湖住宿，，東京迪士尼住宿，，東京必買伴手禮

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日本必買：日本必買伴手禮

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