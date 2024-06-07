30以後 下呂溫泉住宿、下呂溫泉飯店 | 位在日本岐阜縣山區的下呂溫泉，自江戶時代起，和有馬溫泉、草津溫泉並稱天下三大名湯，至今被稱為「日本三大名泉」。
下呂溫泉住宿推薦
1. 水明館酒店
- - 酒店設有多樣房型，單人或多人以上旅遊都很適合入住，是很多親子、情侶或是單人旅遊的首選。客房裝潢為傳統日本和式房間，寬敞舒適，很有悠閒度假感。館內設施有游泳池、健身房、美容沙龍、唱歌包廂、小商店和酒吧，待在酒店內一整天都不會無聊。
- - 飯店有一泊二食的選擇，可以在房間內享用道地的日本料理，採用當地新鮮食材，酒店內也設有異國料理餐廳，可以滿足填飽肚子的需求。早餐內容有日式及西式自助餐，品項和內容豐富，口感也很美味。
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2. Toraya inn
- - 走到這間裝潢文青又新穎的飯店，主要以木材結構建築而成，美觀又大方，吸引許多年輕族群喜愛，體驗不一樣的住宿風格。飯店是由一對年輕的中日夫婦經營，態度熱情，也會介紹入住旅客當地必去景點和美食，中文溝通沒問題。全館有6間客房，分別有雙人及三人房，房內採用日式榻榻米建造，都有衛生間和淋浴設施，還有浴缸可以泡澡。
- - 大廳提供免費咖啡及茶水，更特別的是還有各種顏色浴衣，可以搭配木屐在溫泉街上悠閒散步享受度假時光，很適合情侶入住。
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3. 下呂溫泉湯之島館
- - 住宿內部設有展望大浴場、露天溫泉及家庭浴池，頂樓的露天風呂視野絕佳，能夠看到下呂地區景觀，非常有特色，館內另設有四間私人泡湯的貸切風呂，有空位的話隨時都能享受泡湯。
- - 如果沒有搶到也沒有關係，部分客房也有私人溫泉，邊泡湯還能欣賞神木壯景，除了溫泉設施之外，館內同時也有足湯、唱歌包廂、撞球和桌球休閒活動可以利用，入住不用怕無聊。
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東京：東京自由行，東京景點，台場景點，東京親子景點，東京住宿，上野住宿，池袋住宿，銀座住宿，淺草住宿，澀谷住宿，東京車站住宿，新宿住宿，成田機場住宿，羽田機場住宿，東京品川住宿，山中湖住宿，，東京迪士尼住宿，，東京必買伴手禮
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