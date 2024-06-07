永和火鍋推薦食一鍋是新開幕的平價火鍋吃到飽，居然只要$329起就可以吃到有肉有菜有咖哩飯還有飲料冰淇淋吃到飽，食一鍋開幕期間老闆真的超狂，居然只要打卡還送海鮮，有蛤蠣、鮮蚵、花枝漿可以選，我通通都幫大家試吃過拉！花枝漿太誇張吃得到花枝，肉品說真的也是不錯，絕對不是吃粗飽的，我覺得大家要趕快趁現在有送海鮮快點衝一波，食一鍋這價位比一般平價的火鍋店還要便宜，而且就在永和福和橋下來就到，永和火鍋推薦真的趕快衝吧～



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食一鍋吃到飽火鍋 店家資訊

食一鍋｜FB 地址：新北市永和區林森路91號 電話：02 2926 6169 營業時間：11:30-22:30 停車：附近有三個停車場很方便 （看以下）

食一鍋 平價火鍋吃到飽 用餐環境

永和火鍋推薦食一鍋，新的店就是很舒適，座位很大，

食一鍋吃到飽火鍋 菜單

只有兩種價位，329跟399老闆真的太誇張了，這麼便宜，我直接點399的把每一種肉都吃給大家看我也有拍影片，湯頭也是有多種，我們直接點了四鍋，這邊很棒的是一人一鍋我喜歡這種，超級厲害的，

食一鍋吃到飽火鍋 自助吧｜飲料吧

有多種蔬菜

這裡有多種蔬菜，

也有火鍋料，

還有咖哩飯，我的最愛，

滿滿的雞肉，

食一鍋的飲料我覺得是少見的高級，以平價火鍋來說真的很不錯，咖啡很好喝，居然還有低咖啡因的咖啡，飲料機也不是一般的是百事可樂的，還有無糖的，真的很貼心，我跟朋友就因為飲料機還興奮了很久，綠茶也出乎意料的好喝，

食一鍋吃到飽火鍋 吃到飽肉品｜海鮮

永和火鍋推薦，永和的人好幸福喔！

先跟大家介紹我們點的湯頭，

我們是這四種，昆布鍋不用加價，牛奶鍋、麻辣鍋這兩種要加59元，蒜味雞加79元。這個價格也比我去其他店家來得便宜，主要是食一鍋的湯頭真的超級好吃的，所以超級划算的！

蒜味雞鍋讓我真的很驚艷，撈的時候看不到蒜我就問老闆，原來是大蒜是打在裡面，整個碎碎的融在湯頭裡面，真的超級香又就吃好吃的，整個吃起來就覺的很養生！

麻辣鍋我也覺得很好吃，喜歡吃辣的可以點，他的麻辣鍋不是很辣，是有香氣的麻辣鍋，

起司牛奶鍋是我心中的第一名，肉片在裡面煮起來都好甜喔！

看我又拿了滿滿的一桌，而且吃的好開心，

我點399因為有九種肉，而且每盤肉都不是薄薄的是有厚度，

食一鍋開幕期間打卡送海鮮

這裡的海鮮也新鮮好吃，2024/6月開幕期間，以下這三種海鮮只要打卡就免費送，等於是個價位可以吃到海陸鍋，還不快去！！！！

蛤蠣超大顆，又很新鮮，不是小顆的喔！老闆超有誠意的！

鮮蚵也超大的，我的天啊！老闆要不要賺錢～

花枝漿也是打卡送的，

這個東北小卷是我點的，這麼超肥的只要59元！

兩顆超肥的干貝，居然只要99元，怎麼能不點呢！我是都點一輪幫大家試吃，才知道好不好吃值不值得推薦，

肉品

永和火鍋推薦食一鍋真的很誇張，板腱牛是有牛香味的其實我吃兩個肉我就覺得樂一鍋的肉不是差的，我朋友他家是開牛排館的，他很懂肉，

他一吃就說這個不是組合肉，肉是有香味的，

豬五花真的讓我超級經驗，居然肥瘦是五五分，一半肥一半瘦，我都忘記我是在平價的吃到飽火鍋店，真的好吃！

五五分的瘦肥，真的超級好吃！

這個豬肉真的很好吃，我不愛吃豬肉的人，我都吃了三盤，

豬梅花也好吃，

有羊五花很特別，喜歡羊肉的可以點，

牛五花，我也喜歡，我是喜歡肥肉的人，

沙朗牛是比較偏瘦的，

背肩牛，也是屬於比較有咬勁的，

雞丁，雞肉超大塊的，

♥瑪姬悄悄話

永和火鍋推薦永和人真的超級幸福的拉！快來吃～

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