不必飛出國，在台中也能吃到草莓鮮奶油蛋糕天花板！來自日本名古屋的人氣法式甜點Pinede彼內朵進軍台中，Pinede彼內朵台中首間店就開在台中審計新村，主打日本北海道中澤牧場乳源鮮奶油，搭配季節水果，除了整模蛋糕，現場還有販售蛋糕切片，台中下午茶新選擇

Pinede彼內朵台中旗艦店位置

Pinede彼內朵台中旗艦店位在台中西區民生路上，就在審計新村的最外圍，有著典雅浪漫的質感裝潢，只要經過一定會被他給吸引到

Pinede彼內朵台中旗艦店戶外座位區

Pinede彼內朵台中旗艦店以外帶為主，戶外區也有設置些許的座位區，有吧檯的座位，也有一般2-4人的座位區，天氣不錯時這戶外區喝杯咖啡配上美味法式甜點也挺愜意的呢

Pinede彼內朵台中旗艦店環境

不只外觀，店內裝潢也非常有質感，以浪漫Tiffany綠為主色調，空間不會太小，逛起來很舒服

糖糖是第一天試營運就來了，下午兩點多來品項非常齊全，甜點櫃上陳列著各式各樣的蛋糕甜點，蛋糕有4吋到12吋，也有切片蛋糕，還有草莓泡芙、1974烤起司蛋糕、mini起司等

另一邊還有常溫甜點可以選購，有單一販售，也有精緻盒裝，也非常適合送禮呢

Pinede彼內朵台中旗艦店還有一大特色就是店內還有設置一大片的透明櫥窗，可以清楚看到甜點師傅們製作蛋糕的過程，畫面超療癒，這顆慶祝可是Pinede彼內朵的人氣招牌草莓鮮奶油蛋糕，使用北海道鮮奶油，搭配大量新鮮草莓，光是製作過程就讓糖糖好想咬一口

身為巧克力控的糖糖怎麼能錯過Pinede彼內朵的巧克力呢～光是巧克力蛋糕款式就有四種，這款濃情也是人氣口味之一，瞧瞧上頭的水果用料還不手軟，讓人垂涎三尺

Pinede彼內朵台中旗艦店價目表

Pinede彼內朵台中旗艦店除了蛋糕甜點，店內也有販售咖啡、茶飲及歐蕾系列，當然要內用也是可以的

慶祝 6吋 1580元

這款慶祝可是Pinede彼內朵的人氣招牌，有著草莓鮮奶油蛋糕天花板之稱的就是這一款，以日本代表祝賀和吉利的紅、白呈現，看起來超級美，以香草海綿蛋糕為基底，搭配北海道鮮奶油及新鮮草莓，最後再灑上白巧克力點綴

因為現在不是台灣草莓的季節，所以Pinede彼內朵選用美國的新鮮草莓，每顆草莓的個頭都超級大顆，酸度比台灣草莓來的高一些，不只蛋糕上頭，就連內餡也夾滿了新鮮草莓切片

軟綿的香草蛋糕體，交織著質地輕盈的北海道鮮奶油，微甜不膩，每一口都散發著濃郁奶香及草莓的酸甜滋味，讓糖糖吃上一口就愛上，就連平時不太吃甜食的朋友都讚不絕口呢

濃情 6吋 1280元

另一款蛋糕糖糖選了巧克力系列的濃情，以巧克力海綿蛋糕為基底，不只中間夾層巧克力甘納許，就連蛋糕外圍也抹上濃郁的巧克力甘納許，搭配綜合新鮮水果裝飾

切開蛋糕，裡頭除了濃郁的巧克力甘納許，還有著香甜的焦糖榛果夾餡，巧克力香氣非常濃厚，尾韻帶有苦甜香氣，不過整塊吃完會稍微膩口些，建議可以搭配無糖茶或黑咖啡享用

想吃日本名古屋人氣甜點Pinede彼內朵在台中也吃得到，地點就在台中審計新村，目前試營運還有優惠活動，蛋糕都是當天新鮮製作，每日數量有限，趕緊手刀訂起來