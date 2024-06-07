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許多饕客推薦，爌肉飯、炒麵、綜合湯，餐點便宜又好吃，份量很足，還有古早味紅茶

2024-06-07 14:06:00 果果愛Fruitlove 人氣：111
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窩客好文

果果愛Fruitlove

發表篇數：589篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

BOK麵店
phone-0422957716
place台中市西屯區中平路368號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
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BOK麵店⟩台中西屯美食，水湳市場中式早午餐，許多饕客推薦，爌肉飯、炒麵、綜合湯，餐點便宜又好吃，份量很足，還有古早味紅茶 @果果愛Fruitlove

主食有炒麵、米粉、爌肉飯(麵)、燒肉飯(麵)、肉燥飯，爌肉的部位還可以指定肥瘦或是適中，另外還有多種湯品與小菜，還有不會太甜的古早味紅茶也是饕客推薦必點，內用環境舒適，店家態度很親切，每一份的份量也都不少，可以吃得很有飽足感，附近有停車格，對面就是收費停車場，開車來很方便。

 

從外面看不太到裡面的人數，以為還不到正餐時間沒有甚麼人，一進門才發現是近乎客滿的狀態，隨著接近中午十二點的時間，客人也愈來愈多，大家都吃一吃就離開了，所以客滿時等位置也不會很久，有看到有冷氣跟電扇，但我們到的當天很冷，不確定夏天會不會開。

BOK麵店⟩台中西屯美食，水湳市場中式早午餐，許多饕客推薦，爌肉飯、炒麵、綜合湯，餐點便宜又好吃，份量很足，還有古早味紅茶 @果果愛Fruitlove

桌上的調味料

BOK麵店⟩台中西屯美食，水湳市場中式早午餐，許多饕客推薦，爌肉飯、炒麵、綜合湯，餐點便宜又好吃，份量很足，還有古早味紅茶 @果果愛Fruitlove

炒麵上桌的時候老闆順便拿這兩罐來，左邊是辣椒醬右邊是蒜泥。

BOK麵店⟩台中西屯美食，水湳市場中式早午餐，許多饕客推薦，爌肉飯、炒麵、綜合湯，餐點便宜又好吃，份量很足，還有古早味紅茶 @果果愛Fruitlove

份量感覺都不少，味道聞起來也很香，我們是兩個大人來吃的，吃完之後飽到下一餐還很飽......( 繼續閱讀文章 )

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