主食有炒麵、米粉、爌肉飯(麵)、燒肉飯(麵)、肉燥飯，爌肉的部位還可以指定肥瘦或是適中，另外還有多種湯品與小菜，還有不會太甜的古早味紅茶也是饕客推薦必點，內用環境舒適，店家態度很親切，每一份的份量也都不少，可以吃得很有飽足感，附近有停車格，對面就是收費停車場，開車來很方便。
從外面看不太到裡面的人數，以為還不到正餐時間沒有甚麼人，一進門才發現是近乎客滿的狀態，隨著接近中午十二點的時間，客人也愈來愈多，大家都吃一吃就離開了，所以客滿時等位置也不會很久，有看到有冷氣跟電扇，但我們到的當天很冷，不確定夏天會不會開。
桌上的調味料
炒麵上桌的時候老闆順便拿這兩罐來，左邊是辣椒醬右邊是蒜泥。
份量感覺都不少，味道聞起來也很香，我們是兩個大人來吃的，吃完之後飽到下一餐還很飽......( 繼續閱讀文章 )
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