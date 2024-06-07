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和暖御食事處-岡山捷運美食日式便當專賣店~日籍廚師匠心手藝低卡健康便當~岡山夜市旁的日式料理健康餐盒

2024-06-07 14:24:00 筑筑の吃喝玩樂記 人氣：104
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窩客好文

筑筑の吃喝玩樂記

發表篇數：281篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

和暖御食事處
place高雄市岡山區中山北路35號1樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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和暖御食事處-岡山捷運美食日式便當專賣店~日籍廚師匠心手藝低

岡山夜市美食吃什麼!?
在這裡推薦一間夜市旁的岡山捷運站美食給大家
岡山日式定食專賣店-和暖御食事處
牛丼、炸豬排結合醃漬小物與玉子燒等等日式小菜
讓忙碌於工作的你也能吃得很有儀式感!

和暖御食事處

和暖御食事處-岡山捷運美食日式便當專賣店~日籍廚師匠心手藝低

和暖御食事處-岡山捷運美食日式便當專賣店~日籍廚師匠心手藝低

高雄岡山捷運站即將開始通車
和暖御食事處就座落於捷運站下方
不管是要通勤回高雄市區或是來岡山工作
都可以順路買一份便當帶走喔!

和暖御食事處-岡山捷運美食日式便當專賣店~日籍廚師匠心手藝低

和暖御食事處-岡山捷運美食日式便當專賣店~日籍廚師匠心手藝低

牛排丼

和暖御食事處-岡山捷運美食日式便當專賣店~日籍廚師匠心手藝低

和暖御食事處最精緻的丼飯料理
紅潤的牛排外熟內嫩
5分熟的嫩度卻沒有任何腥血感

和暖御食事處-岡山捷運美食日式便當專賣店~日籍廚師匠心手藝低
半熟蛋一定要戳破與牛丼拌在一起吃
可以讓整體牛肉與米飯吃起來更滑順
最上層的蔥花還能解膩增添爽口感

和暖御食事處-岡山捷運美食日式便當專賣店~日籍廚師匠心手藝低

定食

和暖御食事處-岡山捷運美食日式便當專賣店~日籍廚師匠心手藝低

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和暖御食事處的米飯選用秋田美人小町米
主要由越光米改良而成
口感咬起來Q彈有嚼勁~水分飽滿且粒粒分明
不軟爛的米飯絕對是完美料理的核心條件!

和暖御食事處-岡山捷運美食日式便當專賣店~日籍廚師匠心手藝低

定食的小菜幾乎採用日式料理常見菜色
像是牛蒡絲、玉子燒還有醃漬小物

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和暖御食事處-岡山捷運美食日式便當專賣店~日籍廚師匠心手藝低
醃漬蘿蔔味道剛剛好~不會有過鹹的刺激味
一旁的紅蘿蔔&馬鈴薯煮物能夠讓米飯添鹹添味

和暖御食事處-岡山捷運美食日式便當專賣店~日籍廚師匠心手藝低

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🔸南蠻雞定食
南蠻雞主要是將雞肉經過醃漬後
在採用唐揚熱炸的方式~讓口感外酥內嫩
再配上塔塔醬增添一些酸甜口感
非常道地的日式料理

和暖御食事處-岡山捷運美食日式便當專賣店~日籍廚師匠心手藝低

和暖御食事處-岡山捷運美食日式便當專賣店~日籍廚師匠心手藝低
🔸照燒雞定食
如果不想吃炸物~可以嘗試看看照燒雞定食
照燒雞肉選用溫體雞腿肉外皮煎至上色，與照燒醬一起燉煮，
油滋滋的外皮配上嫩口雞肉真的會讓人欲罷不能!

和暖御食事處-岡山捷運美食日式便當專賣店~日籍廚師匠心手藝低

豬燒肉

和暖御食事處-岡山捷運美食日式便當專賣店~日籍廚師匠心手藝低

另外他們還有單點菜色可選擇
幾乎大部分的主餐菜都可以點得到
五花肉片與洋蔥絲爆炒後加入日本師傅特調燒肉醬，是相當下飯的一道主菜~

和暖御食事處-岡山捷運美食日式便當專賣店~日籍廚師匠心手藝低

菜單

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優惠資訊

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營業資訊

📍高雄市岡山區中山北路35號1樓
⏰10:00–13:20, 17:00–19:20
🚷週日公休
☎️07-6232138

 

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