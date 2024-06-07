岡山夜市美食吃什麼!?

在這裡推薦一間夜市旁的岡山捷運站美食給大家

岡山日式定食專賣店-和暖御食事處

牛丼、炸豬排結合醃漬小物與玉子燒等等日式小菜

讓忙碌於工作的你也能吃得很有儀式感!

和暖御食事處

高雄岡山捷運站即將開始通車

和暖御食事處就座落於捷運站下方

不管是要通勤回高雄市區或是來岡山工作

都可以順路買一份便當帶走喔!

牛排丼

和暖御食事處最精緻的丼飯料理

紅潤的牛排外熟內嫩

5分熟的嫩度卻沒有任何腥血感



半熟蛋一定要戳破與牛丼拌在一起吃

可以讓整體牛肉與米飯吃起來更滑順

最上層的蔥花還能解膩增添爽口感

定食

和暖御食事處的米飯選用秋田美人小町米

主要由越光米改良而成

口感咬起來Q彈有嚼勁~水分飽滿且粒粒分明

不軟爛的米飯絕對是完美料理的核心條件!

定食的小菜幾乎採用日式料理常見菜色

像是牛蒡絲、玉子燒還有醃漬小物



醃漬蘿蔔味道剛剛好~不會有過鹹的刺激味

一旁的紅蘿蔔&馬鈴薯煮物能夠讓米飯添鹹添味

🔸南蠻雞定食

南蠻雞主要是將雞肉經過醃漬後

在採用唐揚熱炸的方式~讓口感外酥內嫩

再配上塔塔醬增添一些酸甜口感

非常道地的日式料理



🔸照燒雞定食

如果不想吃炸物~可以嘗試看看照燒雞定食

照燒雞肉選用溫體雞腿肉外皮煎至上色，與照燒醬一起燉煮，

油滋滋的外皮配上嫩口雞肉真的會讓人欲罷不能!

豬燒肉

另外他們還有單點菜色可選擇

幾乎大部分的主餐菜都可以點得到

五花肉片與洋蔥絲爆炒後加入日本師傅特調燒肉醬，是相當下飯的一道主菜~

菜單

優惠資訊

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營業資訊

📍高雄市岡山區中山北路35號1樓

⏰10:00–13:20, 17:00–19:20

🚷週日公休

☎️07-6232138