來沖繩國際通當然要吃遍在地美食啦！無意間在ＩＧ上看到當地人介紹的雞蛋糕店『 風獅爺雞蛋糕MIA 』，被超級可愛的風獅爺造型吸引到，隔天直接跟旅伴衝去買來吃，沒想到店家位於國際通的巷弄內，隱秘不太好找，建議GOGGLE地圖比較不容易錯過，一隻¥500日幣，總共有四種口味，超推薦當地的紅芋口味，甜而不膩好好吃！

風獅爺雞蛋糕MIA｜シーサーパンMIA

風獅爺雞蛋糕 MIA

評分： / 4.1

/ 4.1 地址：3-chōme-13-59 Makishi, Naha, Okinawa 900-0013日本( 地圖 )

電話：

營業時間

星期一: 11:00 – 19:00



星期二: 11:00 – 19:00



星期三: 11:00 – 19:00



星期四: 11:00 – 19:00



星期五: 11:00 – 19:00



星期六: 11:00 – 19:00



星期日: 11:00 – 19:00

星期一: 11:00 – 19:00 星期二: 11:00 – 19:00 星期三: 11:00 – 19:00 星期四: 11:00 – 19:00 星期五: 11:00 – 19:00 星期六: 11:00 – 19:00 星期日: 11:00 – 19:00 IG

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

店家位置

這家店位在國際通巷弄內，建議到達國際通後，用Google搜尋地址後直接前往，比較不容易迷路

店家隱身在住宅區，看到兩隻風獅爺的小立牌就到嘍！

菜單＆價位

一隻¥500日幣，總共有五種口味：起司、紅芋、卡士達、巧克力、紅豆

店家現點現做，需要現場等待

烤好後的雞蛋糕超級香！

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我直接跟旅伴一人點一隻，拿到直接先拍照，風獅爺超級可愛！

起司口味¥500

剛起鍋的雞蛋糕，起司多到可以拉絲，拍照很好看，很有食慾！

但吃起來比較普通，如果想拍照好看壯觀的照片影片，我覺得可以點來吃看看

紅芋口味¥500

沖繩有超多紅芋甜點，這個口味很值得點來吃，有紅芋的香甜，又不會膩口，是一個很耐吃的口味，推薦點來吃吃看！

兩種口味料的給得很足，每一口都吃得到料，但這家雞蛋糕有一個小缺點，就是有別於台灣雞蛋糕是兩面酥脆，這一家是一面酥脆而已喔～

下次有來沖繩，很推薦來嘗鮮採點＾＾

一起來看看影片吧！

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