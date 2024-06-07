友間Cafe｜老屋伴老友。轉角友間咖啡，居然還有情懷蛋餅可以配，這是什麼神奇的魔術組合｜台中咖啡廳甜點推薦+1｜西區下午茶景點

友間Cafe｜老屋伴老友。轉角友間咖啡喲☕️

老屋伴老友。轉角遇見友間Cafe喲～人情味滿載的角間老厝裡，除了醇香咖啡與甜點食光之外，居然還有情懷蛋餅可以配，這是什麼神奇的魔術組合！一旁也相伴著許多增添文學素養的書籍和作品集，還會有汪汪店長的深情凝視喲～讚的午後拎嘎逼

友間Cafe｜店內環境

位在西屯路上的友間Cafe，以俏皮的湖水綠色抓住眾人眼球，內牆則是很帶勁的洋紅色，可以感受到活潑與優雅兩種力量，空間撞擊出很特別的反差氛圍。

友間Cafe倚著角間之利，前段與後段座位空間都可以沐浴在採光之下，

在安閑的老派氛圍裡，遊走著咖啡香與細語呢喃，還有個頭不小的粉漿蛋餅happy作伴，無論鹹食或甜點均用心呈現，走訪數回依舊很喜愛～

對了對了，還會汪板阿諾淡定接友((阿諾以眼神招呼：自己找位子坐汪，自己去櫃檯點餐結帳汪，我先躺一會汪～台中咖啡廳推薦、西區下午茶底加

友間Cafe｜菜單MENU

▎MENU：請點我

(取自 友間Cafe 官方)

友間Cafe｜餐點介紹

▎西西里咖啡｜＄120

以高腳杯來盛裝，喝的是一分優雅脫俗，

將酸溜滲入沁涼盈爽，這杯酸香冰爽的檸檬咖啡，可謂是炎熱天裡的一道救贖

▎拿鐵｜＄100

上帝打翻了牛奶，造就出這杯好喝傑作，總是愛點拿鐵～

▎柚子氣泡飲｜＄100

▎茶香豬肉蛋餅｜＄90

嫩QQ的古味粉漿蛋餅捲入繽紛食材，酸甜之中藏茶香，

還有畫龍點睛的酸黃瓜末，為蛋餅畫上幾分趣味。

▎昭和布丁｜＄80

略帶紮實的昭和布丁，仰躺著一匙香草冰淇淋，

嘴雖聊著天，手卻沒停止過，很愛這顆冰心柔軟的甜甜食光呢

▎日式吐司｜＄80

將烤至褐金上色的厚片吐司，抹開奶油後大口咬下，酥軟口感再結合上繽紛的糖粒感，樸實卻又迷人

▎肉桂捲｜＄80

友間Cafe｜店家資訊

友間Cafe’／友間咖啡

評分： / 4.9

地址：403台灣台中市西區西屯路一段160號( 地圖 )

電話：0972 268 864

營業時間

星期一: 11:00 – 19:00,



星期二: 11:00 – 18:00,



星期三: 休息,



星期四: 11:00 – 19:00,



星期五: 11:00 – 19:00,



星期六: 11:00 – 19:00,



星期日: 11:00 – 19:00

星期一: 11:00 – 19:00, 星期二: 11:00 – 18:00, 星期三: 休息, 星期四: 11:00 – 19:00, 星期五: 11:00 – 19:00, 星期六: 11:00 – 19:00, 星期日: 11:00 – 19:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

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┺每週三公休

🅿️ 鄰近收費停車場：珺翊停車場、伊仕特停車場

友間Cafe｜店家地圖