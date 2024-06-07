世唯囍餅SWEETWAY｜在愛情裡，因為有你才圓滿豐盛，快點來許一份蜜甜浪漫吧！｜雲林喜餅推薦｜傳統漢餅｜法式手工喜餅｜中西式嫁女餅

世唯囍餅SWEETWAY｜在愛情裡，因為有你才圓滿豐盛

那天，我們遇見了愛情、披上了嫁衣，從此相知相惜相守；世唯囍餅SWEETWAY的這一口餅，道盡了我們的蜜甜點滴故事。

世唯囍餅SWEETWAY｜品牌介紹

來自雲林的世唯囍餅SWEETWAY，以傳統中式漢餅起家，

兄弟倆以一顆質樸的心，將台灣在地好食材，延續前人的製餅技藝，至今已幸福飄香超過三十年，糕餅真材實料且口碑極佳，在中台灣可是有著一票忠實鐵粉的！

除了象徵幸福圓滿的傳統古早味大餅，也結合上法式喜餅的花漾味蕾，

這新意組合不只俘獲新人心，也讓依循古禮的長輩點頭稱許，是盡如人意又皆大歡喜的中西合併啊！

在愛情裡，因為有你，才圓滿豐盛，快點來許一份蜜甜浪漫吧！你想要的喜餅，在世唯囍餅～好吃喜餅推薦底加！

世唯囍餅SWEETWAY｜喜餅專區

▎MENU：中西式囍餅、中式囍餅、西式囍餅

(取自 世唯囍餅SWEETWAY 官方)

世唯囍餅SWEETWAY｜喜餅介紹

◍━━ 花喜雙層禮盒｜中西式囍餅 ​━━◍

▎鴛鴦玉露(葷)、狀元餅(葷)、相思麻糬(奶素)｜3擇1

▎法式手工餅乾｜口味固定(蛋奶素)

▎花喜雙層禮盒｜優惠方案

✿ 10盒以上740元｜30盒以上720元｜60盒以上700元｜90盒以上680元｜120盒以上660元。

✿ 訂購額滿60盒，加贈囍卡。

花喜以寓意吉祥富貴的六角形禮盒呈現，粉花盛開於盒上，予人一份柔和幸福感。

花喜雙層禮盒內含傳統中式漢餅與法式手工餅乾鐵盒，鐵盒內含8種手工餅乾，分別是原味杏仁、巧克力杏仁、椰香、辣味起司、義式脆餅、黑糖燕麥、伯爵奶酥和杏仁權杖。

其中特別喜歡鹹甜鹹甜的辣味起司、帶有乳香與纖維口感的椰香，咬著都超刷嘴；或是苦甜脆酥的巧克力杏仁與奶香脆口的經典原味杏仁餅乾麻金讚~16個排好排滿，開盒立馬會被這精緻療癒給收服！

大餅是鴛鴦玉露、世唯狀元餅、相思麻糬三種擇一，這次當然要選印有囍字與龍鳳餅模的當家招牌-世唯狀元餅嘍！

綿柔的糕皮裡，包夾入富含口感的黑毛豬肉與鮮甜肉脯，綠豆沙適時添點甜潤平衡膩感，還有米最愛的鹹鴨蛋黃，為餅劃上了幾分濃香重點，不愧是世唯的經典之作與鐵粉最愛。

◍━━ 美好｜西式囍餅 ​━━◍

▎手工烘焙11款14包入｜口味固定

▎美好｜優惠方案

✿ 30-79盒550元｜滿80盒以上520元

將所見與你一起分享，這份玫瑰粉色的美好嚮往，需有你在身旁浪漫同賞。

美好禮盒盛裝著11款(14包入)手工烘焙，內含橙橘磅蛋糕、鳳梨瑪德蓮、義式蛋白莓果糖、法式鳳梨餅乾、多蘭謝堅果塔、覆盆子香緹心型、法式柳橙餅乾、榛果巧克力餅乾、夏威夷豆塔，其中好評滿滿的法式蔓越莓餅乾與麗詩脆餅各為2包。

滿載堅果香與鮮脆度的夏威夷豆塔讓人愛不釋手，果實碩大且紮實飽口，味蕾豐收，嚐著超滿足；酥鬆脆感十足的麗詩脆餅肯定也不能少；

或是輕漫莓果漾甜的義式蛋白霜，佐以好茶相伴，合拍極了

◍━━ 花漾雙層禮盒｜中西式囍餅 ​━━◍

▎鴛鴦玉露(葷)、狀元餅(葷)、相思麻糬(奶素)｜3擇1

▎法式手工餅乾｜口味固定(蛋奶素)

▎花漾雙層禮盒｜優惠方案

✿ 10盒以上680元｜30盒以上660元｜60盒以上640元｜90盒以上620元｜120盒以上600元。

✿ 訂購額滿60盒，加贈囍卡。

花漾雙層禮盒將春天的粉嫩與多彩氣息，刻畫於包裝上，訴盡愛情的美好想像。內含傳統中式漢餅與法式手工餅乾鐵盒；

大餅為鴛鴦玉露、世唯狀元餅、相思麻糬三種擇一，本次選擇的是輕灑白芝麻於表層的鴛鴦玉露，肉舖帶有新鮮甜香，特別喜愛蛋黃的迷人鹹香，與肉舖結合就是如此契合，中心夾入Q彈麻糬、豆沙與核桃來添香與繽紛口感，深得長輩心的大餅果然一定要有！好吃！

◍━━ 浪漫之約｜西式囍餅 ​━━◍

▎手工烘焙8包入｜口味固定

▎法式手工餅乾鐵盒｜口味固定(蛋奶素)

▎浪漫之約｜優惠方案

✿ 30-79盒720元｜滿80盒以上690元

✿ 訂購額滿60盒，加贈囍卡。

一份永恆的浪漫，我想湖藍色當之無愧，優雅的浪漫之約雙層禮盒，滿載著新人的無限喜悅。內含法式手工餅乾鐵盒與8款手工烘焙，

其中麗詩脆餅蠻有記憶點的，酥鬆餅乾裡，藏著杏仁角的淘氣脆度；也喜歡濕潤綿密且帶有爽朗果香的鳳梨瑪德蓮與橙橘磅蛋糕，還咬的黏潤果肉來加乘香氣；最後是獻上我的真心，紅潤潤的覆盆子香緹心型，滋味酸酸甜甜如同愛情的感受～

◍━━ 幸福喜悅｜西式囍餅 ​━━◍

▎手工烘焙10包入｜口味固定

▎法式手工餅乾｜口味固定(蛋奶素)

▎幸福喜悅｜優惠方案

✿ 30-79盒780元｜滿80盒以上750元

✿ 訂購額滿60盒，加贈囍卡。

以象徵爱情之美的桃粉色為主調的幸福喜悅禮盒，相信收禮之人能感受到這幸福雀躍。禮盒內含法式手工餅乾鐵盒與10款手工烘焙，

看到榛果巧克力餅乾，米的雙眼立馬發出金光，脆酥餅乾嵌入苦甜巧克力塊，是好幾塊巧克力小方磚啊，咬的超滿足；另外多蘭謝堅果塔也蠻特別的，核桃的堅果香與柔黏不纏牙的麥芽結合極好，香酥塔皮將其完整封存，這滋味深得長輩心

世唯囍餅SWEETWAY｜店家資訊

世唯囍餅斗六旗艦門市

評分： / 4.9

地址：640台灣雲林縣斗六市民生南路101號( 地圖 )

電話：05 537 0717

營業時間

星期一: 10:00 – 21:30,

星期二: 10:00 – 21:30,

星期三: 10:00 – 21:30,

星期四: 10:00 – 21:30,

星期五: 10:00 – 21:30,

星期六: 10:00 – 21:30,

星期日: 10:00 – 21:30

星期一: 10:00 – 21:30, 星期二: 10:00 – 21:30, 星期三: 10:00 – 21:30, 星期四: 10:00 – 21:30, 星期五: 10:00 – 21:30, 星期六: 10:00 – 21:30, 星期日: 10:00 – 21:30 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

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▎官方｜世唯囍餅SWEETWAY

▎購買｜門市據點

▎預約｜線上喜餅試吃

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🅿️ 鄰近收費停車場：斗六黃昏市場停車場｜路邊停車格

世唯囍餅SWEETWAY｜店家地圖

▸ 世唯囍餅SWEETWAY斗六店

電話：05-5333509

地址：雲林縣斗六市民生路78-3號

營業時間：10:00-21:30/無公休

▸ 世唯囍餅SWEETWAY斗六旗艦店

電話：05-5370717

地址：雲林縣斗六市民生南路101號

營業時間：10:00-21:30/無公休

▸ 世唯囍餅SWEETWAY斗南店

電話：05-5965915

地址：雲林縣斗南鎮中山路55號

營業時間：10:00-21:30/無公休

▸ 世唯囍餅SWEETWAY光復旗艦店

電話：05-6314959

地址：雲林縣虎尾鎮光復路441號

營業時間：10:00-21:30

▸ 世唯囍餅SWEETWAY虎尾林森店

電話：05-6360599

地址：雲林縣虎尾鎮林森路二段168號

營業時間：12:00-20:30/無公休

▸ 世唯囍餅SWEETWAY嘉義大林店

電話：05-2650628

地址：嘉義大林鎮中興路66號

營業時間：12:00-20:30/無公休