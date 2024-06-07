新時代人氣韓式料理｜KATZ 卡司韓藝料理，韓食創意新滋味，單點、多人套餐任你選，而且還全天候供餐！！

台中新時代人氣韓式料理就是這家！！ KATZ 卡司韓藝料理 位於在台中火車站附近的大魯閣新時代內７樓，以韓式流行料理為主，餐點品項多樣又豐富、且還有年輕人最愛的多人分享餐可選擇，所以每到用餐時間人潮就不少，強烈建議先訂位！！

挑高的設計空間加上桌和桌之間的距離規劃的很舒適，就算客滿也不顯擁擠唷！

很喜歡後方這區域，有綠意植栽加上工業風設計，超愜意的舒適用餐環境。

高腳椅用餐區，就算一個人來用餐也沒問題！

KATZ 卡司韓藝料理菜單 ，以各式韓式料理單點、也有2.4.6多人分享餐可選，點餐方式掃QR碼即可。我們三五好友一起來用餐就直接點個經典2人分享餐，內容有 韓式甜辣紅醬炸雞 、 蔥花辣炒豬肉包生菜 (換購捏飯糰+$98)、 石鍋烤肉拌飯 (水梨牛+$78)以及 韓國水果蘇打 。在加點 韓式嫩豆腐湯麵 (豬肉+$38)、 海鮮煎餅 、 綜合拼盤 、 手作棉花糖冰淇淋 。這樣吃下來就相當飽足囉！

前方櫃台有擺放不少口味燒酒、啤酒以及飲料，有需要可以洽服務人員唷!

( 未滿18歲請勿飲酒、喝酒不開車、開車不喝酒 )

每日提供的小菜或有所不同，當日是涼拌海帶及韓式辣味小黃瓜，均可續(以不浪費為原則)

韓式甜辣紅醬炸雞 /一份有四塊炸雞且會附上薯片。雖然這是2人分享餐內的炸雞，只有四塊、但每一塊去骨雞腿肉的份量都很足，加上撒上不少花生顆粒增添了層次風味唷!

吃起來肉質外酥柔軟還保留了肉汁相當的好吃，加上韓式甜辣醬的淋入，那微甜辣香超涮嘴。但還是建議上桌就要立馬開吃，才能感受到炸雞的酥脆，畢竟裹醬的炸雞太慢吃或冷掉總是會多少影響口感唷!

搭配韓式炸雞的薯片超酥脆好吃，有種魔力讓人不想停口且吃得精光!!

蔥花辣炒豬肉包生菜 (加購$98捏飯糰)，這道菜結合了鹹甜微辣的絕妙口感，不管是配飯或是包在清脆生菜裡，都非常好吃，絕對是超級下飯的好選擇！

自己手作捏飯糰吃起來更美味！小涼每次吃韓式料理看到有捏飯糰都必點，不只是自己捏很有趣，這一道也是能讓小小孩狂吃的一道飯食，因為自己手捏、小朋友就會覺得超好玩；加上給了滿滿的海苔酥、美乃滋、略帶鹹香的明太子，可說是一整個打中小孩的胃呢

米飯的Q、海苔的鹹香融入，每一口的味道層次明顯又好吃，亦可將蔥花辣炒豬肉包在捏飯糰內吃也很有味道喔！

蔥花辣炒豬肉是一道在韓國餐廳相當熱門的菜色！將洋蔥、豬肉片、特製辣醬一起拌炒出相當夠味又下飯的料理。

生菜包蔥花辣炒豬肉吃起來口感更豐富，豬肉的嫩加上生菜的鮮脆以及滿滿蔥花的辛味，一整個充斥在嘴巴內超美妙。

另一吃法是將蔥花辣炒豬肉、白飯放入生菜內，大口入嘴，天啊！！！吃起來層次豐富又爽口帶香，而且豬肉不柴加上辛香讓味道更是提升不已，完全讓我有種時空的交錯感覺，我正在韓國吃生菜包肉XD

石鍋烤肉拌飯 (加價$78水梨牛)，內有水梨牛、黃豆芽、海苔酥、紅蘿蔔絲、生菜、鴻喜菇以及半熟蛋，這一道拌飯是不辣的口味，就連小孩子都能吃得很開心，且整體的配料搭配可說是相當澎湃。

石鍋拌飯可是用真的”石頭”鍋，所以溫度相當的高，再拌飯的當下也要小心不要去碰到以免燙傷，而且在上桌後都能聽到滋滋的聲音，記得先將半熟蛋給搓破在邊拌均勻，亦可聞到菜飯肉香呢~

喜歡吃鍋巴的朋友，記得石頭拌飯上桌後稍作停留不要去拌它，一下子就會出現脆香帶金黃的鍋巴囉~~~

不得不說牛肉以特調水梨醬醃漬過後再拌炒放入，吃起來甜鹹甜鹹的更美味，加上卡滋卡滋的鍋巴豐富咬感，多樣食材的融入，讓味道和口感都非常的豐富，徹底征服了小涼的味蕾。偷偷說吃石鍋拌飯就是要大口吃更能感受到多層次的風味呢~

這 海鮮煎餅 一上桌香氣四溢，讓人不免先嚥一下口水！外層煎的相當酥香又帶脆的口感，加上內餡有著滿滿的海鮮(蝦仁、魷魚)以及大蔥，內嫩外脆又不油膩的相當好吃。

外層不但酥香厚實，還搭配了海苔絲以及美乃滋，吃起來鹹香帶甜甜的幸福口感，就算不沾上醬汁也很OK，且每一口都能咀嚼到豐富的Q彈海鮮，脆口蔬菜，非常飽口美味!!

韓式嫩豆腐湯麵 (加價$38豬肉)/辣度是固定的唷!

豆腐相當柔滑細嫩搭配鹹香又帶點辣度的湯頭吃起來很過癮。

當下真的選對了！在加肉片吃起來更有味，且豬肉片吸滿湯汁，入嘴juicy又軟嫩呢

麵條吸附了辣香的湯頭，滑溜入嘴、不軟爛帶嚼勁的口感，讓人好喜歡，加上本身是我愛的辣豆腐湯底，不得不說當下讓人不想停口呢

湯頭的辣度是固定的！對於小涼來說是可以接受的小辣，且喝起來不嗆辣很溫潤，麵條吃完還剩下湯汁可別浪費，喝光或是再加點一碗白飯來拌入，天啊！！真的是殺手級的美味～～～

炸物拼盤 有Ｑ彈的魷魚圈、大人小孩最愛的雞塊以及綿密的薯塊。

手作棉花糖冰淇淋 ，這一道甜點真的很邪惡，更深得年輕群組的喜歡。

切上一大塊入嘴能先感受到炙烤棉花糖的香氣和軟綿的口感，接著入口即化的冰淇淋佔據舌尖、那沁動的甜香味兒，在吃完正餐後來享受，更是讓人有著甜滋滋的幸福飽足感～

飲品的部份我們選了 韓國水果蘇打 ，現場有哈密瓜、李子口味，小凉個人偏愛哈密瓜蘇打，哈密瓜甜香味兒，入嘴氣泡在嘴裡啵啵地刺激著，體感溫度瞬間降了不少，喝起來清爽可口。

KATZ 卡司 主打韓式流行料理，且餐點選擇多、又有規劃不少多人套餐，難怪每到用餐時間人潮就爆炸多。建議想要品嘗美味一定要先訂位唷!!

KATZ 卡司韓藝料理(大魯閣新時代店)

電話：04-22287786

地址：台中市東區復興路四段186號7樓

營業時間：11:00~22:00(最後點餐21:00)

臉書粉絲頁： KATZ 卡司 · 新時代大魯閣

線上訂位： https://reurl.cc/0x6aZk

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