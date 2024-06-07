新時代人氣韓式料理｜KATZ 卡司韓藝料理，韓食創意新滋味，單點、多人套餐任你選，而且還全天候供餐！！
台中新時代人氣韓式料理就是這家！！KATZ 卡司韓藝料理位於在台中火車站附近的大魯閣新時代內７樓，以韓式流行料理為主，餐點品項多樣又豐富、且還有年輕人最愛的多人分享餐可選擇，所以每到用餐時間人潮就不少，強烈建議先訂位！！
挑高的設計空間加上桌和桌之間的距離規劃的很舒適，就算客滿也不顯擁擠唷！
很喜歡後方這區域，有綠意植栽加上工業風設計，超愜意的舒適用餐環境。
高腳椅用餐區，就算一個人來用餐也沒問題！
KATZ 卡司韓藝料理菜單，以各式韓式料理單點、也有2.4.6多人分享餐可選，點餐方式掃QR碼即可。我們三五好友一起來用餐就直接點個經典2人分享餐，內容有韓式甜辣紅醬炸雞、蔥花辣炒豬肉包生菜(換購捏飯糰+$98)、石鍋烤肉拌飯(水梨牛+$78)以及韓國水果蘇打。在加點韓式嫩豆腐湯麵(豬肉+$38)、海鮮煎餅、綜合拼盤、手作棉花糖冰淇淋。這樣吃下來就相當飽足囉！
前方櫃台有擺放不少口味燒酒、啤酒以及飲料，有需要可以洽服務人員唷!
(未滿18歲請勿飲酒、喝酒不開車、開車不喝酒)
每日提供的小菜或有所不同，當日是涼拌海帶及韓式辣味小黃瓜，均可續(以不浪費為原則)
韓式甜辣紅醬炸雞/一份有四塊炸雞且會附上薯片。雖然這是2人分享餐內的炸雞，只有四塊、但每一塊去骨雞腿肉的份量都很足，加上撒上不少花生顆粒增添了層次風味唷!
吃起來肉質外酥柔軟還保留了肉汁相當的好吃，加上韓式甜辣醬的淋入，那微甜辣香超涮嘴。但還是建議上桌就要立馬開吃，才能感受到炸雞的酥脆，畢竟裹醬的炸雞太慢吃或冷掉總是會多少影響口感唷!
搭配韓式炸雞的薯片超酥脆好吃，有種魔力讓人不想停口且吃得精光!!
蔥花辣炒豬肉包生菜(加購$98捏飯糰)，這道菜結合了鹹甜微辣的絕妙口感，不管是配飯或是包在清脆生菜裡，都非常好吃，絕對是超級下飯的好選擇！
自己手作捏飯糰吃起來更美味！小涼每次吃韓式料理看到有捏飯糰都必點，不只是自己捏很有趣，這一道也是能讓小小孩狂吃的一道飯食，因為自己手捏、小朋友就會覺得超好玩；加上給了滿滿的海苔酥、美乃滋、略帶鹹香的明太子，可說是一整個打中小孩的胃呢
米飯的Q、海苔的鹹香融入，每一口的味道層次明顯又好吃，亦可將蔥花辣炒豬肉包在捏飯糰內吃也很有味道喔！
蔥花辣炒豬肉是一道在韓國餐廳相當熱門的菜色！將洋蔥、豬肉片、特製辣醬一起拌炒出相當夠味又下飯的料理。
生菜包蔥花辣炒豬肉吃起來口感更豐富，豬肉的嫩加上生菜的鮮脆以及滿滿蔥花的辛味，一整個充斥在嘴巴內超美妙。
另一吃法是將蔥花辣炒豬肉、白飯放入生菜內，大口入嘴，天啊！！！吃起來層次豐富又爽口帶香，而且豬肉不柴加上辛香讓味道更是提升不已，完全讓我有種時空的交錯感覺，我正在韓國吃生菜包肉XD
石鍋烤肉拌飯(加價$78水梨牛)，內有水梨牛、黃豆芽、海苔酥、紅蘿蔔絲、生菜、鴻喜菇以及半熟蛋，這一道拌飯是不辣的口味，就連小孩子都能吃得很開心，且整體的配料搭配可說是相當澎湃。
石鍋拌飯可是用真的”石頭”鍋，所以溫度相當的高，再拌飯的當下也要小心不要去碰到以免燙傷，而且在上桌後都能聽到滋滋的聲音，記得先將半熟蛋給搓破在邊拌均勻，亦可聞到菜飯肉香呢~
喜歡吃鍋巴的朋友，記得石頭拌飯上桌後稍作停留不要去拌它，一下子就會出現脆香帶金黃的鍋巴囉~~~
不得不說牛肉以特調水梨醬醃漬過後再拌炒放入，吃起來甜鹹甜鹹的更美味，加上卡滋卡滋的鍋巴豐富咬感，多樣食材的融入，讓味道和口感都非常的豐富，徹底征服了小涼的味蕾。偷偷說吃石鍋拌飯就是要大口吃更能感受到多層次的風味呢~
這海鮮煎餅一上桌香氣四溢，讓人不免先嚥一下口水！外層煎的相當酥香又帶脆的口感，加上內餡有著滿滿的海鮮(蝦仁、魷魚)以及大蔥，內嫩外脆又不油膩的相當好吃。
外層不但酥香厚實，還搭配了海苔絲以及美乃滋，吃起來鹹香帶甜甜的幸福口感，就算不沾上醬汁也很OK，且每一口都能咀嚼到豐富的Q彈海鮮，脆口蔬菜，非常飽口美味!!
韓式嫩豆腐湯麵(加價$38豬肉)/辣度是固定的唷!
豆腐相當柔滑細嫩搭配鹹香又帶點辣度的湯頭吃起來很過癮。
當下真的選對了！在加肉片吃起來更有味，且豬肉片吸滿湯汁，入嘴juicy又軟嫩呢
麵條吸附了辣香的湯頭，滑溜入嘴、不軟爛帶嚼勁的口感，讓人好喜歡，加上本身是我愛的辣豆腐湯底，不得不說當下讓人不想停口呢
湯頭的辣度是固定的！對於小涼來說是可以接受的小辣，且喝起來不嗆辣很溫潤，麵條吃完還剩下湯汁可別浪費，喝光或是再加點一碗白飯來拌入，天啊！！真的是殺手級的美味～～～
炸物拼盤有Ｑ彈的魷魚圈、大人小孩最愛的雞塊以及綿密的薯塊。
手作棉花糖冰淇淋，這一道甜點真的很邪惡，更深得年輕群組的喜歡。
切上一大塊入嘴能先感受到炙烤棉花糖的香氣和軟綿的口感，接著入口即化的冰淇淋佔據舌尖、那沁動的甜香味兒，在吃完正餐後來享受，更是讓人有著甜滋滋的幸福飽足感～
飲品的部份我們選了韓國水果蘇打，現場有哈密瓜、李子口味，小凉個人偏愛哈密瓜蘇打，哈密瓜甜香味兒，入嘴氣泡在嘴裡啵啵地刺激著，體感溫度瞬間降了不少，喝起來清爽可口。
KATZ 卡司主打韓式流行料理，且餐點選擇多、又有規劃不少多人套餐，難怪每到用餐時間人潮就爆炸多。建議想要品嘗美味一定要先訂位唷!!
KATZ 卡司韓藝料理(大魯閣新時代店)
電話：04-22287786
地址：台中市東區復興路四段186號7樓
營業時間：11:00~22:00(最後點餐21:00)
臉書粉絲頁：KATZ 卡司 · 新時代大魯閣
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