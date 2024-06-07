每到5月份就是文心蘭盛大登場，金雙甡花卉農場的最大亮點－文心蘭黃金隧道

這裡有500盆金黃透亮的文心蘭，交錯編織成超過百公尺的花海大道

走在這條隧道裡，彷彿置身於金色的夢幻世界，每一步都充滿了浪漫與驚喜

金雙甡花卉農場雖然看起來像是一個普通的花卉農場

農場面積不大，卻精心佈置，使每一處角落都充滿了自然的美感和魅力

特別是隱藏在農場裡的文心蘭黃金隧道，更是吸引眾多遊客前來探訪

如果你正在尋找一個放鬆心情的好去處，金雙甡花卉農場是個不錯的選擇

門票只需每人50元，還可以換一支冰棒，算是很平價的

金雙甡花卉農場

開放時間：每日09:30~16:30

地址：宜蘭縣員山鄉枕山路1段68號

電話：0958-912-998

入園清潔費：每人50元，憑券可兌換水果枝仔冰乙支（自願放棄者，恕不退還差額）

哇！一踏進來就被黃澄澄的文心蘭編織的黃金隧道驚艷到，這裡果然是網路上的熱門打卡景點

一株株高約3公尺的文心蘭形成了壯觀的賞花步道，金黃色澤在陽光映照下閃耀動人

這個文心蘭隧道成為每年夏天宜蘭員山最著名的賞花景點，吸引眾多愛花人士和攝影愛好者前來朝聖

金雙甡花卉農場內，除了氣質優雅、清新的文心蘭外，還依據不同花季種植了各種品種的觀賞花卉

無論何時來訪，這裡總能欣賞到壯麗的花卉盛景，成為遊客和愛花人士的必訪之地

放眼望去，一整片金黃的文心蘭璀璨奪目，壯觀的美景在晴天時宛如人間閃閃發光的黃金海

這片充滿朝氣與活力的夏日景致堪稱絕配，讓人流連忘返

我也是一不小心拍了不少張跟文心蘭的合照，真的是太～太～太～美了

拍完照記得不要馬上離開，可以拿門票來兌換一支冰棒享用，有六種口味可以選擇哦

我選的是芭樂，炎炎夏日來上一支冰，真的是透清涼

拍完照後，如果不趕時間，還可以到花卉部欣賞更多美麗的花卉，甚至購買一些帶回家哦

這裡的花卉種類豐富，不僅能滿足賞花的樂趣，還能讓你把自然美景帶回家，延續這段美好的旅程

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