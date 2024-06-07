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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 安南20元無名肉粽_肉粽加味噌湯30元！安南區早餐，20元肉粽菜粽，台南粽子推薦_菜單

安南20元無名肉粽_肉粽加味噌湯30元！安南區早餐，20元肉粽菜粽，台南粽子推薦_菜單

2024-06-07 20:55:00 冠婷｜生活趣 人氣：341
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冠婷｜生活趣

發表篇數：764篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 安南區

造訪商家：

安南20元無名肉粽
place台南市安南區安和路四段597號
作者本次評價：
3.20
美味度
3.00
服務品質
3.00
裝潢氣氛
2.00
CP值
4.50
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安南20元無名肉粽_肉粽加味噌湯30元！安南區早餐，20元肉

安南區早餐_安南20元無名肉粽─台南粽子推薦，在地人的早餐組合：肉粽加味噌湯30元；還有，加爆花生粉的20元菜粽、古早味碗粿_附菜單，安南區小吃、安南區美食推薦

 

目錄索引

1. 關於安南20元無名肉粽

2. 交通指引_安南20元無名肉粽

3. 安南20元無名肉粽環境開箱

3.1 安南20元無名肉粽接待區

3.2 安南20元無名肉粽製餐區

4. 安南20元無名肉粽餐點分享

4.1 人氣TOP1 肉粽

4.2 人氣TOP2 碗粿

4.3 湯品 味噌湯

5. 消費資訊

5.1 安南20元無名肉粽餐點評價

5.2 安南20元無名肉粽菜單

6. 安南區早餐相關資訊

 

安南20元無名肉粽_肉粽加味噌湯30元！安南區早餐，20元肉 關於安南20元無名肉粽

安南20元無名肉粽在哪裡

安南20元無名肉粽位於台南市安南區安和路四段597號，近台南特教學校、市立安南醫院，附近有公車站、機車停車場、汽車收費停車場。

 

安南20元無名肉粽_環境餐點特色

「簡單、乾淨用餐區」

「台南最便宜肉粽、菜粽_菜粽肉粽碗粿一律20元」

 

交通_停車資訊

大眾運輸：公車_和順站、福國寺站，走路2分鐘

機車：大聖路路外機車停車場，走路6分鐘

汽車：廣停九停車場，走路7分鐘

 

安南20元無名肉粽_肉粽加味噌湯30元！安南區早餐，20元肉 交通指引_安南20元無名肉粽

台南特教學校、市立安南醫院附近_公車站_機車停車場_汽車收費停車場

安南20元無名肉粽_肉粽加味噌湯30元！安南區早餐，20元肉

位於台南市安南區安和路四段的安南20元無名肉粽，附近有公車站、機車停車場、汽車收費停車場，免擔心找不到停車位。

 

安南20元無名肉粽_肉粽加味噌湯30元！安南區早餐，20元肉 安南20元無名肉粽環境開箱

安南20元無名肉粽_肉粽加味噌湯30元！安南區早餐，20元肉 安南20元無名肉粽接待區

肉粽店門口

安南20元無名肉粽_肉粽加味噌湯30元！安南區早餐，20元肉

在附近的大聖路路外機車停車場停妥機車後，走路6分鐘抵達安南20元無名肉粽。

用餐區簡單設置幾張桌椅，可以在現場享用熱呼呼出爐的肉粽、菜粽、碗粿，現盛的味噌湯。

 

安南20元無名肉粽_肉粽加味噌湯30元！安南區早餐，20元肉 安南20元無名肉粽製餐區

安南20元無名肉粽_肉粽加味噌湯30元！安南區早餐，20元肉

每天熬煮的味噌湯、現蒸的手工粽子，淋上獨家醬汁 → 出餐。

 

安南20元無名肉粽_肉粽加味噌湯30元！安南區早餐，20元肉 安南20元無名肉粽餐點分享

安南20元無名肉粽_肉粽加味噌湯30元！安南區早餐，20元肉 人氣TOP1 肉粽

肉粽 20元

安南20元無名肉粽_肉粽加味噌湯30元！安南區早餐，20元肉

安南20元無名肉粽人氣TOP1是菜粽，可惜當天太晚到已售完，沒有吃到安南20元無名肉粽的經典菜粽> <安南20元無名肉粽_肉粽加味噌湯30元！安南區早餐，20元肉

包入豬肉、香菇的肉粽會淋上滷肉汁、灑上花生粉 → 出餐，口感是軟糯吃得到糯米、淡淡粽葉香氣的，滷肉汁的鹹度很嘟賀不會太鹹；豬肉是瘦肉比例比較高的。

 

安南20元無名肉粽_肉粽加味噌湯30元！安南區早餐，20元肉 人氣TOP2 碗粿

碗粿 20元

安南20元無名肉粽_肉粽加味噌湯30元！安南區早餐，20元肉

以米漿為主角蒸炊料裡的碗粿，蒸煮前有加入油蔥、肉燥的碗粿，蒸煮好會呈現淡淡的焦糖色，口感軟Q不軟爛。

 

安南20元無名肉粽_肉粽加味噌湯30元！安南區早餐，20元肉 湯品 味噌湯

味噌湯 10元

安南20元無名肉粽_肉粽加味噌湯30元！安南區早餐，20元肉

吃粽子的經典搭配：肉粽尬味噌湯。

微甜、自帶味噌獨特香氣的味噌湯，湯裡泡到軟爛的油條蠻好吃的，有點像濃湯跟麵包丁搭配的吃法。

 

安南20元無名肉粽_肉粽加味噌湯30元！安南區早餐，20元肉 消費資訊

用餐日期：2024_05月

付款方式：現金

 

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安南區早餐推薦，走進台南粽子推薦之一的安南20元無名肉粽。

只花一個50元銅板，在簡單乾淨的空間裡吃著熱呼呼出爐的手工肉粽、碗粿、味噌湯，美味分數在線、CP值高。安南20元無名肉粽_肉粽加味噌湯30元！安南區早餐，20元肉

 

安南20元無名肉粽_肉粽加味噌湯30元！安南區早餐，20元肉 安南20元無名肉粽菜單

安南20元無名肉粽_肉粽加味噌湯30元！安南區早餐，20元肉

安南區早餐_安南20元無名肉粽菜單，攝於2024_05月

 

安南20元無名肉粽_肉粽加味噌湯30元！安南區早餐，20元肉 安南區早餐相關資訊

安南20元無名肉粽

類型：安南區早餐_台南粽子推薦_安南區小吃_安南區美食推薦

⏰ 營業時間

每天 05：00~11：00 (售完提早休息)

📍  地址：台南市安南區安和路四段597號

📞 電話：無提供

 


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安南20元無名肉粽 安南區早餐 安南區早餐推薦 台南粽子推薦 安南區小吃 安南區美食推薦
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