#88元看電影！https://magichour.app/premium?code=RN69838E

車庫娛樂邀約搶先看首映場 #超完美暗殺隊

劇情：永一（姜棟元 飾）和他的組員傑姬（李美淑 飾）、月川（李玹旭 飾）、點滿（陳俊翔 飾），是善於偽裝成意外的職業殺手團！某次，在執行受媒體關注的政界人士委託案，卻發生了變數，導致情況出乎意料，究竟是意外還是謀殺？到底誰是誰的棋子？

韓國動作犯罪鉅獻 #超完美暗殺隊，集結韓國四大公共財姜東元及男神李鐘碩，更空降韓國票房冠軍！

製造意外身亡，使命必達，這次居然出現變數，進戲院看看是真正的事故還是被設計死亡？

#超完美暗殺隊，6月7日（五）全台上映！

感謝 #GaragePlay #車庫娛樂 #MAGICHOUR邀約搶先看首映場 #超完美暗殺隊

祝福好人一生平安

精彩預告：https://www.youtube.com/watch?v=aZYaLcqduTM

GaragePlay FB： https://www.facebook.com/garageplay.tw

GaragePlay IG： https://www.instagram.com/garageplay.tw/

GaragePlay官網：https://garageplay.tw/