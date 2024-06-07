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【電影首映會】韓劇男神李鐘碩驚喜客串，聯手資深歐巴姜棟元組織 #超完美暗殺隊，意外身亡，使命必達！【電影推薦】

2024-06-07 21:04:00 Phyllis 17 人氣：115
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窩客好文

Phyllis 17

發表篇數：374篇

文章類別：娛樂-戲劇電影

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車庫娛樂邀約搶先看首映場 #超完美暗殺隊

【電影首映會】韓劇男神李鐘碩驚喜客串，聯手資深歐巴姜棟元組織2-超完美暗殺隊_原文主海報_6月在臺上映_

劇情：永一（姜棟元 飾）和他的組員傑姬（李美淑 飾）、月川（李玹旭 飾）、點滿（陳俊翔 飾），是善於偽裝成意外的職業殺手團！某次，在執行受媒體關注的政界人士委託案，卻發生了變數，導致情況出乎意料，究竟是意外還是謀殺？到底誰是誰的棋子？

3-超完美暗殺隊_新聞稿照05_《淚之女王》中所飾演的大反派李美淑在本作中隸屬暗殺團隊4-超完美暗殺隊_新聞稿照09_《我的上流世界》李玹旭在本作中隸屬暗殺團隊5-超完美暗殺隊_新聞稿照11_《日日好狗日》陳俊翔在本作中隸屬暗殺團隊6-超完美暗殺隊_新聞稿照06_《浪漫醫生金師傅》金洪波在本作中成為暗殺目標

韓國動作犯罪鉅獻 #超完美暗殺隊，集結韓國四大公共財姜東元及男神李鐘碩，更空降韓國票房冠軍！

7-超完美暗殺隊_新聞稿照03_《超完美暗殺隊》導演親眼見到「黑美男」姜棟元 直呼：家門之光！8-超完美暗殺隊-新聞稿照03-李鍾碩在本作中飾演-異瞳-是十分關鍵的角色-6658934957999

製造意外身亡，使命必達，這次居然出現變數，進戲院看看是真正的事故還是被設計死亡？

9-超完美暗殺隊_新聞稿照10_；《The King：永遠的君主》鄭恩彩飾演委託殺人的客戶一角10-超完美暗殺隊_新聞稿照01_《背著善宰跑》也搶致敬？！「撐傘戲始祖」姜棟元笑稱：有撐傘票房就很好！

#超完美暗殺隊，6月7日（五）全台上映！

【電影首映會】韓劇男神李鐘碩驚喜客串，聯手資深歐巴姜棟元組織

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