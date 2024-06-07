連續三年榮獲米其林推薦的「NARA Thai Cuisine」，是我們一家人都很喜歡的泰國菜餐廳，它的姊妹品牌-「Lady nara」，放在我的口袋名單已久，卻仍未曾親嚐其味。這次趁著 5 月的最後一天，說服老婆一起來吃中餐，理由是 Ocard 的生日禮不用可惜。

來自曼谷的「Lady nara」，擁有泰國曼谷最強網美餐廳之美譽，主打融合全球料理特色的新泰式料理。有別於「NARA Thai Cuisine」適合多人一起用餐的大份量，「Lady nara」從名稱上就可以看出更適合情侶、夫妻雙人分享，或是個人獨享。



餐廳環境採用與泰國本店相同的風格，以大自然花園般的舒適慵懶風，幾何形狀的地板和主牆，色彩繽紛的色塊，打造出時尚優雅的客席氛圍。

米、白大地色為主的裝潢，溫馨柔和的色調，以及大量的自然光，既溫暖又活潑。

要說餐廳裡最吸睛的焦點，莫過於特地從泰國海運來台的手工籐編孔雀椅，別出心裁的造型，讓每一個女性朋友瞬間化身成女神。

三角堆疊而成的立體吧台，純白的色調，簡單的線條勾勒出時尚、前衛的氛圍。

所有的女人都是一顆明亮的珍珠，就看你如何擦亮她！用愛應該是最好的方法，當然美食和美景也有加分的作用，比如來美麗的「Lady nara」，享用一頓色香味俱全的美食，就能讓佳人發自內心的微笑，幸福就是這麼簡單！

「Lady nara」的點菜方式以手機掃瞄 QRCODE 為主，菜色的辣度、飲料是否去冰都可以在手機上勾選客製；若是你因故無法操作手機點餐，服務生也能提供協助。菜單大抵分成＂開胃菜、沙拉、湯、主菜、泰麵食、麵條＂六大類，完整菜單請參考：https://ladynara.com.tw/all-menu/。除了單點，「Lady nara」現有＂泰愛自由配＂方案，只要點任一主餐，加價即可升級為套餐。

自由配的方案有三種，分別如下：

(1)加價249元，甜點壹份(奉茶巴斯克蛋糕、斑斕巴斯克蛋糕、印尼棉蘭黃金糕，三選一)，搭配飲品一杯($160元以下，超過可補差額)。

(2)加價299元，開胃菜或沙拉壹份(泰式鮮蝦春捲、香茅炸雞、甜醬雞米花、越南涼拌雞絲、泰式凱撒沙拉，五選一)，搭配飲品一杯($160元以下，超過可補差額)。

(3)加價299元，舒芙蕾壹份(檸泰萌、泰斑斕、泰濃芋，三選一)，搭配飲品一杯($160元以下，超過可補差額)。

這次來統一時代店，老婆還有其他想吃的東西，所以我們點的菜不多，正好符合「Lady nara」以輕食為主的精神。下列是我們所點的餐點：

(1)主餐＂打拋歐姆蛋飯＂，搭自由配方案(2)加價299元，開胃菜選擇＂香茅炸雞(單點$280元)＂，飲品選＂泰式奶茶(單點$160元)＂。

(2)單點＂泰式鮮蝦春捲＂壹份。

(3)以老婆的 Ocard 入會禮，兌換＂蜂蜜檸檬蘇打(單點$160元)＂壹杯；以我的生日禮，兌換＂奉茶巴斯克蛋糕(單點$200元)＂壹份。

開胃菜：泰式鮮蝦春捲，單點 NT$180 元，微辣，無法調整辣度。

薄如蟬翼的泰式春捲皮，不管視覺或口感，都可以讓你幾乎忘了它的存在。裡面包著滿滿的生菜，還有一塊豆腐和一整隻鮮蝦。

這道菜的靈魂是餐廳的獨門秘醬，坦白說，若是不蘸醬單吃，整體口味清淡得近乎單調；蘸了醬之後，春捲的味道立刻活了過來，瞬間從平平無奇的菜色，變身為滋味迷人的珍饈美味，非常神奇！酸辣惹味的醬汁，搭配香脆花生碎粒，清新豐富的口感，令人印象深刻！

開胃菜：香茅炸雞，單點 NT$180 元，不辣。

泰國的炸雞真的是一絕，特別在醬汁的運用上相當厲害，若是曾經到過曼谷，吃過當地的泰式炸雞，應該很難不被圈粉。＂香茅炸雞＂以新鮮香茅，搭配薄脆麵衣的酥炸雞腿肉，一口咬下，除了鮮嫩多汁的口感、酸甜誘人的醬香，還有一股清新宜人的淡淡檸香，讓人欲罷不能！

主菜：打拋歐姆蛋飯，單點 NT$295 元，微辣。這道菜有豬、雞兩種選擇，我們選擇的是豬肉。

＂打拋歐姆蛋飯＂是＂泰式打拋豬＂與＂日式歐姆蛋＂的組合，以柔軟滑嫩的歐姆蛋，包覆泰國茉莉香米飯，再淋上泰式經典打拋豬。最佳吃法是將三者充分攪拌後一起吃，每一口都嚐得到蛋香、肉香與米香。不過，也許是我不該在點菜時勾選＂減＂辣椒，導致這道應該是重口味、香辣過癮的菜色，變得味道稍嫌不足。



泰式奶茶有冰 ( $140 ) 、熱 ( $180 ) 兩種選擇，我們選去冰的冰奶茶。有別於一般甜死人不償命的泰式奶茶，這杯奶茶茶味雖重，但甜度已經降低很多，喝起來香醇濃郁，完全沒有負擔。



不過，我更喜歡蜂蜜檸檬蘇打，蜂蜜淡雅，檸香突出，甜度正常，喝一口就愛上。因為這杯是「Lady nara」的入會禮，免費，喝起來爽度更高！

甜點：泰茶巴斯克蛋糕，單點 NT$200 元。



主體是濃郁的乳酪，加入泰式紅茶葉一起烘烤，口味甜郁、茶香濃烈。

蛋糕質地鬆軟綿密，表層焦香迷人，有淡淡的苦味，更突顯乳酪的香甜味。搭配鮮奶油一起吃，口感更溼潤絲滑，還有一碟甜滋滋的糖漬鮮草莓，女神最愛。

這頓午餐吃得很開心，因為用餐環境好，而且飲料、甜點都不用錢。有人開玩笑的說：「什麼東西最好吃？當然是不用錢的東西最好吃！」如果你也有同感，不妨掃一下畫面上的 QRCODE ，下載 Ocard APP，加入「Lady nara」的會員，馬上就能得到＂入會禮＂。

到了生日月，＂生日禮＂就會自動推送到你手機的 APP 裡；而且從此你到 「Lady nara」來消費，就可以集點換贈品，買單後填寫推送到手機上的問卷，又可以得到問卷禮，優惠非常多哦！

「Lady nara」的整體服務，包括帶位、點餐、上菜都頗有水準，也會隨時關心食客用餐的情形。餐點也很有水準，口味調整得很適合台灣人，不會有太濃郁的香料味，也不會甜膩或辣到讓人無法接受。不管是夫妻、情侶，閨蜜、好友，想找一個有約會氣氛，又可以共享美食的地方，「Lady nara」都很適合，推薦給您！

🎀𝐋𝐚𝐝𝐲 𝐧𝐚𝐫𝐚 -台北統一時代店 ( 82席 )

🏡地址：台北市信義區忠孝東路五段8號3F

☎️電話：02-2720-1519

🕐營業時間：週日~週四 11:00~21:30

週五、週六、假日前 11:00~22:00

👉官網：http://www.ladynara.com.tw

👉FB：https://www.facebook.com/ladynarataiwan

👉IG：https://reurl.cc/bz0EgM

