哎呀～前陣子突然有感自己太依賴咖啡了！天天早上來一杯美式，偶爾下午還得來一杯拿鐵，完全靠咖啡撐精神😂有時候還會喝到心悸！想想這樣不太健康，想調整生活作息和飲食，戒掉咖啡和咖啡因！

但是平常喝習慣了，突然手邊空空不太適應，工作到段落想喝一口，常常撲空，不然就是注意力不集中QAQ

▼因為茶類有咖啡因也在我的戒斷範圍，喝果汁糖分又太高…找了很久替代飲品，偶然在閒晃下認識這家草字頭，布條就寫著自然甘甜不加糖無咖啡因，滿新奇的也很符合我的目標，進去看看！

▼門市乾淨簡約再一些植栽點綴。

▼飲品項目也很簡單，10樣選擇。

▼不過第一次來不知道要選什麼...還好有提供試喝，試喝完喜歡再決定真不錯！

▼我當然投向～無咖啡因的選擇！加上老闆說他們不加糖也不加冰塊(純冷藏)，真的覺得滿健康的。

▼老闆說都是用天然草本植物淬煮而成。

▼也有在夜市擺攤～（三.五.六在武聖夜市/四.日在新永華夜市）

▼喝了一杯還不錯，於是隔天與好友有約，順路再買了一杯，朋友則是喝星巴克咖啡，兩個杯身滿像的，好質感～

▼習慣喝了一週，漸漸喜歡上草本茶清爽的味道，不加糖但有加甜菊葉，所以有股淡淡天然甜味，平常喝慣有糖飲料的同事也能接受，於是在我推薦下，揪了好奇的同事們一起喝看看！開會叫uber外送很方便。

不過還是有不能親自買或是不想等外送的時候！所以～知道有出冷凍包，跟同事一起買了幾包，在公司在家可以隨時喝！

▼菊花枸杞＆白茅根茶～無糖無咖啡因

▼洛神山楂＆百草羅漢～無糖無咖啡因

先開兩包來喝，其他凍起來～

▼洛神山楂顏色好漂亮😍喝起來酸酸甜甜的（甜味是來自甜菊葉，本身無加糖），而且味道滿濃郁的耶！下午喝反而有點被開胃了！

▼菊花枸杞顧目啾～好適合辦公室常駐😆隨手冷凍包，要提要冰都滿方便的。

▼顏色是漂亮的金黃色～

▼喝起來很清爽，是順口的！菊花香氣宜人，喝完尾韻有淡淡的草本植物的味道，我自己滿喜歡的❤️

如果想戒咖啡因、想隨時開喝都不怕，草字頭這家無咖啡因飲料店可以喝看看！

Draftea by草字頭-天然草本漢方茶

夜市出攤

週三/週五/週六：武聖夜市

週四/週日：新永華夜市

門市資訊

地址：台南市北區西門路4段296號

營業時間：11:30-21:00

訂購電話：06 251 9362

線上商店網址

https://myship.7-11.com.tw/general/detail/GM2310024688423?fbclid=IwAR25O5dUI_bliANPvoDzrlrbNSDmXrVgLPuAJRuZ7dIeVwQnWtIeizStJIY_aem_AXlhrHArFtKDDEc1YTfhjRy4-vQXShR-WnzVppLDNJNNyIyMcBHss0XGUsmQ1ka5gLA