新北蘆洲燒肉美食/蘆洲炭火燒烤老店/捷運徐匯中學站美食【燒肉屋蘆洲店】每桌招待雞湯/消費集點換好料/週三淑女之夜(女生)用餐送人氣肉品、甜點2選1。多人用餐有包廂(燒肉屋菜單)。

美國極黑和牛板腱搭昆布鹽! 燒烤滋味真讚!

燒肉屋蘆洲店

電話: 02-8285-5521

營業時間:(平日)17:30~23:30(假日)17:00~23:00

地址:新北市蘆洲區安北路二段8巷14號

粉絲頁: 燒肉屋蘆洲店-感受日式炭火燒肉的魅力

燒肉屋蘆洲店 店址位在蘆洲(徐匯廣場商圈)後方巷弄內

捷運享食~(下)新蘆線!徐匯中學站2號出口步行約2分鐘即可抵。

小紫發現有捷徑可以更快到燒肉屋喔! 按照(下圖/紅線路線指引)即可直抵燒肉屋蘆洲店門口

詳細路線指引: 走出捷運徐匯中學站『2號出』 馬上右轉

繼續直行(往)成旅晶贊飯店方向

在成旅晶贊飯店蘆洲館(旁)準備(右轉)進入小巷道

(這個巷弄)是捷運徐匯中學站2號出口『一樓電梯出口』

沿著這條巷道(直直走)走到底! 正前方即是(燒肉屋蘆洲店)

最近看網友分享!燒肉屋蘆洲店是深耕蘆洲在地近24年炭火燒肉老店;能夠在競爭激烈的餐飲業開這麼久(肯定)有其特色!

除了內用吃燒烤。也可預約外帶(下圖)熟食類餐食與沙拉、漬物

內用禁帶寵物。導盲犬及導盲幼犬除外~

實木桌椅座位 以4人餐桌為主也有半開放式包廂區與6人座位及1間大包廂

單人用餐~沒問題! 不會因為您獨自內用而拒收! 服務一樣到位!

(下圖)包廂區 低消$6000元

約可容納10~12人燒烤聚餐或慶生 (入內需脫鞋) 包廂僅此一間! 記得提前預約訂位喔!

好康報報: 6月(每週三)燒肉屋淑女之夜

不論您是女孩/少女/少婦/輕熟女/媽媽或年長阿嬤! 只要您(週三)來燒肉屋用餐!

同桌『有女生』店家立馬招待您這桌一份人氣『牛培根或北海道小倉紅豆餅』2選1

(我們非週三)來用餐

北海道小倉紅豆餅 (單點)$145元/份

小倉紅豆餅在炭爐上燒烤時會像吹氣球般(膨塞塞)膨脹

烤到雙面表面微微金黃色澤(膨脹)但不爆餡時就可以開吃! 看它們在烤網上慢慢變膨畫面(真有趣)

口感!不是餅喔! 像麻糬! (內餡)包夾紅豆餡(軟Q軟Q)甜而不膩

燒肉屋是單點炭火燒肉店(不是 燒烤吃到飽)

烤物除了單點，也有2人/3人/4人/5人燒烤套餐可點選!

消費方式:

+10%服務費

打卡評論送甜點

服務生帶位入座! 點餐時送來一壺雞湯!

親切地跟我們說: 內用招待一壺雞湯! 可趁熱喝~暖暖胃!

雞湯湯韻香醇回甘! 若冬天喝真的立馬暖身! 大啖燒肉美食時~喝一碗也很棒!

有兒童餐椅!

掃QR Code加入燒肉屋蘆洲店(Ocard會員)可集點換好禮! 消費100元集1點!當月活動與集點好禮!請掃QR碼查看會員中心內資訊！

新餐食會寫在店內牆面『黑板上』

點完餐服務生送來一盤綜合燒烤佐醬

味噌醬、燒肉醬(冰冰涼)

感覺像是剛從冰箱(冷藏)拿出來的佐醬!

和我們平常吃(燒烤吃到飽)放在桌上的常溫佐醬不一樣!

無添加防腐劑的自調佐醬需(冰冷藏保鮮)等客人用餐時再送到餐桌讓我們取用!

(辣醬)蠻辣的! 請酌量取用！

今晚小紫燒肉沾醬(自調)燒肉醬+蒜茸~沾燒肉(很對味) 甜甜鹹鹹很涮嘴

想吃的澎湃又划算! 建議您『點套餐』cp值最好!

今晚我們(單點)朋友推薦的烤物so捨棄套餐選項!

(單點)美國極黑和牛板腱 $445元

極黑和牛是(日本和牛與安格斯牛)的混種! 飼養時給牛隻吃穀物及馬鈴薯! 油花紋路細密如(大理石般)均勻分佈

頂級和牛肉附昆布鹽佐餐

燒肉屋和牛肉(不是冷凍切盤) 看起來比較像冷藏熟成肉？!

出餐後~盤內厚切和牛板腱(不會滲血水)色澤紅潤迷人、油花相當漂亮

烤五分熟再包夾昆布鹽! 和牛肉在嘴裡瞬間變的好有層次感!

以醬油、砂糖、昆布等..調味製作而成(鹽味昆布)昆布鹽。

捲包於和牛肉內~往嘴裡一口塞! 昆布鹽被和牛板腱油脂包覆!咀嚼時帶出更多肉甜味! 昆布鹽不會死鹹(鮮鹹甘甜)略帶昆布大海鮮味!板腱肉肉質嫩甜~好香

伊比利梅花豬 $295元 有豬肉界的勞斯萊斯之稱

以香草、橄欖為主要飼養主食! 烤熟散發著特有肉香又被稱為『會走路的橄欖樹』

伊比利梅花豬肉片 油脂多

在炭火烤爐上(很容易)發爐!

油脂滴到木炭冒出熊熊火光時(免緊張)

只要將伊比利豬肉片(微微移到)烤網邊邊且趁大火時『不停』翻動伊比利梅花豬肉片! 除了可以逼出多餘的油脂、而且還可增添迷人炭烤香!

吃之前可以(灑)沾佐七味粉 微微辣~更涮嘴!

大火炭烤後的伊比利梅花豬肉片! 邊邊微焦~口感濕潤帶Q彈!

韓式蘿蔔 $75元

原本以為會很鹹! 沒想到卻意外的好食!

這厚切韓式蘿蔔漬物! 微微辣~非常脆口又多汁(鹹甜鹹甜)很好吃!

無論是單吃、包夾燒肉或配飯食。超開胃又解膩!

服務生更換烤網時有練鐵沙掌!

開開玩笑! 我是指(服務生)徒手將乾淨烤網與下方(髒烤網+烤物)以兩片網子同時按住! 馬上來個後空翻(翻面)動作!立馬免用烤肉夾(夾肉片)即輕鬆快速幫我們更換乾淨的烤網

炭精(炭烤)火力穩定又集中(與瓦斯烤爐烤肉)相比~炭烤肉品多了炭香滋味也更能快速鎖住肉汁！

干貝 1份2顆 $200元

這生食級干貝size真大顆!

我很少拿出50元當比例尺! 今天這干貝讓小紫秀出50元! 可見它們真的很大喔!

炭烤時~沒有縮太多(烤熟干貝尺寸)和未烤前差不多

食材這麼頂級又這麼新鮮

千萬 不要烤太熟！五分熟熟度! 免沾醬也不用灑任何調味粉，直接吃原味! 鮮又甜!

飯食控的我! 正餐沒吃飯總覺得沒有飽足感!

點了一份日式牛肉丼飯+蛋 $160元 (與妹妹分食)

丼飯牛肉份量給不少! 忘了問是使用哪個牛肉部位？口感軟嫩中略帶咬勁!

吃之前先將蛋黃與丼飯充分攪拌均勻!

白飯淋了類似日式壽喜燒丼飯(甜甜)醬汁mix蛋液後(多了滑口蛋香)

燒肉屋韓式泡菜~酸度不會太酸!辣度屬微辣味蕾

泡菜保有脆度! 不會有不討喜的醱酵酸味!韓泡牛燒肉丼飯(肉量多) 一碗2人共食很ok

不勝酒力的我們吃燒烤時~特喜歡點沙瓦特調(微醺)

但...等等吃飽還有事! 今晚不喝酒

燒肉屋(沙瓦系列)可以客製特調(無酒精版)氣泡飲。

巨峰葡萄氣泡飲、芒果果泥氣泡飲 每杯$145元

葡萄果香與帶著些許芒果果粒芒果氣泡飲 都很順口好喝!不會太甜

日本山藥 (厚切) $120元

放炭火上烤到雙面微微焦黃(開吃)

日本山藥和台灣山藥(不同之處)日本山藥含水量較多;可以切塊生食! 烤過後口感爽脆 灑一點椒鹽粉or七味粉更對味!

上等牛五花肉 $350元

這牛五花肉片~油花很美!

和我們平常吃(燒烤吃到飽)的牛五花肉差太多啦!

小紫想說的是: 我們終於明白！為什麼燒肉屋(肉品/海鮮)烤物單價比一般燒肉店來的貴的原因！

老闆對燒肉食材品質非常重視與講究!

肉品與海鮮品質真的也很棒!

單點燒肉店與吃到飽燒烤店~那種趕時間(狼吞虎嚥)拼速度、拼時間的急吃猛吃節奏比起來!

有時候! 改吃單點燒烤! 點自己想吃的海鮮、肉品(慢烤)更可以細細品味其特有肉香

不急不徐地(單面)烤到出血水、再翻面烤個幾秒就可以開吃!

牛五花油脂也是分佈的相當勻稱! 5~6分熟(熟度)軟嫩又齒頰留香

搭配點的『韓式蘿蔔』漬物小菜吃! 頗有解油膩效果!

剛剛點美國極黑和牛板腱(肉盤) 附的~昆布鹽(還沒吃完)剛好可以繼續包夾(上等牛五花)品嚐

吃了數盤燒肉後再來一碗以雞骨熬煮的清甜『雞湯』真是滿足

用餐打卡或google星評『送』花生麻糬/黑糖麻糬/棉花糖(3選1)

妹妹打卡(選送) 花生麻糬

原本以為送的份量會很少!店員出餐時有說: 送的份量和單點份量(一模一樣)

燒肉屋蘆洲店 麻糬特大根(顏色偏白)

外觀不太像台式麻吉! 比較像日式麻糬! 顏色要烤到呈現金黃色澤(不太可能)so只要烤到麻糬變軟、變膨代表已麻吉已烤好! 可以沾煉乳與花生粉(開吃)

口感軟Q(不黏牙) 愛吃甜點+麻糬控堂妹! 超嗨~吃的超開心

之前看網友食記分享! 開超過23年燒肉屋蘆洲店『抽風機』潔淨無卡油!

(老實說)當時小紫心想! 這形容詞會不會太誇張啦？

今天我們來吃燒烤! 終於明白~網友沒騙我!

燒肉屋蘆洲店『抽風系統』真的非常非常的乾淨! 乾淨到像是剛剛才『新安裝』的抽風機

我們品味炭烤餐食的同時。店員們分成數桌! 各自拿著濕紙巾拆抽風燈罩與濾油網! 非常認真的將它們擦拭的一層不染!

有圖有真相! 這是我們剛入座時(小紫)由下往上拍(我們這桌)抽風機畫面!

濾油網~一點油漬都沒有!

連抽風機燈罩內部也不卡油(乾淨到發出閃閃動人銀光)

這真的是(極少)燒烤店會有的堅持與舉動!

10家有9家『上吸式』抽風系統燒肉店(抽風罩)都是卡油卡超厚! 西門町就有燒肉店!還因此釀成火災。

擦拭這些抽風機燈罩、油網(很耗人力)卻也讓我們留下深刻的好評印象!

燒肉屋蘆洲店用餐環境

(下圖)鄰窗4人~半開放式座位

淺色木質裝潢搭配暖色黃光;用餐氛圍溫馨!

6~10人座位寛敞舒適

洗手間 有寶寶尿布台、衣物芳香噴霧、濕紙巾、酒精

兩間廁所(座/蹲)各一間。貼心放有女生(生理小物)

燒肉屋蘆洲店菜單

2024-5/27拍攝。避免店家未來菜單內容或售價更新調整(僅供參考)請以您用餐當日(現場菜單)為準!

兩人套餐分成『有吃牛肉&不吃牛肉』兩種選項!

其它3人~5人套餐則是都有配牛肉!

(單點) 燒烤食材則是可以依個人喜好做點選

吃精緻、吃豪華或吃想吃的低價位烤物(單點)隨心選

酒精飲品: 大吟釀/燒酒/清酒/生啤酒/啤酒/梅酒/沙瓦都有賣

(未成年勿飲酒/喝酒不酒駕/安全有保障)

開車~停車資訊

店後方(走路不用1分鐘)有168Parking(徐匯室內地下停車場)

店前方這條(8巷)巷弄有(台灣聯通)徐匯廣場地下停車場可停車

心得: 燒肉屋(單點)燒烤食材單價加總起來不算便宜! 但肉類食材與海鮮品質真的都很棒!

這條(永安路二段)8巷~巷弄有數家燒烤餐廳!能在徐匯廣場商圈一級戰區、開這麼多年(挺過疫情)絕對有其過人之處!

喜歡吃好肉與好品質新鮮海味者~可以來吃看看唷!

6月『每週三』淑女之夜！同桌有女生、立馬招待一盤『牛培根或北海道小倉紅豆餅』2選1

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每個人對『燒肉屋蘆洲店』餐食喜好不盡相同。5/27食記心得僅供參考。營業時間、餐食實際內容、成份售價、優惠訊息；請依店家(官網)公告為依據!! 喜歡小紫食記分享文嗎？幫小紫吃喝玩樂．享食煮藝 按讚+追蹤(您的讚是我繼續寫文的動力)一起趴趴走找尋下一站美食和景點go