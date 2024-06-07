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【桃園食記】現炸脆皮肉圓 - 外酥內軟口感多層次，根本肉圓界天花板

2024-06-07 22:25:00 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：113
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雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：699篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

現炸脆皮肉圓
place桃園市中壢區龍和一街245號1F
作者本次評價：
4.35
美味度
5.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.00
CP值
3.50
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【桃園食記】現炸脆皮肉圓

 

現炸脆皮肉圓隱藏在中壢太子國際村的住宅區內，這間店的名字很特別就叫做現炸脆皮肉圓，雖然只是一間不起眼小店，但開業沒多久就在桃園美食圈爆紅，他們家的肉圓是油炸的，外皮外酥內軟口感很有層次，與彰化的阿三肉圓外皮炸得硬硬的有很大的不同，這次跟同事從新竹北上特地吃這家肉圓非常值得！是間吃過完全不會失望的店。

目前店家只提供外帶沒有內用，開車購買可停路邊停車格。

【桃園食記】現炸脆皮肉圓

 

【桃園食記】現炸脆皮肉圓

▲現炸脆皮肉圓位在一棟社區大樓一樓店面，外觀很不起眼，可直接入內排隊購買，付完錢在紅龍外等候。如果跟我們一樣是專程來買的外地人，建議可外帶到附近的龍慈9B公園用餐。

 

【桃園食記】現炸脆皮肉圓

【桃園食記】現炸脆皮肉圓

▲現炸脆皮肉圓菜單：賣的品項相當簡單只有四樣，肉圓有清蒸的和炸的兩種，可以客製要不要加蒜泥和香菜，還有主食米糕、湯類貢丸湯。

 

【桃園食記】現炸脆皮肉圓

【桃園食記】現炸脆皮肉圓

 

【桃園食記】現炸脆皮肉圓

脆皮肉圓 50元：肉圓外皮炸得金黃酥脆，但保有原本軟度口感很有層次，內餡的豬肉是全瘦的但完全沒有乾柴感，店家特製的醬汁吃起來甜甜鹹鹹相當夠味，與蒜泥醬完美融合，整體而言是很有水準的肉圓。

 

【桃園食記】現炸脆皮肉圓

 

【桃園食記】現炸脆皮肉圓

清蒸米糕 50元：米糕是筒仔米糕的形式，整體口感偏軟爛口味偏清淡，表層以肥肉為主，醬汁味道偏甜，跟肉圓比起來遜色不少。

 

雞蛋糕短評：目前只能外帶不能內用，肉圓外酥內軟很有層次，與彰化的炸肉圓很不一樣，內餡豐滿調製得很夠味，醬汁也很優秀，米糕口感較軟爛比較沒有Q度。


用餐環境 無
餐點★★★★★    
服務★★★☆
CP值★★★☆


【現炸脆皮肉圓美食資訊】

地址：桃園市中壢區龍和一街245號1樓
電話：無
官網：facebook 
營業時間：11:00–16:00(平日)(周一公休)、11:00–15:00(六日)
外送：無
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：無
刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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