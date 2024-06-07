#幻幻之交 #IF #ImaginaryFriends

繽紛熱鬧的一部片，主題關於孩童時期的「 #幻想朋友 」，孩子們在學齡前會以幻想虛構一個陪伴的朋友。

當孩子長大了，這些「朋友」去了哪兒呢？

女主角小碧12歲，介於孩子跟大人間，因為母親離世父親又要住院，

再次回到童年時住過的奶奶家，喚醒她可以看到所有「幻幻」的能力。

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【Talk/電影】《幻幻之交》-每個人獨一無二的童年幻想，你還記得嗎？

好喜歡進入「幻幻養老院」後，諸如燃燒的棉花糖、冰塊水等，

超越生物身體範疇的設定，讓人格外感受到童趣的天馬行空。

感受過去未來現在三點一線的時空觀察與想像。

看完後，會想回家抱抱孩子，你的幻幻在嗎，謝謝你陪伴我的孩子。

會想低頭看看，我的幻幻還在嗎，謝謝你曾經給我勇氣。

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現正開團中： #曠野文農水果乾

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老少咸宜的闔家觀賞影片，最適合搭配健康天然長輩小孩都喜歡，細緻口感水果乾當零食嘍～