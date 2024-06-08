輕井澤旅遊入住【輕井澤1130飯店】，雖然不是那麼新穎，但房間寬敞舒適，該有的設施也都有，房價也不貴

我們連住了兩晚，入住雙臥室套房，客房內有兩間臥室，乾濕分離衛浴、簡易廚房及客廳，空間很大！

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輕井澤1130飯店，溫馨四人房寬敞舒適、自助餐螃蟹吃到飽，輕井澤飯店!

輕井澤1130飯店位於海拔1130公尺的高原度假勝地

周圍環繞著森林，是可以欣賞山脈全景與盡情享受自家源泉的度假飯店

飯店距離JR輕井澤火車站約40分鐘車程，可 預約免費接駁 服務

ADD:群馬縣吾妻郡嬬戀村鎌原1453-2

TEL:+81-279-86-6111

官網

輕井澤1130飯店距離輕井澤知名景點 白絲瀑布 約20分鐘車程，輕井澤玩具王國約10分鐘車程，輕井澤雪山公園約10分鐘車程

客房總數238間，有多種房型可選擇，免費停車場可供150輛汽車停放，自駕玩輕井澤停車也方便

辦理入住時間為15:00，退房11:00前，有提供寵物客房

房間內有放置大人浴衣，小朋友的浴衣可以在大廳拿取

大廳另有提供導覽資訊以及電腦查詢

輕井澤1130飯店導覽圖

樓高8層，飯店設施有鬼押温泉，室內溫水游泳池「comori park」、全身美容中心、禮品部、桌球遊戲區、網球場、腳踏車租借及頂樓展望台等

餐飲設施有1130季節性自助式餐廳「淺間」、歐陸式餐廳「La La Vieille」、日本料理「Yamaboshi」、酒廊「danro」等

到東京旅遊，想要呼吸療癒新鮮的空氣，推薦要來輕井澤走走，輕井澤沒有東京繁雜的人潮與車潮，遼闊的大自然美景讓人感覺放鬆自在

我們是在二月初來訪，當時還下雪了，飯店內的雪景也很迷人

我們是跟團旅遊，兩大兩小連住兩晚，給了兩間雙臥室套房（溫馨四人房），房間寬敞舒適，大到讓人驚艷！

入門後有全身鏡，一旁有個大空間可以放置鞋子與行李

房間面積有81平方公尺，有客廳與臥房、以及另外一間獨立的臥房，一共有4張單人床

客廳空間大，有舒適的沙發椅及長桌，夜晚吃宵夜很方便

一人睡一張床互不干擾，床上已有擺放浴衣，若需要比較大或小的尺寸，可以到大廳拿取

衣櫃也很大，內有衣架、拖鞋、保險箱等

簡易的廚房有吧檯、冰箱、電熱水壺和洗碗槽等，另有馬克杯、水杯及茶包

這是房間內的另一間臥室，也有獨立的電視及衣櫃

乾溼分離的衛浴，浴室跟廁所在左右不同邊，互不干擾

浴室內有大浴缸，不過，既然都入住溫泉飯店，晚上當然是要去泡溫泉享受設施啦！

免費盥洗用品也有都附上

日本飯店幾乎都會有伴手禮販售服務的禮品部

禮品部提供各種紀念品、日用品、餅乾糖果、飲料以及當地的酒等販售，營業時間8:00～12:00、16:00～21:00

有提供學齡前兒童玩樂的兒童遊戲室，開放時間8:00～12:00、16:00～21:00

看到下雪真的很開心，生活在台灣要看到下雪真的有難度，所以知道下雪後我們就顧不得寒冷到外面玩雪

這次的跟團行程，連續住兩晚也連續在飯店內吃了兩晚的自助晚餐，其中一晚有含螃蟹吃到飽

自助晚餐吃到飽是前棟在一樓的「淺間」餐廳，高挑的餐廳可容納多人用餐

從前菜到甜點，時令蔬菜、當地特色料理，日式和西式混搭的多樣化菜餚通通無限量供應，想吃什麼自己拿

日式烏龍麵很彈牙，大人小孩都喜歡

每次跟團到日本旅遊，幾乎都會有螃蟹吃到飽，喜歡吃螃蟹的真的會大呼過癮，沒有限制隨便你吃

因為飯店有螃蟹吃到飽跟沒有螃蟹吃到飽的價位．所以有螃蟹吃到飽的團體會另外隔一區出來，然後螃蟹就放在這個區域裡，吃完再補

牛肉也是吃到飽，吃得很過癮，日式咖哩飯也很好吃，無論咖哩醬或是飯都讓人好愛，也有日式拉麵可以吃

小朋友可以挑自己喜歡吃的拿取就是開心，也有小朋友最愛的日式炸雞！

房間內有一整面的落地窗，採光很好，一早起來可以享受窗外美景就是舒心，雖然我們的房型有遮掩到一部分的視野，但還是挺美好的

自助式早餐的地點跟自助晚餐地點一樣，在淺間餐廳，早餐供應時間為7:00～9:30

早餐選擇也是很多，可以吃得飽足滿足

餐廳外的雪景優美，吃著早餐享受窗外美景開啟美好的一天

真的很愛日本的咖哩飯，早上也要來一碗，搭配日式醬菜、豆腐或是烤魚真的讚！

入住可以免費使用鬼押溫泉，開放時間為05:00～11:00、14:00～01:00（週二、三為05:00～10:00、14:00～01:00），夜晚睡前來泡個溫泉是一定要的！

住了還蠻喜歡的輕井澤飯店，可以享受真正的度假悠閒感！

（造訪日期：2023/02/01及02/02）

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