高雄在地超過15年的咖哩炸豬排專賣店，很多媒體都會採訪報導
甚至連很多外地人都會特地來用餐，高雄日式咖哩、厚切炸豬排必追 咕嚕咕嚕家鳳山五甲店
跟家人再訪好幾次，無用餐時間限制
讓我們家小孩也很愛吃的咖哩、厚切炸豬排
還有很多私房特色小菜，像是媽媽滷肉、地中海風烤野菜、廣島炸牡蠣
咕嚕咕嚕家又推出新菜色，餐點也升級進化了
不用衝日本，就可以吃到最道地日式咖哩、澎派炸物美食、私房特色餐點
還有被咖哩店耽擱的黑色布丁甜點
一個人的龍王號玩很大，端午節讓大家吃很大
活動日期:2024.6.08~2024.6.10 (共3天)
內用點餐<一個人的龍王號>可享88折優惠
營業時間：11：00～14:00、17:00～21：00
最後點餐時間是營業結束前30分鐘
營業時間：11：00～14:00、17:00～21：00
最後點餐時間是營業結束前30分鐘
營業時間：11：00～14:00、17:00～21：00
最後點餐時間是營業結束前30分鐘
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高雄 咕嚕咕嚕家 成為當地指標性的日式咖喱店，並被多家媒體推薦
高雄最強咖哩飯、丼飯絕對是這家老牌 咕嚕咕嚕家うちりょうり
鳳山五甲也可以吃到日式丼飯、咖哩飯
不吃米飯還有日式的JUMBO OH!MY 拿坡里
創造最強話題日式美食，吃過都會持續再訪、持續挑戰新品美食
用餐時段人潮很多，採現場候位、自助點餐、無需服務費
周末、連假都可以約家人朋友一起用餐
咕嚕咕嚕家 五甲店旁邊也有大張桌子可一起用餐，少人就會安排板前用餐
個人龍王號
太多人朋友敲碗想吃龍王號，巨大份量會吃不完
店家推出了一個人的龍王號，一個人也可以爽爽吃！！！
一個人的龍王號玩很大，端午節讓大家吃很大
活動日期:2024.6.08~2024.6.10 (共3天)
內用點餐<一個人的龍王號>可享88折優惠
澎派地中海風烤野菜、脆腸、炸蝦、極厚切豬排，配上自選咖哩醬、主餐肉肉
可以選擇炸雞或者牛排，我們選擇了炸雞，所以很澎派
龍王號一樣有小機關，把小機關推開就可以讓咖哩醬整個流竄，滋潤米飯搭著吃
中天綜合台《同學來了》也推薦的龍王號
讓很多外地來高雄旅遊都特地來挑戰
不用特別揪太多人，一個人也可以挑戰 <一個人的龍王號>
極厚切豬排本來就是招牌，還有起司熔岩很邪惡夠味，厚切好好吃
一個人龍王號我一個人吃不完啊!可以跟孩子、家人一起分食
男生都很愛來挑戰，端午連假限定三天，就可以享有88折
炸雞好好吃，很酥脆，雞肉很大塊也很嫩，香甜好吃
搭配濃厚的咖哩醬，整個味蕾都開了
一個人也可以爽爽來用餐，挑戰一個人龍王號
受到很多年輕人喜歡，尤其喜歡日式料理美食的饕客，一定要追!
火山爆發
帶有椰奶香氣的泰式紅咖哩，帶有尾韻辣度，搭配白飯、炸物都很提味
火山爆發不是一個人餐點，可以2人享用
南洋咖哩醬汁很濃郁，沾著吃、配飯吃都開胃
炸蝦很唰嘴好吃，酥脆卡滋卡滋
日式炸雞都很大塊，咬下口感就是爽快滿足
廣島炸牡蠣
每次來都要吃廣島炸牡蠣，推薦給牡蠣控必點必吃招牌美食
熱呼呼咬下帶酥脆，爆出香甜與乳香
塔塔醬，整個香濃滋味滋潤牡蠣
可以搭配生洋蔥解膩帶清爽
媽媽滷肉
極力推薦這款招牌私房美食，配咖哩也很正點好吃
光是一塊滷肉我就可以配一整碗白飯
很有家常風味，很入味~甘甜滋味鹹香夠味
地中海風烤野菜
推薦點烤野菜，獨特醬汁提味
吃肉肉也要吃菜菜均衡一下
JUMBO OH!MY 拿坡里
服務人員會桌邊服務淋上邪惡的熔岩起司，整個滋潤下去無敵邪惡阿！起司控必吃～
義大利麵帶有茄醬滋味，酸甜開胃，搭配起司乳香，整個豐富香氣堆疊有夠邪惡又好吃
吃咖哩也能吃到義大利麵，也是挑戰最巨疊高高的義大利麵
連貝果都被起司淹沒了，貝果熱呼呼配上起司也好好吃!真的是創意風味
不要小看這道餐點，義大利麵底下還有炸豬排唷!保證吃得飽嘟嘟~
臭臭黑牛魔王
凱西姊很愛的臭臭黑牛魔王丼飯，日本八角丁味噌半噴火炙燒牛肉很夠味
炙燒牛肉帶有甘甜滋味軟嫩好咀嚼，搭配蒜片很夠味！
可以在淋上特製的檸檬蒜醬，解膩又提出香氣，嘴裡都是滿滿的蒜香阿！！！
爆料蔥花整個搭配牛肉，保有清脆蔥花香
整個米飯還帶有特製醬提味，讓白飯更加開胃
2倍極厚切豬排丼飯
最愛 2倍極厚切豬排丼飯，可以點來分享吃
高達兩人份量的2倍極厚切豬排丼飯
很多朋友都愛來挑戰這款 2倍極厚切豬排丼飯
整個黑咖哩滋潤，帶出滑蛋與熔岩起司的牽絲
每一口都很邪惡，記得先把炸豬排夾到盤子上才能吃到米飯
米飯被堆疊在很下面啊!!真的是滿滿厚切炸豬排好過癮~
完熟番茄牛排鐵板燒
這款好憤怒唷!服務人員會於桌邊淋上醬汁
炙熱的鐵板會激發出咖哩醬噴發，真的很像憤怒激發
炙燒牛肉很大氣，牛肉原本以為只有一層~底下還有一層唷!推薦給肉肉控!
帶有番茄酸甜滋味，讓唾液直流，好吃不膩口，每一口都好熱呼呼
熟成牛排搭配蒜片好搭，整個蒜香瀰漫，肉肉好嫩好好咀嚼
MATCHA冰的黑色布丁
好吃的飯後甜點推薦，一定要吃MATCHA冰的黑色布丁
無法猜出的口味，卻也意外的好吃
絲滑口感冰涼順口，帶出奶香與冰淇淋香氣，默默的一口接一口吃完
玫瑰戀櫻氣泡飲、抹茶玉露多多
解渴解膩的粉嫩櫻花系氣泡飲，帶有可爾必斯滋味的抹茶特調