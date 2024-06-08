高雄在地超過15年的咖哩炸豬排專賣店，很多媒體都會採訪報導

甚至連很多外地人都會特地來用餐，高雄日式咖哩、厚切炸豬排必追 咕嚕咕嚕家鳳山五甲店

跟家人再訪好幾次，無用餐時間限制

讓我們家小孩也很愛吃的咖哩、厚切炸豬排

還有很多私房特色小菜，像是媽媽滷肉、地中海風烤野菜、廣島炸牡蠣

咕嚕咕嚕家又推出新菜色，餐點也升級進化了

不用衝日本，就可以吃到最道地日式咖哩、澎派炸物美食、私房特色餐點

還有被咖哩店耽擱的黑色布丁甜點

一個人的龍王號玩很大，端午節讓大家吃很大

活動日期:2024.6.08~2024.6.10 (共3天)

內用點餐<一個人的龍王號>可享88折優惠

咕嚕咕嚕家うちりょうり 漢神成功總店 住址：高雄市前金區成功一路260號

營業時間：11：00～14:00、17:00～21：00

最後點餐時間是營業結束前30分鐘

電話：07-231 6667

咕嚕咕嚕家うちりょうり 鳳山五甲店 住址：高雄市鳳山區五甲二路466號

營業時間：11：00～14:00、17:00～21：00

最後點餐時間是營業結束前30分鐘

電話：07- 726 9929

咕嚕咕嚕家うちりょうり 裕誠店 住址：高雄市左營區裕誠路370號

營業時間：11：00～14:00、17:00～21：00

最後點餐時間是營業結束前30分鐘

電話：07- 557 2018 線上菜單:VIEW

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高雄 咕嚕咕嚕家 成為當地指標性的日式咖喱店，並被多家媒體推薦

高雄最強咖哩飯、丼飯絕對是這家老牌 咕嚕咕嚕家うちりょうり

鳳山五甲也可以吃到日式丼飯、咖哩飯

不吃米飯還有日式的JUMBO OH!MY 拿坡里

創造最強話題日式美食，吃過都會持續再訪、持續挑戰新品美食

用餐時段人潮很多，採現場候位、自助點餐、無需服務費

周末、連假都可以約家人朋友一起用餐

咕嚕咕嚕家 五甲店旁邊也有大張桌子可一起用餐，少人就會安排板前用餐

個人龍王號

太多人朋友敲碗想吃龍王號，巨大份量會吃不完

店家推出了一個人的龍王號，一個人也可以爽爽吃！！！

一個人的龍王號玩很大，端午節讓大家吃很大

活動日期:2024.6.08~2024.6.10 (共3天)

內用點餐<一個人的龍王號>可享88折優惠

澎派地中海風烤野菜、脆腸、炸蝦、極厚切豬排，配上自選咖哩醬、主餐肉肉

可以選擇炸雞或者牛排，我們選擇了炸雞，所以很澎派

龍王號一樣有小機關，把小機關推開就可以讓咖哩醬整個流竄，滋潤米飯搭著吃

中天綜合台《同學來了》也推薦的龍王號

讓很多外地來高雄旅遊都特地來挑戰

不用特別揪太多人，一個人也可以挑戰 <一個人的龍王號>

極厚切豬排本來就是招牌，還有起司熔岩很邪惡夠味，厚切好好吃

一個人龍王號我一個人吃不完啊!可以跟孩子、家人一起分食

男生都很愛來挑戰，端午連假限定三天，就可以享有88折

炸雞好好吃，很酥脆，雞肉很大塊也很嫩，香甜好吃

搭配濃厚的咖哩醬，整個味蕾都開了

一個人也可以爽爽來用餐，挑戰一個人龍王號

受到很多年輕人喜歡，尤其喜歡日式料理美食的饕客，一定要追!

火山爆發

帶有椰奶香氣的泰式紅咖哩，帶有尾韻辣度，搭配白飯、炸物都很提味

火山爆發不是一個人餐點，可以2人享用

南洋咖哩醬汁很濃郁，沾著吃、配飯吃都開胃

炸蝦很唰嘴好吃，酥脆卡滋卡滋

日式炸雞都很大塊，咬下口感就是爽快滿足

廣島炸牡蠣

每次來都要吃廣島炸牡蠣，推薦給牡蠣控必點必吃招牌美食

熱呼呼咬下帶酥脆，爆出香甜與乳香

塔塔醬，整個香濃滋味滋潤牡蠣

可以搭配生洋蔥解膩帶清爽

媽媽滷肉

極力推薦這款招牌私房美食，配咖哩也很正點好吃

光是一塊滷肉我就可以配一整碗白飯

很有家常風味，很入味~甘甜滋味鹹香夠味

地中海風烤野菜

推薦點烤野菜，獨特醬汁提味

吃肉肉也要吃菜菜均衡一下

JUMBO OH!MY 拿坡里

服務人員會桌邊服務淋上邪惡的熔岩起司，整個滋潤下去無敵邪惡阿！起司控必吃～

義大利麵帶有茄醬滋味，酸甜開胃，搭配起司乳香，整個豐富香氣堆疊有夠邪惡又好吃

吃咖哩也能吃到義大利麵，也是挑戰最巨疊高高的義大利麵

連貝果都被起司淹沒了，貝果熱呼呼配上起司也好好吃!真的是創意風味

不要小看這道餐點，義大利麵底下還有炸豬排唷!保證吃得飽嘟嘟~

臭臭黑牛魔王

凱西姊很愛的臭臭黑牛魔王丼飯，日本八角丁味噌半噴火炙燒牛肉很夠味

炙燒牛肉帶有甘甜滋味軟嫩好咀嚼，搭配蒜片很夠味！

可以在淋上特製的檸檬蒜醬，解膩又提出香氣，嘴裡都是滿滿的蒜香阿！！！

爆料蔥花整個搭配牛肉，保有清脆蔥花香

整個米飯還帶有特製醬提味，讓白飯更加開胃

2倍極厚切豬排丼飯

最愛 2倍極厚切豬排丼飯，可以點來分享吃

高達兩人份量的2倍極厚切豬排丼飯

很多朋友都愛來挑戰這款 2倍極厚切豬排丼飯

整個黑咖哩滋潤，帶出滑蛋與熔岩起司的牽絲

每一口都很邪惡，記得先把炸豬排夾到盤子上才能吃到米飯

米飯被堆疊在很下面啊!!真的是滿滿厚切炸豬排好過癮~

完熟番茄牛排鐵板燒

這款好憤怒唷!服務人員會於桌邊淋上醬汁

炙熱的鐵板會激發出咖哩醬噴發，真的很像憤怒激發

炙燒牛肉很大氣，牛肉原本以為只有一層~底下還有一層唷!推薦給肉肉控!

帶有番茄酸甜滋味，讓唾液直流，好吃不膩口，每一口都好熱呼呼

熟成牛排搭配蒜片好搭，整個蒜香瀰漫，肉肉好嫩好好咀嚼

MATCHA冰的黑色布丁

好吃的飯後甜點推薦，一定要吃MATCHA冰的黑色布丁

無法猜出的口味，卻也意外的好吃

絲滑口感冰涼順口，帶出奶香與冰淇淋香氣，默默的一口接一口吃完

玫瑰戀櫻氣泡飲、抹茶玉露多多

解渴解膩的粉嫩櫻花系氣泡飲，帶有可爾必斯滋味的抹茶特調