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文青風乾拌麵食，發愣吃 VARMT蒜辣朝天椒燒肉拌麵，鮮辣香味很來勁，蛤蠣麵蛤蠣鮮美蒜味濃！

2024-06-08 11:41:00 Buuz Kuo 人氣：120
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窩客好文

Buuz Kuo

發表篇數：489篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

發愣吃VARMT
place台中市西區公正18巷133號
作者本次評價：
4.45
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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發愣吃 VARMT」是台中高人氣辣拌麵美食，搭配店內文青風格裝潢，很受時下年輕族群的喜愛，之前在模範街經營時就有去吃過，對他們的乾拌麵、辣拌麵很有印象，新店面搬遷至勤美商圈，生意依舊相當熱絡，也成為勤美草悟道週邊的必吃美食。

 

發愣吃 VARMT | 勤美店位置

▼發愣吃 VARMT-勤美店

發愣吃 VARMT勤美店的位置就在公正路上，斜對面就是很夯的美村路北平烤鴨，以及之前介紹過的九初煎餃，所以這附近也算是公益路一級戰區。

▼店內空間

「發愣吃 VARMT」勤美店也是承襲之前的裝潢風格，帶點清水模的風格的灰牆面結合綠色植栽、辣椒圖樣、招牌辣椒圖卡等，有著濃厚的文青感。

▼座位

空間比之前來得大上許多，座位採用皮革軟座椅，也新增了舒適的沙發座椅跟多人長桌，算是相當有感的提升，平日中午用餐時刻很快就呈現滿座的情況。

▼用餐情景

發愣吃 VARMT | 菜單價目表

▼點菜單

餐點部分除了豬肉蔥拌麵、辣拌麵原本就有的，也新增了一些品項，辣拌麵則分蒜辣朝天椒拌麵跟椒麻麻辣拌麵兩大類，再配上一些不辣的麵食、單點滷味、小菜。

▼MENU本

有提供MENU本，裡面有各品項的照片及內容說明，方便讓客人參閱。

▼主廚精選

此外還新增了套餐選項，依照不同價位可以選擇的小菜、滷味也有不同的搭配組合。

▼套餐、小菜、湯品

套餐裡面有附上飲料，飲料的選擇是在最後一頁，另外招牌的椒麻醬也有單獨販售，有興趣的朋友可以買回去自己拌麵吃。

▼飲料

發愣吃 VARMT | 蒜辣燒肉麵

▼蒜辣燒肉麵（牛），$268元

當天點的是後來新增的蒜辣燒肉麵，乾拌麵上面有放了炙燒牛肉片，再搭配一顆生蛋黃跟青花椰菜，辣椒的部分有請他們分開放，這樣就可以自行添加辣椒。

▼蒜辣肉醬

原先辣椒醬是椒麻辣醬口味，蒜辣肉醬是後來新推出的辣椒醬，是鮮辣的朝天椒結合肉燥蒜香滋味。

▼劃破蛋黃

先劃破蛋黃然後再拌勻著吃，牛肉片吃起來甜甜的，類似我們吃丼飯肉片的會吃到的醬汁甜味，加上洋蔥的脆甜結合辣椒的香氣也挺搭的。

▼牛肉

麵條是細麵條，但是吃起來依舊有著Q度，不會過於軟爛，拌著醬汁辣椒一起吃，香辣來勁很涮嘴～

▼細麵

發愣吃 VARMT | 酒香蛤蠣麵

▼酒香蛤蠣麵，$268元

朋友點的是湯的酒香蛤蠣麵，可以看到湯麵上有鋪放了不少蛤蠣，再搭配青江菜、紫洋蔥丁、蒜粒跟香菜，顏色搭配看起來也很鮮豔。

▼蛤蠣

湯頭融入了蛤蠣的鮮味及大量蒜粒的蒜香，讓湯頭喝起來頗為濃厚，配上鮮美的蛤蠣，相當棒～

▼湯頭

蛤蠣麵條則是搭配的是粗麵條，吃起來會比細麵來得更有口感，是一款很受女性青睞的麵食。

▼粗麵

發愣吃 VARMT | 經典套餐含飲料

▼經典購套餐，$138元

當天我有點了一套經典購套餐，小菜選的是泰式拌拌豬，再搭配一杯酸梅汁。

▼泰式拌拌豬

泰式拌拌豬，類似雲南大薄片的風格，單純川燙好的豬肉片拌上泰式甜辣醬，豬肉的甜配上酸酸甜甜的泰式醬汁，吃起來頗開胃～

▼酸甜開胃

酸梅汁裡面可以看到有加入一顆酸梅，同樣酸酸甜甜的，應該是女生會喜歡的滋味。

▼酸梅汁

結語：

搬家後的「發愣吃 VARMT」辣拌麵，不論是在空間或是麵食選項都有提升，加上位置又更靠近商圈，所以人潮也多了不少，新增加的蒜辣燒肉麵，蒜辣肉醬讓店裡吃辣拌麵多了一種新選擇，不辣的酒香蛤蠣麵也很鮮美，而且也多了升級套餐的方式很適合跟其他朋友點來一起分食，推薦給愛吃辣拌麵、麵食的朋友前去試試。

▼文青辣拌麵

 

◎店家資料

發愣吃 VARMT」辣拌麵 勤美店
https://www.facebook.com/VARMT0958053182

地址：台中市西區公正路133號
電話：0958-053-182
營業時間：11:30~14:30，17:00~20:30

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