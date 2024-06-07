來自高雄的人氣甜點「先生Sensei手作千層蛋糕」秉持著職人手作精神製作各式口味千層蛋糕，自從進駐台中美術館綠園道商圈後就成為很熱門的蛋糕甜點店，平日也有很多人會前來朝聖一嘗店內招牌的千層蛋糕。

先生Sensei千層 | 台中五權店

▼先生手作千層-五權店



「先生Sensei手作千層蛋糕」五權店座落在美術館綠園道商圈的巷弄內，獨棟白色老宅搭配店名布條看起來充滿了日式氛圍。

▼獨棟白色老宅



進門右手邊就是櫃台，這裡有簡單設置座椅方便讓外帶客人稍作休憩使用，再往前走就是內用座位區。

▼櫃台



店內潔白的牆面上有著自家LOGO招牌，除了先生Sensei兩字還有著千層蛋糕的圖案，沒有太多裝飾點綴，單純就是木桌椅配木地板顯得相當清新明亮。

▼店內空間



座位大多是雙人座為主，搭配幾組四人座，此外還有一張多人長桌適合六至八人在這邊吃甜點使用。

▼座位區



先生Sensei千層 | 品項價目表

▼MENU



MENU本內有飲品跟蛋糕甜點的介紹，飲品主要有咖啡、花果茶、抹茶、濃郁奶茶跟冰沙這幾大類。

▼抹茶、冰沙



再過來則是招牌的千層蛋糕，每種口味除了能單片販售也能訂購整模，上頭都有介紹主要的成分。

▼千層蛋糕



再過來還有像是可麗露等其他甜點，除了甜點也有販售鹹派，所以下午茶想吃個鹹食也沒問題。

▼鹹派系列



甜點部分以當天供應的品項為主，在櫃檯處有公告當天供應的千層蛋糕品項，同時加入他們會員也能享優惠折扣唷～

▼當天供應品項



先生Sensei千層 | 小山園抹茶起司千層蛋糕

▼小山園抹茶起司，$180元



我點是小山園抹茶起司千層蛋糕，可以看到手工可麗餅有著層層丸久小山園抹茶鮮奶油，上頭還有撒上一層抹茶粉，一旁附自製的起司醬可以淋。

▼澆淋起司醬



均勻的淋上起司醬後再吃，能明顯感受到小山園抹茶氣韻，抹茶鮮奶油沒有很多，單吃會稍微覺得乾一點，配上起司醬會比較滑順些，加上起司鹹甜奶香可以中和抹茶苦韻，達到整體的香甜平衡～

▼起司奶香抹茶氣韻



先生Sensei千層 | 覆盆莓荔枝玫瑰千層蛋糕

▼覆盆莓荔枝玫瑰千層蛋糕，180元



原本想點的花果山已經賣完，所以改點了覆盆莓荔枝玫瑰千層蛋糕，可麗餅皮搭配覆盆莓卡士達醬、玫瑰醬，並且佐上有機玫瑰花瓣點綴。

▼荔枝奶凍



整個帶點粉粉的顏色，中間還夾了一層荔枝奶凍，入口時先感受到莓果微酸果香，再帶出玫瑰香氣跟荔枝奶凍的甜味，花香果香交織出不同的層次感，感覺是女生會喜歡的口味。

▼果酸花香交織



飲品的部分點了西西里青檸檬（$140元）、莊園拿鐵咖啡（$120元），莊園拿鐵喝起來順口不澀，奶香多於咖啡香，西西里青檸檬，咖啡檸檬氣息酸甜度均衡，配甜點吃很剛好。

▼西西里青檸檬、莊園拿鐵咖啡



結語：

「先生Sensei手作千層蛋糕」五權店整體的氛圍相當不錯，獨棟老宅內的千層蛋糕甜點話題十足，千層蛋糕的口味多元豐富，覆盆莓荔枝玫瑰、抹茶起司千層蛋糕吃起來也不會太過甜膩，也難怪開店到現在依舊高人氣，當天平日下午也有好幾組客人是直接外帶千層蛋糕，對於這類千層蛋糕甜點感到興趣的朋友，不妨抽空前往一嚐感受一下店內氛圍。

▼千層蛋糕香甜不膩

