今天中午我和朋友們相約要去新開的魔力牛牛排館安平文平店用餐。聽說這家店CP值很高，有飲料和玉米濃湯無限暢飲，而且牛排用原肉、份量大，價格也親民，很適合聚餐。

▼店內的裝潢以簡約明亮為主，寬敞的用餐空間讓人感到十分舒適。自助吧檯上提供各式飲料、玉米濃湯、零食餅乾等，可以無限享用。

▼魔力牛牛排館安平文平店菜單

點完餐入座後，店員先送上醬汁和奶油餐包。

▼醬汁stand by！日式蒜醬、綜合醬、蘑菇醬、黑胡椒醬。

▼餐包熱騰騰的，外皮酥脆，內餡鬆軟，搭配香甜的奶油，好吃～每人一顆先開開胃！

主餐方面，首先上桌的是骰子沙朗～

┃骰子沙朗9oz $280

▼沙朗是魔力牛牛排館的經典菜色之一，而這道是切成骰子狀的沙朗牛排，一塊一口大小，特別好入口也很適合點給小朋友吃（家長不用忙著切！）而且肉量超多…數一數應該有快30塊，大人小孩分著吃份量也很夠！

▼骰子沙朗吃起來肉質鮮嫩多汁，肉汁會在口中爆開！每一口都是牛肉的香氣，沙朗本身經過醃製調味帶有鹹度，可以吃完原味，再試試看沾醬汁或海鹽來提味。（醬汁建議用沾的，全部淋下去就只能吃到醬汁味了！）

┃澎湃海鮮拼盤 $400

(干貝*3＋蝦子*4＋魷魚*1)

▼澎湃海鮮拼盤的內容十分豐富，包括三顆干貝、四隻草蝦、一整隻魷魚，完全滿足海鮮控的需求！

▼干貝經過煎烤後，散發出迷人的焦香氣息。

▼草蝦我覺得滿大一隻的！吃起來蝦肉鮮甜，口感脆彈也很飽實。

▼魷魚更是一整隻！還是不小一隻，而且是肥厚的～口感爽脆又嫩，越嚼越有味道。

┃超值雙拼：里肌豬排＋里肌豬排 $280

▼超值雙拼真的非常超值！肉量十足！

▼厚厚兩片的里肌豬排，肉質軟嫩不柴，看切面是還帶有水分的～原味吃起來有肉汁、有厚度、沒腥味，很過癮！搭配洋蔥醬或黑胡椒醬也很美味。

┃香酥巴沙魚排 $200

▼外皮酥脆，魚肉鮮嫩細緻，重點是整片”無刺”，非常適合點給老人家和小孩！

▼滿滿醬汁淋鐵板麵～醬汁鹹香夠味，麵條滑順有嚼勁。（不想吃麵也可以換成蛋！）

我個人特別推薦骰子沙朗和澎湃海鮮拼盤。骰子沙朗的肉質鮮嫩多汁，是牛肉愛好者的必點菜色。澎湃海鮮拼盤的食材新鮮豐富，一次就能品嚐到多種海鮮的美味。如果你正在尋找台南安平的平價牛排館，我非常推薦魔力牛牛排館安平文平店，相信你一定會和我一樣滿意！

🔹魔力牛牛排館-安平文平店

地址：台南市安平區文平路408號

電話：06 295 0113

營業時間：11:15-14:00、16:45-20:30（週二休息）

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🔹魔力牛牛排館-台南安中店

地址：台南市安南區安中路一段361-51號

電話：06 247 9616

營業時間：11:15-13:45、16:45-20:30（週二休息）

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