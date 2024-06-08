“燒烤酒飲美味" 【 103 串燒、酒飲 】 創意串燒燒烤聚會/慶生/約會/酒聚必吃台北美食推薦

喜歡飲酒吃燒烤串燒的饕客們

對於103串燒酒飲應該都不陌生

店名相當耳熟好記~位置就在台北長春路103號

靠近捷運松江南京站走路只要5分鐘即可相當便利

門口裝潢帶來的氣息有些日式風味

位置可選擇戶外區及室內皆可

室內設計暢快自然簡約的壁畫作為整體畫面

給人徜徉在蔚藍海岸般爽朗開放

放上慵懶輕巧的R&B流行歌曲氣氛放鬆舒適

103串燒菜單底這喔⬇⬇⬇

<<店家資訊>>

店名 103 串燒、酒飲

電話 0975 920 103

地址 台北市中山區長春路103號

營業時間 1800-0200

FB粉專 https://www.facebook.com/103bbqbar/

IG https://www.instagram.com/103_bbqbar





一吃就上癮的開胃前菜-醃蘿蔔配辣椒粉

酸甜脆口的醃蘿蔔與辣到發麻的滋味迸出新火花

夾帶辣味與酸香的辛辣刺激

給味蕾帶來最豐厚的多重享受

整顆巨大有料的鳳梨蝦球串

新鮮鳳梨與酸爽的大粒烤蝦球搭配就是開胃

清新的果香與鮮蝦滋味迸出新火花

完全不膩口兼具清甜的味蕾感超讚

居酒屋內也能來點清淡可口的菜色

沒錯就是這道人氣必點明太子玉子燒

外層是酥軟香嫩的層次滑蛋

而內層卻還有著畫龍點睛的濃郁起司醬

層次多元的豐厚口感咬下就難以忘懷的香醇滋味

完美的在嘴中久久環繞著~

奶香濃郁的明太子炒烏龍粒粒分明的醬料

同時又集結Q彈爆表的滑嫩烏龍麵條

吸飽滿滿的湯汁讓人吃幾口都還是不滿足也不過癮

醬燒入味又多汁的牛五花包蔥

咬下有嚼勁的滋味迎面而來

無論是配酒還是單吃都很夠味

煎烤香氣滿溢桌面的鯖魚一夜干

油脂填滿那酥脆的外皮與鮮嫩魚肉

細膩不做作的口感充滿鮮嫩滑爽的氛圍

入口即化又微鹹的一夜干完全是下酒好菜一道

油花四溢的豬五花包蟹味棒

外在厚實內裡軟嫩的雙重極致口感

創意新鮮的串燒料理不只深得我心也很到位(胃)

鹹香感迸發的蔥爆雞腿肉串有著檸檬的微酸感

鮮嫩的雞腿肉入味並與青蔥時蔬互搭滋味

油脂分布均勻又不膩口根本讓人無法停吃

惹人憐愛的甜不辣甜姐兒串燒

無論是煮湯或是燒烤都能將鮮甜的滋味全然呈現

甜糯的內在搭配脆口爽朗的外皮

完全就是下酒好良伴

酥脆爆香的豆皮像極燒烤界的法式可頌

口感上又酥又香脆的爽朗間卻充分吸飽甜鹹的醬汁

咬下的瞬間讓我胃口大開好感超加分呢

櫛瓜本身的水分都被高溫烘烤後鎖住

咬下仍能吸飽滿滿的湯汁與醃製後的燻香

口口令人滿足分量滿足的考櫛瓜

讓美食饕客也能品嘗現烤新鮮的時蔬感喔

誰說燒烤的時蔬就會不OK呢?

這道燒烤花椰菜就完全顛覆了我的想像

酥脆又吸飽滿滿醬汁的口感

咬下就在嘴中迸發的鮮甜清脆感是相當令人讚嘆的

我超喜歡推薦的一道燒烤料理-入味香菇

配上獨家醬料的烤香菇咬下就有滿滿的汁液阿

香軟柔嫩的香菇滑溜又充斥甜鹹香醇的口感

飽滿實在的日本生蠔顆顆都展現大粒新鮮的視覺饗宴

店家很貼心可以依照個人口味選擇生吃或是烤熟

完全是"尚青不做作"的滋味~鮮甜原味的海鮮就是如此誘人

相當有韌性Q彈的醬烤雞心

有著醬油鹹香的口感咬下就讓人大感滿足

實在多料的雞心真是有夠美味

要吃燒烤絕對少不了會炒熱場子的醬烤七里香

酥脆爆汁的七里香(雞屁股)

透過高溫烘烤將雞汁精華呈現在肉質上

怎麼吃都是有夠涮嘴的說

酸酸甜甜好開胃的柚子果實酒

夏日暢飲感受那微醺浪漫的甘甜感

酸爽卻又不會充滿甜膩的滋味很不錯喔





酸甜比例恰到好處的蔓越莓果汁

無酒精的軟性飲料也同樣是燒烤絕配

甜香與蔓越莓果實的氣息讓人口頰留香

解渴又清爽的口感真是超讚der!!

吃過就會讚不絕口的燒烤料理

試過一次就成主顧~~一定要來感受下喔!!

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