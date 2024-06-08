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“燒烤酒飲美味"【103 串燒、酒飲】創意串燒燒烤聚會/慶生/約會/酒聚必吃台北美食推薦

2024-06-08 23:16:00 熊甜蜜的分享園地 人氣：103
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窩客好文

熊甜蜜的分享園地

發表篇數：249篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

103 串燒、酒飲
place台北市中山區長春103號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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“燒烤酒飲美味"103 串燒、酒飲創意串燒燒烤聚會/慶生/約會/酒聚必吃台北美食推薦

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喜歡飲酒吃燒烤串燒的饕客們

對於103串燒酒飲應該都不陌生

店名相當耳熟好記~位置就在台北長春路103號

靠近捷運松江南京站走路只要5分鐘即可相當便利

門口裝潢帶來的氣息有些日式風味

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位置可選擇戶外區及室內皆可

室內設計暢快自然簡約的壁畫作為整體畫面

給人徜徉在蔚藍海岸般爽朗開放

放上慵懶輕巧的R&B流行歌曲氣氛放鬆舒適

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“燒烤酒飲美味【103 串燒、酒飲】創意串燒燒烤聚會/慶生

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“燒烤酒飲美味【103 串燒、酒飲】創意串燒燒烤聚會/慶生

103串燒菜單底這喔⬇⬇⬇

 

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<<店家資訊>>

店名 103 串燒、酒飲

電話 0975 920 103

地址 台北市中山區長春路103號

營業時間 1800-0200

FB粉專 https://www.facebook.com/103bbqbar/

IG https://www.instagram.com/103_bbqbar


 

 

 

一吃就上癮的開胃前菜-醃蘿蔔配辣椒粉

酸甜脆口的醃蘿蔔與辣到發麻的滋味迸出新火花

夾帶辣味與酸香的辛辣刺激

給味蕾帶來最豐厚的多重享受

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整顆巨大有料的鳳梨蝦球串

新鮮鳳梨與酸爽的大粒烤蝦球搭配就是開胃

清新的果香與鮮蝦滋味迸出新火花

完全不膩口兼具清甜的味蕾感超讚

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居酒屋內也能來點清淡可口的菜色

沒錯就是這道人氣必點明太子玉子燒

外層是酥軟香嫩的層次滑蛋

而內層卻還有著畫龍點睛的濃郁起司醬

層次多元的豐厚口感咬下就難以忘懷的香醇滋味

完美的在嘴中久久環繞著~

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奶香濃郁的明太子炒烏龍粒粒分明的醬料

同時又集結Q彈爆表的滑嫩烏龍麵條

吸飽滿滿的湯汁讓人吃幾口都還是不滿足也不過癮

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醬燒入味又多汁的牛五花包蔥

咬下有嚼勁的滋味迎面而來

無論是配酒還是單吃都很夠味

“燒烤酒飲美味【103 串燒、酒飲】創意串燒燒烤聚會/慶生

“燒烤酒飲美味【103 串燒、酒飲】創意串燒燒烤聚會/慶生

“燒烤酒飲美味【103 串燒、酒飲】創意串燒燒烤聚會/慶生

煎烤香氣滿溢桌面的魚一夜干

油脂填滿那酥脆的外皮與鮮嫩魚肉

細膩不做作的口感充滿鮮嫩滑爽的氛圍

入口即化又微鹹的一夜干完全是下酒好菜一道

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油花四溢的豬五花包蟹味棒

外在厚實內裡軟嫩的雙重極致口感

創意新鮮的串燒料理不只深得我心也很到位(胃)

“燒烤酒飲美味【103 串燒、酒飲】創意串燒燒烤聚會/慶生

“燒烤酒飲美味【103 串燒、酒飲】創意串燒燒烤聚會/慶生

“燒烤酒飲美味【103 串燒、酒飲】創意串燒燒烤聚會/慶生

鹹香感迸發的蔥爆雞腿肉串有著檸檬的微酸感

鮮嫩的雞腿肉入味並與青蔥時蔬互搭滋味

油脂分布均勻又不膩口根本讓人無法停吃

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“燒烤酒飲美味【103 串燒、酒飲】創意串燒燒烤聚會/慶生

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“燒烤酒飲美味【103 串燒、酒飲】創意串燒燒烤聚會/慶生

“燒烤酒飲美味【103 串燒、酒飲】創意串燒燒烤聚會/慶生

 

 

惹人憐愛的甜不辣甜姐兒串燒

無論是煮湯或是燒烤都能將鮮甜的滋味全然呈現

甜糯的內在搭配脆口爽朗的外皮

完全就是下酒好良伴

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酥脆爆香的豆皮像極燒烤界的法式可頌

口感上又酥又香脆的爽朗間卻充分吸飽甜鹹的醬汁

咬下的瞬間讓我胃口大開好感超加分呢

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櫛瓜本身的水分都被高溫烘烤後鎖住

咬下仍能吸飽滿滿的湯汁與醃製後的燻香

口口令人滿足分量滿足的考櫛瓜

讓美食饕客也能品嘗現烤新鮮的時蔬感喔

“燒烤酒飲美味【103 串燒、酒飲】創意串燒燒烤聚會/慶生

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誰說燒烤的時蔬就會不OK呢?

這道燒烤花椰菜就完全顛覆了我的想像

酥脆又吸飽滿滿醬汁的口感

咬下就在嘴中迸發的鮮甜清脆感是相當令人讚嘆的

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我超喜歡推薦的一道燒烤料理-入味香菇

配上獨家醬料的烤香菇咬下就有滿滿的汁液阿

香軟柔嫩的香菇滑溜又充斥甜鹹香醇的口感

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飽滿實在的日本生蠔顆顆都展現大粒新鮮的視覺饗宴

店家很貼心可以依照個人口味選擇生吃或是烤熟

完全是"尚青不做作"的滋味~鮮甜原味的海鮮就是如此誘人

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相當有韌性Q彈的醬烤雞心

有著醬油鹹香的口感咬下就讓人大感滿足

實在多料的雞心真是有夠美味

 

“燒烤酒飲美味【103 串燒、酒飲】創意串燒燒烤聚會/慶生

“燒烤酒飲美味【103 串燒、酒飲】創意串燒燒烤聚會/慶生

 

 

要吃燒烤絕對少不了會炒熱場子的醬烤七里香

酥脆爆汁的七里香(雞屁股)

透過高溫烘烤將雞汁精華呈現在肉質上

怎麼吃都是有夠涮嘴的說

“燒烤酒飲美味【103 串燒、酒飲】創意串燒燒烤聚會/慶生

“燒烤酒飲美味【103 串燒、酒飲】創意串燒燒烤聚會/慶生

“燒烤酒飲美味【103 串燒、酒飲】創意串燒燒烤聚會/慶生

酸酸甜甜好開胃的柚子果實酒

夏日暢飲感受那微醺浪漫的甘甜感

酸爽卻又不會充滿甜膩的滋味很不錯喔

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酸甜比例恰到好處的蔓越莓果汁

無酒精的軟性飲料也同樣是燒烤絕配

甜香與蔓越莓果實的氣息讓人口頰留香

解渴又清爽的口感真是超讚der!!

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吃過就會讚不絕口的燒烤料理

試過一次就成主顧~~一定要來感受下喔!!

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