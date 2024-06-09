"萊萊秘境"的前身是福連國小蓬萊分班,1954年9月成立,1991年8月裁撤.

裁撤後,這中間有沒有店家進駐,目前就找不到資料.

直到2016年有店家進駐,取名"萊萊秘境".

然而在2023年底,正式結束了長達7年的營運.

2024年5月25日,新的店家重新進駐萊萊秘境.

以上,就是這裡簡單的基本資料.

這裡的交通,確實有一點點的不太方便.

搭客運來的人客,可以在萊萊站下車,再往馬崗的方向走.

騎單車來的人客,萊萊秘境剛好在四角窟觀景台和萊萊站中間,沿著自行車道騎就會看到了.

騎機車來的人客,注意一下單車道上的行人和單車,萊萊秘境的屋頂可以停放機車和單車.

自行開車的人客,這裡沒有停車位.可以考慮停在四角窟觀景台的停車格,或是萊萊站兩旁的空地.

停車時千萬千萬要注意,不要停到私人土地.

這裡緊鄰萊萊地質區,所以也有不少導覽團會來這裡休憩.

萊萊地質區

https://www.necoast-nsa.gov.tw/Attraction-Content.aspx?a=262&l=1

東北角及宜蘭海岸國家風景區觀光資訊網

這次新進駐的店家之一,有我曾經造訪多次的馬崗街27號咖啡小館.

我是在臉書上得知要搬家,只是也很好奇的是,為何要搬來這裡????

從萊萊站旁的自行車道往馬崗方向走,會比較近.

如果從四角窟觀景台走過萊,也不會太遠.

沿路會看到布條和旗幟,快到了,快到了.

看到單車道旁的白色建築,恭喜各位人客,終於到達了.

公車站過來150公尺,四角窟觀景台過來300公尺.

各位人客辛苦了,您已抵達來來秘境.

屋頂被規劃成萊萊自行車道休憩站,可以停放自行車和機車.

除此之外,也是一個不錯的觀景台,可以眺望遠方的龜山島.

而且這的愛心,可以說是萊萊秘境的地標,一定要拍照打卡紀念.

順著箭頭指示,往下走.

初次來到這裡,一度誤以為這裡是舊海巡的哨所,後來查資料才知道是福連國小的蓬萊分班.

希臘風的白色建築,再加上一片綠色山景為底,還有眼前的一片藍海及白雲,以及若影若現的神祕龜山島.

這裡的環境,真的.....挺不錯的.

主建築原本應該是兩間教室,因為開窗和開門的位置很對稱.

左邊是來廢畫,右邊是MG.27 CAFE.

除了可以從頂樓觀景台下來之外,旁邊還有一條路可以下來.

只是各位人客的機車或自行車就請停在屋頂,不要騎到下面來.

青青校樹,芭樂蓮霧.....

室內空間蠻大的,來廢畫和MG.27 CAFE各站左右兩邊,中間就是共同的用餐區.

左邊的來廢畫

餐點可以參考一下櫃檯的menu,基本上就是炸物,石花凍,滷鮑魚,滷肉飯,珊瑚堡..等等.

我對這個珊瑚堡蠻有興趣的,所以就點了一個C餐.

還有販售一些手工藝品,各位人客可以參考看看.

中間用餐區域很寬敞,將來如果需要再加桌椅,應該也沒有問題.

右邊的MG.27 CAFE

原本是要寫"馬崗街27號咖啡小館",現在進步了,只要幾個英文單字和數字就寫完了,真的是一大進步.

整個工作的空間變得更寬敞了，還有吧檯位可以坐.

我真的很認真再找著個招牌,請認明這個金字招牌,全台只有一間,絕無分店.

這個是新的.....

咖啡豆,明信片,書籍販售中,喜歡就買回家.

滷鮑魚

台灣雖位於亞熱帶，但也有野生和養殖的鮑螺類。最常見的就是體型較小，俗名為「九孔」的台灣鮑魚，又稱九孔螺、台灣珍珠鮑魚。台灣東北角，特別是貢寮一帶，曾經是九孔的養殖聖地，全盛時期還創造出13億8千萬以上產值。

台灣東北角因有得天獨厚的海岸地形、天然無污染的海域條件，使得九孔鮑能在潮汐交替頻繁的潮間帶養殖池內自然生長。而「貢寮鮑」指的就是「九孔」和「黑盤鮑」的結合，屬於貢寮在地特色食材。

用流動性海水養殖的貢寮鮑，主要餌料為龍鬚菜、海帶等天然藻類，外殼呈現褐色，乾淨平滑、少有附著物。再加上貢寮鮑的飼養空間大，因此肉色如珍珠般晶瑩，肉質也肥美飽滿、富有彈性、無腥味。

以上資料摘錄自遠見健康

這樣的解說,大家就應該更能了解了.

石花凍+滷鮑魚

炸薯條

珊瑚堡

雖然我一直不太清楚上面這個是海菜嗎???

但是這個珊瑚堡還不錯吃,各位人客可以考慮一下.

熱拿鐵+耶加雪菲 水洗+蛋糕

這是我的基本套餐,突然覺得,下次來應該要換一下.

可以考慮改成馬崗女王招牌特調+大當家手工煎餃+吸虹式咖啡,就這麼決定.

最後,如果各位是MG.27 CAFE的忠實粉絲,雖然咖啡店從馬崗搬到萊萊,但是還是要來捧場一下.

除了美味的咖啡和糕點之外,來廢畫的貢寮在地美食也是非常的不錯.