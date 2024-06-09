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240526新北市-萊萊秘境(來廢畫+MG.27 CAFE)

2024-06-09 08:18:00 jacklsy 人氣：103
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窩客好文

jacklsy

發表篇數：329篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

萊萊秘境
place新北市貢寮區萊萊秘境
作者本次評價：
4.90
環境設備
5.00
服務
5.00
交通便利
4.00
CP值
5.00
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"萊萊秘境"的前身是福連國小蓬萊分班,1954年9月成立,1991年8月裁撤.

裁撤後,這中間有沒有店家進駐,目前就找不到資料.

直到2016年有店家進駐,取名"萊萊秘境".

然而在2023年底,正式結束了長達7年的營運.

2024年5月25日,新的店家重新進駐萊萊秘境.

以上,就是這裡簡單的基本資料.

 

這裡的交通,確實有一點點的不太方便.

搭客運來的人客,可以在萊萊站下車,再往馬崗的方向走.

騎單車來的人客,萊萊秘境剛好在四角窟觀景台和萊萊站中間,沿著自行車道騎就會看到了.

騎機車來的人客,注意一下單車道上的行人和單車,萊萊秘境的屋頂可以停放機車和單車.

自行開車的人客,這裡沒有停車位.可以考慮停在四角窟觀景台的停車格,或是萊萊站兩旁的空地.

停車時千萬千萬要注意,不要停到私人土地.

 

這裡緊鄰萊萊地質區,所以也有不少導覽團會來這裡休憩.

萊萊地質區

https://www.necoast-nsa.gov.tw/Attraction-Content.aspx?a=262&l=1

東北角及宜蘭海岸國家風景區觀光資訊網

 

這次新進駐的店家之一,有我曾經造訪多次的馬崗街27號咖啡小館.

我是在臉書上得知要搬家,只是也很好奇的是,為何要搬來這裡???? 

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從萊萊站旁的自行車道往馬崗方向走,會比較近.

如果從四角窟觀景台走過萊,也不會太遠. 

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沿路會看到布條和旗幟,快到了,快到了.

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看到單車道旁的白色建築,恭喜各位人客,終於到達了.

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公車站過來150公尺,四角窟觀景台過來300公尺.

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各位人客辛苦了,您已抵達來來秘境.

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屋頂被規劃成萊萊自行車道休憩站,可以停放自行車和機車.

除此之外,也是一個不錯的觀景台,可以眺望遠方的龜山島.

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而且這的愛心,可以說是萊萊秘境的地標,一定要拍照打卡紀念.

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順著箭頭指示,往下走.

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初次來到這裡,一度誤以為這裡是舊海巡的哨所,後來查資料才知道是福連國小的蓬萊分班.

希臘風的白色建築,再加上一片綠色山景為底,還有眼前的一片藍海及白雲,以及若影若現的神祕龜山島.

這裡的環境,真的.....挺不錯的.

主建築原本應該是兩間教室,因為開窗和開門的位置很對稱.

左邊是來廢畫,右邊是MG.27 CAFE.

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除了可以從頂樓觀景台下來之外,旁邊還有一條路可以下來.

只是各位人客的機車或自行車就請停在屋頂,不要騎到下面來.

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青青校樹,芭樂蓮霧.....

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室內空間蠻大的,來廢畫和MG.27 CAFE各站左右兩邊,中間就是共同的用餐區.

左邊的來廢畫

餐點可以參考一下櫃檯的menu,基本上就是炸物,石花凍,滷鮑魚,滷肉飯,珊瑚堡..等等.

我對這個珊瑚堡蠻有興趣的,所以就點了一個C餐.

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還有販售一些手工藝品,各位人客可以參考看看.

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中間用餐區域很寬敞,將來如果需要再加桌椅,應該也沒有問題.

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右邊的MG.27 CAFE

原本是要寫"馬崗街27號咖啡小館",現在進步了,只要幾個英文單字和數字就寫完了,真的是一大進步.

整個工作的空間變得更寬敞了，還有吧檯位可以坐.

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我真的很認真再找著個招牌,請認明這個金字招牌,全台只有一間,絕無分店.

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這個是新的.....

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咖啡豆,明信片,書籍販售中,喜歡就買回家.

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滷鮑魚

台灣雖位於亞熱帶，但也有野生和養殖的鮑螺類。最常見的就是體型較小，俗名為「九孔」的台灣鮑魚，又稱九孔螺、台灣珍珠鮑魚。台灣東北角，特別是貢寮一帶，曾經是九孔的養殖聖地，全盛時期還創造出13億8千萬以上產值。

台灣東北角因有得天獨厚的海岸地形、天然無污染的海域條件，使得九孔鮑能在潮汐交替頻繁的潮間帶養殖池內自然生長。而「貢寮鮑」指的就是「九孔」和「黑盤鮑」的結合，屬於貢寮在地特色食材。

 

用流動性海水養殖的貢寮鮑，主要餌料為龍鬚菜、海帶等天然藻類，外殼呈現褐色，乾淨平滑、少有附著物。再加上貢寮鮑的飼養空間大，因此肉色如珍珠般晶瑩，肉質也肥美飽滿、富有彈性、無腥味。

以上資料摘錄自遠見健康

 

這樣的解說,大家就應該更能了解了.

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石花凍+滷鮑魚

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炸薯條

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珊瑚堡

雖然我一直不太清楚上面這個是海菜嗎???

但是這個珊瑚堡還不錯吃,各位人客可以考慮一下.

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熱拿鐵+耶加雪菲 水洗+蛋糕

這是我的基本套餐,突然覺得,下次來應該要換一下.

可以考慮改成馬崗女王招牌特調+大當家手工煎餃+吸虹式咖啡,就這麼決定.

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最後,如果各位是MG.27 CAFE的忠實粉絲,雖然咖啡店從馬崗搬到萊萊,但是還是要來捧場一下.

除了美味的咖啡和糕點之外,來廢畫的貢寮在地美食也是非常的不錯.

文章標籤
萊萊秘境 來廢畫 MG.27 CAFE
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