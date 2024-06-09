【桃園食記】阿含thai

說到桃園龍岡的泰式料理店一定會提到這間阿含thai，店名阿含thai意思是泰國的食物，這間店隱藏在一間老屋內，從店門口經過就能感受到濃濃的南洋泰國風，餐廳提供多樣經典泰國小吃，其中香蕉煎餅、打拋豬飯、炒MAMA麵、泰式奶茶等等都是經典必吃，不用出國來一趟阿含thai就能親身體驗泰國美食的魅力！

▲餐廳位在白色小屋內，門口種植了許多南洋熱帶植物很有異國風情，隔壁的YUM YUM泰式涼拌燒烤也是極具風格的店，兩間店把這裡打造成了一個小泰國。

▲餐廳外觀使用大量木頭裝潢，去過泰國就會知道當地的老屋很多都是木造的，還原得很棒阿！

▲院子前有一組桌椅，人多時可在此等候座位休息。

▲廚房外有個小窗台，可以看到員工在處理食材的情形。

▲進入餐廳後櫃台左手邊有飲用水和餐具可自行取用。

▲店家收藏了一些手標泰式奶茶鐵罐，喝過就知道這個品牌絕對是泰式奶茶的天花板！

▲我們這次被安排在老宅最後面的用餐區，這一區原本是院子，店家保留了老宅原本的大門、磨石子地板等元素，屋頂使用透光的採光罩白天光線非常好。

▲整體用餐氛圍營造得不錯，每個小角落都有很多巧思值得細細品味。

▲阿含thai 菜單：餐點可客製辣度和蛋的熟度，一份餐點大多在200元內非常平實。

▲阿含thai 菜單：氣泡飲和泰式河粉、海南雞飯。

▲泰式奶茶(冰) 80元： 使用泰國手標紅茶製作，滿滿的冰塊是標準配備，煉乳和紅茶皆散發濃濃的香氣，喝了一口感覺瞬間來到泰國。

▲香蕉煎餅 100元：煎餅表層煎得酥酥脆脆，吃起來意外的清爽不油膩，煉乳的甜和香蕉的香整個就是match，在台灣吃到的好吃的香蕉煎餅真的不多，這間真的是少數好吃！

▲豬肉炒MAMA麵 160元：MAMA麵在泰國的地位相當於我們的統一肉燥麵，餐點加入了玉米筍、高麗菜、四季豆、紅蘿蔔絲、打拋豬肉沫、薑片、南洋香料葉，最後在放上一顆荷包蛋，不只賣相好看，口味也極具南洋風味，醬汁很夠味讓人越吃越開胃。

▲麵條軟硬適中充分吸附了醬汁非常香阿。

▲海南雞飯 189元：海南雞配菜有小黃瓜片、熱湯和泰式酸辣沾醬，白飯使用泰國米吃起來粒粒分明口感很好。

▲海南雞有煙熏過的和原味的兩種，口感滑嫩多汁，沾著甜辣醬一起吃口味更有層次。

雞蛋糕短評：老屋改建的泰式餐廳，內用空間不大但氣氛營造的很好，香蕉煎餅超酥，泰式mama泡麵加了很多香料味道很棒，泰式奶茶香醇濃郁，餐點價格平價，cp值很高，平日中午用餐時段人潮也多。

用餐環境 ★★★★☆

餐點★★★★☆

服務★★★★

CP值★★★★★



【阿含thai美食資訊】

地址：桃園市中壢區龍平路251號

電話：0931077228

官網：facebook

營業時間：10:00–14:00、17:00–20:00(平日)(周一公休)、10:00–20:00(周六、周日)

外送：無

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：有

刷卡：無(可linepay)

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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