板橋居酒屋推薦/捷運江子翠美食【老串角居酒屋江翠店】超高人氣好吃平價串燒/熱炒/炸物居酒料理/停車方便。晚餐、宵夜聚餐小酌好去處(老串角菜單)

愛吃串燒美食的您! 板橋在地深夜食堂不喝酒也有無酒精氣泡飲可點喔!

老串角居酒屋江翠店

電話:02-2256-6139

營業時間:17:30~03:30

地址:新北市板橋區文化路二段182巷7弄15號

粉絲頁: 老串角居酒屋-江翠店

店址在捷運(板南線)江子翠站附近。3號出口步行約4分鐘即可抵老串角江翠店(總店)

這是一家小紫在google評論看過最誇張居酒屋!竟然有近2萬3千則評論~高達4.9星好評!

住板橋朋友說: 老串角是新北市超強居酒屋! 真的一點兒也不浮誇!

連平日晚上(內用)也座無虛席! 愈夜愈熱鬧(記得提前預約訂位或像我們一樣剛開店時就來吃)

(下圖) 傍晚5點半剛開店時(內用空間)空景! 不到半小時就幾近滿座! 生意真的強強滾

桌下有超大藤編置物籃可放包包與外套

一入座店員立馬送來一碟涼拌毛豆小菜 (每桌都會招待一碟)

MENU勾劃好想吃的餐食(送單)出餐速度快! 不會等太久!

吃烤串就是要吃炭火串燒將食材肉汁鎖在裡頭尚蓋讚(最對味)!

有WIFI~密碼寫在黑板裡。新餐食也會寫在這個黑板內!

初訪的我們@@看到(新品上市)忍不住的立馬點一份嚐鮮!

牆上貼超多(客人)歡樂用餐氛圍拍立得相片成了老串角店內另類之妝點! 滿滿相片~可見老串角居酒屋總店(江翠店) 真的超受客人喜愛!

洋芋燉牛舌 $160元

每塊牛舌都是厚切大大塊呈現！

朋友一度誤以為是燉牛肉

燉牛舌很入味!口感軟嫩微Q脆! 當下酒料理很可以

洋芋(馬鈴薯)切的比牛舌還大塊燉煮! 筷子輕輕一夾立馬鬆開(很入味)入口濕潤口感綿密! 鹹甜鹹甜醬汁搭配燉洋蔥吃

醬燒牛五花 $190元/2串

點餐時跟著MENU內『推』字點食就對了

這炭火直烤牛五花肉串(熟度)約7~8分熟! 入口軟嫩帶油脂、鹹甜適中特調刷醬灑上白芝麻! 滋味很迷人! 是那種會讓人一口接著一口續吃的好食肉串風味

酒蒸蛤蜊 $200元

師傅是否有用心在製作餐食？看這蛤仔肉便能知曉!

每一顆蛤蜊肉都是剛開口笑時(最肥美)熟度! 不會有蛤仔肉蒸煮到縮成乾巴巴模樣!

蛤蜊肉比10元銅板大! 帶著淡淡酒香、蛤仔肉鮮又甜

培根剝皮椒 $120元/2串

煙燻培根肉香+炭烤香包夾微微辣剝皮辣椒(軟中帶脆)滋味! 非常適合小酌時點食

點炒飯或烏龍麵配著吃也很下飯

老串角的酒精飲品(品項)挺多的! 林林總總加起來近50種

女孩們(同事/閨蜜/姐妹)約聚

水果風味沙瓦特調與限定口味SAPPORO生啤特調最受歡迎!

(未成年勿飲酒/喝酒不酒駕/安全有保障)

不能小酌的日子! 可以點無酒精氣泡飲~冰涼一"夏"

如果您內用『自帶酒水』店家會收500元開瓶費

(揉眼)我有沒有看錯？! 老串角竟然貼心地讓客人(開瓶費)可以折抵酒水或飲料!

真的是少之又少居酒屋會這麼做!

大部份店家『開瓶費』都是直接放入(收銀機內)

哪可能還那麼佛心的讓自帶酒水客人(可以)另外點飲料或店內酒飲做折抵! so您若想帶私藏的『美酒』和朋友約聚小酌! 開瓶費可現折店內飲品喔!

朋友騎車! 我等等聚餐完還有事(今晚~不喝酒)

各點了一杯(無酒精氣泡飲)

(綠)哈密瓜氣泡飲 $100元/杯 很哈密瓜fu~挺好喝的

(紫)巨峰葡萄氣泡飲 $100元/杯 甜甜葡萄果香

正餐時段(飯食、麵食)點起來!

網友們都說: 來老串角居酒屋! 若沒點一碗人氣烏龍麵吃吃就...白來啦!

這道白醬海鮮烏龍麵 $240元 超多人推薦

份量多~可以兩人點一份共食! 才不會吃太撐

(因為這兒還有很多炭火串燒美食)等著您點食

飯食控的我! 今晚捨棄招牌鮭魚炒飯~點了一碗(超高人氣)烏龍麵(共食)

烏龍麵碗內奶油白醬光看就覺得好濃郁!

拌勻後小紫發現裡頭還加了很多魚子! 類似明太子醬魚蛋在口腔內~時不時的會有爆蛋驚喜感! 搭著鮮味蟹肉棒一起吃! 很鮮奶香濃郁! 烏龍麵麵條Q彈入味

3隻彈牙(大)蝦仁；一口塞超飽嘴

白醬海鮮烏龍麵~熱吃、冷吃都好吃! 人氣料理實至名歸!

鹽烤蔥鹽牛舌 $230元

牛舌甜Q脆~蔥鹽醬鹹度適中(兩者)mix爆發出的蔥油香真迷人

辛烤雞腿 $140元 看似平凡的烤雞腿串

據說是使用3種不同辣粉! 提升烤串辣度與香氣

會辣(尾韻)微微麻香！

雞腿串有串蔥段，一口一塊辣味雞腿肉(很舒服的辣度)搭蔥香(好吃)會想再續點一份回味

鹽烤松阪豬 $180元

松阪豬肉片Q脆! 可擠點金桔汁品嘗帶著果香滋味或沾佐芥末椒鹽吃

明太子山藥 $160元

老串角的明太子醬屬甜口味蕾! 鮮甜無腥味

山藥切超厚!烤好咬食時口感鬆綿！朋友差一點誤以為她在吃明太子烤馬鈴薯!

這道女生肯定會愛上!

松阪豬炒水蓮 $150元

熱炒類 大火快炒(鍋氣)很重要! 這道炒水蓮脆香! 松阪肉Q脆

有將炒青菜的鑊氣給炒出來! 鮮脆夠味會忍不住的一口吃完又續夾一口吃

帶皮玉米筍 $130元 食材新鮮~單吃鮮甜多汁

灑一點點七味粉! 微微辣更好吃

焗烤起司地瓜 $120元

外食~習慣拍餐食合照記錄(沒有馬上開吃) 錯過了趁熱吃起司超拉絲的最佳口感與畫面

焗烤起司上方淋超多煉乳(灑海苔粉)點綴

盒內的焗烤地瓜(濕潤綿密)帶著淡淡奶香

鹹味焗烤起司、搭甜甜煉乳那種『鹹甜交織』的甜點風味! 吃多不膩口!是一道可口餐後甜點

好康報報: 消費google評分立即送日式麻吉燒

麻吉燒若 單點一份100元 ~現在評論就送喔!

如果您對老串角餐食滿意! 可以打卡評論換甜點! 自主性給評~店家絕不會強迫客人評論

這麻吉燒！ 不是您平常吃燒烤吃到飽店那種『烤日式麻糬』

熱熱吃超像吃棉花糖般柔軟(麻吉)不黏牙! 放冷了再吃也不會變硬! 軟中帶Q

花生香+煉乳甜『軟軟』麻糬

是我在別家串烤店或燒烤店都沒有吃過『口感』

今天第一次吃到這樣的口感與滋味! 愛吃麻糬與甜點堂妹(今天沒來)否則她肯定又會豎起大姆指的猛誇(好吃好吃)

老串角居酒屋-江翠店MENU +10%服務費

菜單2024-5月拍攝；避免未來店家菜單內容or單價更新調整(僅供參考)請以您享食當日(現場菜單)為準

炒物/炸物/蔬菜/沙西米(鮭魚刺身)/沙拉/湯品/日式甜點MENU

酒精飲品: 啤酒/清酒/利口酒/沙瓦

無酒精飲品: 口味也近20種可選

隱身在板橋(雙十廣場旁)巷弄內老串角居酒屋江翠店(總店)生意愈晚愈好

喝酒不開車、不酒駕、未滿18歲勿飲酒! 小酌微醺後別忘了找代駕(開心出門/平安歸)

不能喝酒時來杯(無酒精)氣泡飲特調

『開車』店門口對面就有(付費)日月亭-雙十廣場B停車場可停!

不遠處的馬路斜對面約離老串角75m遠。也有(付費)Times板橋莊敬路平面停車場可停車

這個停車場對面另有機車停車格可停機車喔！

日式用餐氛圍居酒屋餐食魅力! 真的令人難抵擋

平價炭火燒肉居酒料理『老串角居酒屋』除了小紫今天吃的江翠店總店

近期在新北地區也愈來愈多(分店)可嚐鮮、回味

老串角居酒屋江翠店

電話:02-2256-6139

營業時間:17:30~03:30

地址:新北市板橋區文化路二段182巷7弄15號

粉絲頁: 老串角居酒屋-江翠店

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老串角-板橋中山店 電話：02-29633948 地址：新北市板橋區中山路二段429號 ====================

老串角-三重店 電話：02-29898997 地址：新北市三重區重陽路三段103號 ====================

老串角-新莊店 電話：02-22020120 地址：新北市新莊區中正路309號 ====================

老串角-永和永貞店 （永安市場站） 電話：02-29208883 地址：新北市永和區永貞路299號 ====================

老串角-土城店 電話：02-82618808 地址：新北市土城區學府路一段149號

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