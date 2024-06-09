什麼！！？開一鍋就送一盤蛤蜊！加店家line好友再送五盤兌換券！

這麼好康的活動，看到馬上揪家人吃上一波！！

這麼好的活動就在「海牧水產鍋物」啦！

海牧水產鍋物的總店在板橋捷運站附近，憑藉新鮮的魚料與良好的肉品盛名許久，

今天胖達準備用餐的地方則是海牧在永安市場捷運站附近新開的分店～～～！

海牧水產鍋物

海牧水產鍋物以提供好的品質及服務是其大任，

本著平價消費享受珍饈美饌的態度，認真把守提供給我們的每一道餐點。

這理念讓海牧鍋物漸漸的壯大，除了新展的四號公園店以及創始板橋店之外，

尚有在大安區的通化店喔！

海牧水產鍋物 四號公園店 環境介紹

海牧水產鍋物四號公園店位於永安市場捷運站附近，

走路約五分鐘左右就可以抵達。走近可以見到門市的外觀上附上大大的標誌，

門口處也有菜單提供給有興趣的朋友先參考喔！

推進門～右手邊是服務櫃檯，服務人員很快的迎來招呼，並引領入座囉！

*1F空間多以二人座與四人座為主喔!

裡面有超引人注目的水母牆，慢悠悠的游著看起來就超療癒；

還有些可以現撈的海鮮～～！

在櫃檯的左邊有自助吧，有提供汽水+飲料機、醬料區；

二樓更是別有動天，在轉角處的座位區還可以眺望對街的四號公園，甚至還有霜淇淋機可以使用喔！

*2F多以四人座為主（感覺都像個小包廂很有氣氛），

轉角區則不管是ㄧ人用餐或兩人依傍而坐都很適合。

海牧水產鍋物 四號公園店 菜單

翻開菜單的第一頁，就可以看到原來海鮮與肉品美味的由來，

海鮮產地直送，難怪網上超推其新鮮度，

肉品則是採用美福嚴選的肉品，也非常的不錯。

海牧有各種的鍋品，舉凡：豬肉鍋、牛肉鍋、海陸鍋、

綜合海鮮鍋、主廚推薦鍋、單點、及各式酒類，

另外還有不同的湯底可以加價更換喔！

最後胖達跟家人林林總總挑選了「雙魚豬肉鍋」、「自選海鮮鍋」、

「霜降牛肉鍋」，單點了網上超推的「活蝦」，

並升級了其中兩個鍋底「青花椒」、「牛奶起司鍋」；

並跟風搭上活動「開鍋送蛤蜊」送的每人一盤啦。

海牧水產鍋物 四號公園店 湯底

鍋底很快地就送了上來，最撲鼻而來的香味是牛奶起司鍋，真的濃、醇、香！

原味鍋

海牧每天熬煮湯頭，味鮮甜美，湯底沒有加入粉做額外調味，

喝起來清爽甘甜，有著大骨與柴魚的風味。

牛奶起司鍋

香味直撲而來，起司的濃濃風味，直飄香，聞著起司香，

入口牛奶香，加湯是直接加牛奶，完全不減風味。

青花椒

一整個鍋品超香，青花椒的風味極入湯裡，夠麻，

尾勁帶出陣陣的辣味！味道超帶勁～～

海牧水產鍋物 四號公園店 美國自然牛霜降牛肉

海牧採用美福肉品，肉質非常好，涮個3-4秒約5分熟入口，口感絕佳；

霜降牛的油花豐富，入口非常軟嫩，且有不少的肉汁並挾帶十足的肉香；

除了可以品嚐原味之外，亦可蘸一點玫瑰鹽，更可以提升風味。

海牧水產鍋物 四號公園店 雙魚豬肉鍋

雙魚豬肉鍋是選用「台灣梅花豬」、「鱸魚」、「鯛魚」三種所組成。

以提供的內容跟單價來說CP值非常地高！

鱸魚、鯛魚

魚肉片厚實且非常細緻、鮮美，鱸魚帶皮煮完後入口還十分Q彈,沒什麼腥味，

感覺十分新鮮，特別的讚的地方是煮完之後魚肉沒有散開，緊實度非常好。

梅花豬肉

梅花豬切的很大片，非常有口感有咬勁，柔嫩帶有肉汁不乾柴，

海牧水產鍋物 四號公園店 自選海鮮鍋

在七樣海產中可以選擇三樣的海鮮，胖達的媽媽選了軟絲、干貝與牡蠣。

牡蠣

碩大肥美、新鮮，沒有令人害怕的腥味，取代之的是濃濃的大海鮮味，肉質吃起來彈牙不軟爛。

干貝

超級大顆且厚實，咬下非常多汁，口感滑嫩Q彈十分，味鮮帶甜。

軟絲

稍為川燙後肉質迅速的緊實起來，口感爽脆甜美，肉質也是非常的厚實喔!

海牧水產鍋物 四號公園店 活蝦

肉質非常鮮甜，完全不鬆散！！蝦殼很好的就剝離了肉質本身，新鮮度完全看得見。

海牧水產鍋物 四號公園店 蛤蜊

雖然是活動的贈品，不過一點都不含糊，吐沙吐得很乾淨且味道鮮甜、肉質飽滿。

海牧水產鍋物 四號公園店 菜盤

菜盤也很豐富，有青江菜、高麗菜、南瓜、香菇、水果玉米、金針菇、

蒟蒻條、豆腐、杏鮑菇、芋頭～。高麗菜稍微煮過後脆口鮮甜，

豆腐採用板豆腐非常的有豆香味、內裏質地細緻，水果玉米也非常甜美～

海牧水產鍋物 四號公園店 霜淇淋

海牧鍋物的霜淇淋，擁有濃郁且綿密的奶香的奶香、香草滋味。

海牧水產鍋物 四號公園店 活動

目前海牧鍋物有兩個很讚的的活動，一個只到2024/6月底，

一個則是累積點數的長期活動喔！

首先都須加line@好友~!

1.只要加入海牧鍋物的line@好友，就可以馬上擁有五張蛤蜊兌換券，非常划算。

*活動只到2024/6月底喔！

2.綁定會員累積點數

只要加入line@好友後，便可以綁定會員，消費每200元即可獲得一點喔！

且目前的三間門市可以互相通用。

*綁定後即可獲得一點，兩點開始即可由商品可以兌換喔！每年底則會歸0，重新累積喔！

海牧水產鍋物 四號公園店 相關資訊

一趟吃下來家人真的狂讚～～，尤其是新鮮的魚料及各式海鮮，

吃完印象深刻，很值得推薦給各位朋友也來嚐嚐～～～！

這邊胖達也分享海牧鍋物的資訊給大家囉！

店名：海牧水產鍋物 四號公園店

地址：新北市中和區中和路350巷12號

電話：02-2929-7888

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