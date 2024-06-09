『將軍府居酒屋』目前在台中已有3家分店

和朋友們約團體聚餐,當然首選還是創始店-文心店來用餐

剛開幕時就有和朋友來用餐過,這次朋友推薦來這裡聚餐,當然是欣然前往

『將軍府居酒屋文心店』外觀以清水模樣式簡約顯明





離"文心櫻花捷運站"很近,來吃日料喝酒可不用擔心交通問題

※開車不喝酒，喝酒不開車／未滿18歲請勿飲酒

走進來後,彷彿一秒到日本了

過了一下,到了用餐時間真的座無虛席,來用餐前記得要先預約~





將軍府的串燒很好吃,很推來用餐時,點個幾串來搭啤酒,好好享受放鬆一番~



聽朋友說,『將軍府居酒屋文心店』有整修過一次,難怪覺得二樓格局和剛開幕來時不一樣





二樓有依大小不同的3個包廂,大家可依人數需求來跟店家洽詢





禁帶外食,每人低消$400,有一成服務費



和風洋蔥、豬肉海老捲 、鹽烤鯖魚、比目魚丼飯、桂丁雞菲力、季節時蔬





和風洋蔥

吃日料時,最喜歡點和風洋蔥這道小菜,開胃又爽口好吃



鹽烤鯖魚

鯖魚好大一份,很適合大家share著吃,魚皮香嫰魚肉香甜,再沾些胡椒粉吃口味好提昇



豬肉海老捲

挑戰你的舌尖味蕾的海陸雙味-豬肉海老捲,也是『將軍府』必點的招牌串燒

柔嫰的豬片皮捲入肉質彈牙的蝦仁,再刷上梅肉醬..口感豐富口味上更是有層次





比目魚丼飯

吃完所有的餐點後,我最喜歡這道比目魚丼飯,比目魚肉質軟Q,有刷上烤醬,吃起來甜甜的

和魚卵一起吃,魚卵嗶啵口感在嘴中爆開,猶如在海中與之舞動,好滿足的海味丼飯~



桂丁雞菲力

店家推薦我們點的桂丁雞菲力

桂丁雞是曾在總統國宴上出現的佳餚~ 以專利的海藻酵母飼料,抗病力高

是皮薄肉質細緻、甘甜,不油不膩的台灣土雞,

到『將軍府』就能輕鬆吃起這道香烤國宴級雞肉



肥腸咬下先脆口,其次嚼勁彈牙,愈嚼愈香





剝皮辣椒燒鳥串





雞肉香嫰、剝皮辣椒微辣,兩者一起就是對味百搭~



鹽烤松阪豬

喜歡松阪豬肉吃起來脆脆的口感,所以點了來吃,鹽烤口味鹹香添味



炒烏龍麵

烏龍麵吸附炒麵的湯汁,還能吃到肥美的鮮蚵,也是一份不容錯過的主食





茭白筍

茭白筍是我們選的另一道中場搭配的蔬食,爽脆的口感恰好解膩一下





牛肉串燒





牛肉吃起來美味又鮮嫰多肉汁





雞肉唐揚

吃日料怎能不也來個唐揚雞,也是share的餐點必點之一



份量上還算多又不貴,外酥內嫰的唐揚雞淋上特製的醬,一起吃甜甜鹹鹹,是吃不膩的餐點





店家招待的日式烤麻糬



吃飽後,朋友請喝酒,於是又多了幾道美食

大家來『將軍府』小酌時,很推可以點下列這幾道下酒菜來搭酒~





明太子泡菜





烤的酥脆的明太子,微酥脆的口感帶有鹹香味,再喝上一口啤酒~ 好清爽!! 吃了會涮嘴~

沖繩炒苦瓜

另一道吃了會涮嘴的下酒菜~ 沖繩苦瓜不會苦,吃起來脆脆的,

還一起拌炒了也下酒的炒蛋、豆腐,口感超豐富的下酒菜

好吃到令人一邊吃一邊酒不自覺得喝了好幾杯

鮭魚烤飯糰

這是美女朋友極力推薦來『將軍府』一定要吃的烤飯糰

所以我們也從善如流的點來吃看看~

一吃好令人驚豔!! 米飯粒粒分明、軟硬適中,吃起來有米香氣又帶有濃郁的醬香味

飯糰表面像鍋巴飯一樣好吃,裏面包著鮭魚肉,還附有海苔可以包著一起吃..

香酥脆的海苔包著鹹香炭香味的烤飯糰,美味可口令人好滿足

將軍府日式居酒屋文心店

【店址】台中市西屯區文心路三段93號

【TEL】04-2317-7243

【營業時間】週一~四 18:00–01:30 週五六日 17:30–01:30