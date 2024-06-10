台南頂級麻辣火鍋吃到鍋「初巴適麻辣鍋 台南1號店」6月份推出超狂的金枕頭榴槤無限吃、金色三麥啤酒無限喝方案，榴槤控朋友有口福囉！！緹編就愛榴槤這一味，專為這味聞香而來。

平日持”國賓影城票根”享用餐10％優惠(限當日票根)，等於不收服務費，很推薦平日休假與朋友約會聚餐，看完電影吃火鍋超Chill。

初巴適麻辣鍋-台南1號店｜交通位置．用餐環境

初巴適麻辣鍋台南1號店位於國賓影城建築群，距離南紡夢時代很近，有路邊停車格、機車停車格，影城也有停車場。

搭公車可在「國賓影城」站下車，下車地點就在餐廳店門口前，完全不需要再走路，好方便。

走進室內就能看見初巴適麻辣鍋 台南1號店與雛菊見，2間皆是台南有名的人氣餐廳，我們還未開店前就到店門前等，2間都有客人提前來報到。

餐廳是華麗典雅的歐式風格，每個用餐桌面寬敞，完全不怕餐點食材放滿桌會太擠，用餐體驗感極佳。

每桌的基本開鍋為2人一鍋，採鴛鴦鍋的方式，若1人用餐需酌收100元。

【初巴適麻辣鍋-台南1號店 計費方式】

✦ 平日ABC方案：$498、$598、$798

✦ 假日&晚餐EFG方案：$558、$658、$858、$1199

需加收10%服務費

(兒童收費依方案不同有所不同，請看下圖菜單)

《期間限定G方案$1199》

期間限定G方案的$1199，推出金枕頭榴槤無限吃、金色三麥啤酒無限喝，光是多吃幾顆金枕頭榴槤就划得來。

活動時間：2024.06.01~06.31

*18歲以下禁止喝酒．喝酒不開車*

平日持”國賓影城票根”享用餐10％優惠(限當日票根)，另外：南風村員工持工作證、居民身分証地址在「東區中華東路一段」也享有此優惠。

初巴適麻辣鍋-台南1號店｜G方案美食分享

6月份期間限定G方案推出「榴槤香茅雞湯」，另一湯底很想選人氣的御膳麻辣紅湯，但有小朋友就點我們也很喜歡的「純素蔬果高湯」。

後面要加料進去煮才發現榴槤香茅雞湯有2顆新鮮榴槤，湯頭很甘甜有加入冬瓜涼性來中和榴槤熱性，清爽的香茅香氣能感受到滿滿的用心。

一來就點金枕頭榴槤來品嚐，光是在超市看到下圖這樣一盤的份量就要超過150元以上，店內提供的是急速冷凍的金枕頭榴槤，有綿密冰淇淋的口感，稍微退凍口感更棒！！

先前通常買一顆吃不完，一般大家也都這樣先冰冷凍，隨時想吃就拿出來…口感稍微不同但同樣香甜好吃。

第一盤就是豪邁大氣的超大綜合肉盤，一次能吃到豬、羊、牛肉，先把好吃的吃一輪。

澳洲黑毛和牛的油花很美，肉質更是無可挑剔，好吃到還想再加點。

安格斯五花牛的油脂較豐富，嫩香多汁，份量給的不多不少，恰到好處。

嫩肩板腱牛與上等梅花豬的口感也不在話下，使用的都是高品質肉品，自然好吃也吃得好滿足。

就連嫩肩小羔羊也讓我驚喜不已，好久沒有吃到如此嫩香夠味的羊肉片，好喜歡~

後面還加點澳洲黑毛和牛與剛剛未吃到的美國極黑和牛，美國極黑和牛的牛肉味較重，2款和牛都是頂級美味，必點。

當月壽星享用C、F、G方案可享帝王牛吃到飽，7分瘦3分肥的帝王牛肉，美味果然不同凡響。

整盤新鮮大尾白蝦讓我們吃得好過癮，底部舖上碎冰保鮮，就知道餐廳對食材的新鮮度很講究。

這size不是蓋的！！看煮熟了還這麼大尾就知道，鮮甜緊實的蝦肉太鮮了，想吃還能繼續點。

多種火鍋料只要吃得完想吃什麼盡量點，很推水果玉米。

想吃蔬菜不用自己動手，只要告知服務人員即會推著蔬菜車過來任你選，想哪一樣多一點少一點都可直接說，超貼心的啦！

加點掃QR Code電子點餐，會有可愛的送餐機器人為你服務。

初巴適麻辣鍋-台南1號店 自助吧區

其實進店入座選好火鍋吃到飽方案與湯底…就到自助區報到，先倒杯想喝的冰飲熱飲，再看有什麼好吃的冰品、水果。

吃火鍋一定要配杯清涼解膩的冰飲，或是一杯暖胃解油的熱飲。

飲料吧也有咖啡、奶茶可自助加料椰果、珍珠。

我很喜歡的養生茶區，6款養生茶包自己動手泡，皆是高檔配方精品茶。

新鮮水果有小玉西瓜、芭樂、奇異果、葡萄柚。

2種風味的清涼冰沙，旁邊是我很愛的明果冰淇淋，有8種風味的冰淇淋給你選，居然還有甜筒，要不是真的飽到天靈蓋，好想每種口味都吃一球。

佐料區特地用心設計的「七種經典沾醬DIY」，並告知何種沾醬適合沾什麼風味的火鍋，好用心！！

這區除了沾醬還有幾道開胃小菜。

下方拉開是滿滿4個拉櫃的單包裝麵食區，還有雞蛋…通通想吃自己拿，不怕沒有想吃的麵食類。

想吃白飯也有，還能淋上「扒三碗飯醬」，這個台式取命我喜歡。

初巴適麻辣鍋-台南1號店，餐後甜點也好狂

初巴適麻辣鍋的餐後甜點一直都很狂，有檸檬塔、泡芙、草莓派…等等，甜點會不定期作變化，記得要留點肚子吃甜點。

最後絕對要來上一碗芒果布丁刨冰，夏季台灣愛文芒果是大家的最愛，淋上煉乳與珍珠就是市面上一碗要價150元左右的芒果布丁刨冰。

大塊朵頤香甜芒果冰，實在太幸福了！！

初巴適麻辣鍋台南1號店6月份推出超有誠意的高成本金枕頭榴槤無限吃、金色三麥啤酒無限暢飲，多吃幾份金黃香甜的榴槤就很划算，快揪身邊愛吃榴槤的朋友一起來盡情品嚐榴槤的美味吧！！

初巴適麻辣鍋-台南1號店

連結：FB ｜線上訂位

地址：台南市東區中華東路一段88號1樓(Google地圖)

電話：06-208-6565

營業時間：週一~週五11:00~15:00、17:00~22:30，週六日11:00~22:30

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