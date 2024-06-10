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台南火鍋推薦．初巴適麻辣鍋 台南1號店，頂級麻辣火鍋吃到鍋「期間限定榴槤．金色三麥啤酒無限暢飲暢食」 @緹雅瑪 美食旅遊趣

2024-06-10 02:38:00 緹雅瑪美食旅遊趣 人氣：123
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窩客好文

緹雅瑪美食旅遊趣

發表篇數：703篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 東區

造訪商家：

初巴適麻辣鍋-台南1號店
place台南市東區中華東路一段88號1樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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台南頂級麻辣火鍋吃到鍋「初巴適麻辣鍋 台南1號店」6月份推出超狂的金枕頭榴槤無限吃金色三麥啤酒無限喝方案，榴槤控朋友有口福囉！！緹編就愛榴槤這一味，專為這味聞香而來。

平日持”國賓影城票根”享用餐10％優惠(限當日票根)，等於不收服務費，很推薦平日休假與朋友約會聚餐，看完電影吃火鍋超Chill。

初巴適麻辣鍋-台南1號店｜交通位置．用餐環境

初巴適麻辣鍋台南1號店位於國賓影城建築群，距離南紡夢時代很近，有路邊停車格、機車停車格，影城也有停車場。

搭公車可在「國賓影城」站下車，下車地點就在餐廳店門口前，完全不需要再走路，好方便。

走進室內就能看見初巴適麻辣鍋 台南1號店雛菊見，2間皆是台南有名的人氣餐廳，我們還未開店前就到店門前等，2間都有客人提前來報到。

餐廳是華麗典雅的歐式風格，每個用餐桌面寬敞，完全不怕餐點食材放滿桌會太擠，用餐體驗感極佳。

每桌的基本開鍋為2人一鍋，採鴛鴦鍋的方式，若1人用餐需酌收100元。

【初巴適麻辣鍋-台南1號店 計費方式】

平日ABC方案：$498、$598、$798
假日&晚餐EFG方案：$558、$658、$858、$1199

需加收10%服務費
(兒童收費依方案不同有所不同，請看下圖菜單)

《期間限定G方案$1199》

期間限定G方案的$1199，推出金枕頭榴槤無限吃、金色三麥啤酒無限喝，光是多吃幾顆金枕頭榴槤就划得來。
活動時間：2024.06.01~06.31

*18歲以下禁止喝酒．喝酒不開車*

平日持”國賓影城票根”享用餐10％優惠(限當日票根)，另外：南風村員工持工作證、居民身分証地址在「東區中華東路一段」也享有此優惠。

初巴適麻辣鍋-台南1號店｜G方案美食分享

6月份期間限定G方案推出「榴槤香茅雞湯」，另一湯底很想選人氣的御膳麻辣紅湯，但有小朋友就點我們也很喜歡的「純素蔬果高湯」。

後面要加料進去煮才發現榴槤香茅雞湯有2顆新鮮榴槤，湯頭很甘甜有加入冬瓜涼性來中和榴槤熱性，清爽的香茅香氣能感受到滿滿的用心。

一來就點金枕頭榴槤來品嚐，光是在超市看到下圖這樣一盤的份量就要超過150元以上，店內提供的是急速冷凍的金枕頭榴槤，有綿密冰淇淋的口感，稍微退凍口感更棒！！

先前通常買一顆吃不完，一般大家也都這樣先冰冷凍，隨時想吃就拿出來…口感稍微不同但同樣香甜好吃。

第一盤就是豪邁大氣的超大綜合肉盤，一次能吃到豬、羊、牛肉，先把好吃的吃一輪。

澳洲黑毛和牛的油花很美，肉質更是無可挑剔，好吃到還想再加點。

安格斯五花牛的油脂較豐富，嫩香多汁，份量給的不多不少，恰到好處。

嫩肩板腱牛與上等梅花豬的口感也不在話下，使用的都是高品質肉品，自然好吃也吃得好滿足。

就連嫩肩小羔羊也讓我驚喜不已，好久沒有吃到如此嫩香夠味的羊肉片，好喜歡~

後面還加點澳洲黑毛和牛與剛剛未吃到的美國極黑和牛，美國極黑和牛的牛肉味較重，2款和牛都是頂級美味，必點。

當月壽星享用C、F、G方案可享帝王牛吃到飽，7分瘦3分肥的帝王牛肉，美味果然不同凡響。

整盤新鮮大尾白蝦讓我們吃得好過癮，底部舖上碎冰保鮮，就知道餐廳對食材的新鮮度很講究。

這size不是蓋的！！看煮熟了還這麼大尾就知道，鮮甜緊實的蝦肉太鮮了，想吃還能繼續點。

多種火鍋料只要吃得完想吃什麼盡量點，很推水果玉米。

想吃蔬菜不用自己動手，只要告知服務人員即會推著蔬菜車過來任你選，想哪一樣多一點少一點都可直接說，超貼心的啦！

加點掃QR Code電子點餐，會有可愛的送餐機器人為你服務。

初巴適麻辣鍋-台南1號店 自助吧區

其實進店入座選好火鍋吃到飽方案與湯底…就到自助區報到，先倒杯想喝的冰飲熱飲，再看有什麼好吃的冰品、水果。

吃火鍋一定要配杯清涼解膩的冰飲，或是一杯暖胃解油的熱飲。

飲料吧也有咖啡、奶茶可自助加料椰果、珍珠。

我很喜歡的養生茶區，6款養生茶包自己動手泡，皆是高檔配方精品茶。

新鮮水果有小玉西瓜、芭樂、奇異果、葡萄柚。

2種風味的清涼冰沙，旁邊是我很愛的明果冰淇淋，有8種風味的冰淇淋給你選，居然還有甜筒，要不是真的飽到天靈蓋，好想每種口味都吃一球。

佐料區特地用心設計的「七種經典沾醬DIY」，並告知何種沾醬適合沾什麼風味的火鍋，好用心！！

這區除了沾醬還有幾道開胃小菜。

下方拉開是滿滿4個拉櫃的單包裝麵食區，還有雞蛋…通通想吃自己拿，不怕沒有想吃的麵食類。

想吃白飯也有，還能淋上「扒三碗飯醬」，這個台式取命我喜歡。

初巴適麻辣鍋-台南1號店，餐後甜點也好狂

初巴適麻辣鍋的餐後甜點一直都很狂，有檸檬塔、泡芙、草莓派…等等，甜點會不定期作變化，記得要留點肚子吃甜點。

最後絕對要來上一碗芒果布丁刨冰，夏季台灣愛文芒果是大家的最愛，淋上煉乳與珍珠就是市面上一碗要價150元左右的芒果布丁刨冰。

大塊朵頤香甜芒果冰，實在太幸福了！！

初巴適麻辣鍋台南1號店6月份推出超有誠意的高成本金枕頭榴槤無限吃金色三麥啤酒無限暢飲，多吃幾份金黃香甜的榴槤就很划算，快揪身邊愛吃榴槤的朋友一起來盡情品嚐榴槤的美味吧！！

初巴適麻辣鍋-台南1號店

連結：FB線上訂位
地址：台南市東區中華東路一段88號1樓(Google地圖)
電話：06-208-6565
營業時間：週一~週五11:00~15:00、17:00~22:30，週六日11:00~22:30

 
 

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