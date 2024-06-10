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熱海溫泉TOP 3必住，一泊二食的住宿！

2024-06-10 09:48:00 30以後 人氣：108
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窩客好文

30以後

發表篇數：357篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 日本

30以後  、可以住哪裡？因從海中湧出的溫泉而得名「熱海」，位於靜岡縣內是個依山傍海的溫泉聖地，這裡的溫泉主要成分為「鹽化物」及「碳酸甲」，可以有效舒緩肌肉痠痛、舒緩疲勞，就連日本歷史上有名的將軍德川家康都十分喜愛。

 

熱海溫泉飯店推薦

1. 王子智能飯店

  • - 從入住到退宿只需要下載飯店專屬app就能快速操作，響應綠色政策，一樓有備品區可以自己拿取需要的用品。房內的設備簡而化之，基本的配備外還有一台空氣清淨機，配備席夢思的高級床鋪，並特別將床鋪架高，可以將行李箱收納於床鋪，將空間的使用最大化！
  • - 只要入住飯店就附贈早餐，可以在一樓的餐廳享用米漢堡套餐，供餐時間從6:30-11:00，供應時間很長，不用特別早起也能享用，一人一套若趕時間還能外帶在車程時享用，屬於一間性價比很高的飯店。

王子智能飯店 BOOKING訂房 |

 

2. 熱海後樂園酒店

  • - 飯店特別設計出無邊際泳池式溫泉，能邊欣賞海景邊泡溫泉，許多人還會特地早起邊泡湯邊欣賞日出。訂房網上有一泊二食的方案可以選擇，光是早餐的buffet就能享用到新鮮的生魚片、牛排、咖哩、竹筴魚等美味菜色。
  • - 不僅如此入住還可以免費使用卡拉ok，吃完飯可以泡湯或是與朋友歡唱。

熱海後樂園酒店 → BOOKING訂房 | 

 

3. 湯宿一番地

  • - 這間飯店最大的亮點就是有兩道泉源，分別為「芭蕉之湯」與「紅葉之湯」，各有不同的療效，且室內外都有溫泉池，是過去德川家康最愛的溫泉。如果沒有預訂到房內就有溫泉的房型，也可以預約「貸切溫泉」，是私人的溫泉風呂，同樣能享受到泡溫泉的愜意。
  • - 推薦大家入住時可以選擇一泊二食的方案，飯店提供在地的伊豆海鮮所烹飪的料理，有「金目鯛」、「伊勢海老」、「鮑魚」等美味佳餚。館內還可以付費租借浴衣，花色很多不輸專門店 ! 

湯宿一番地 → BOOKING訂房 | 

 

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