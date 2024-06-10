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2024年5月小記～咖啡與甜視覺配

2024-06-10 10:18:00 抹茶星球 人氣：101
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窩客好文

抹茶星球

發表篇數：139篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 板橋區

造訪商家：

濁水
place新北市板橋區南門街34號2樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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曾在ig上看到網友介紹板橋濁水咖啡，甜點絕讚之樣，

遂找個合適的下午前往，果真不虛此行😊

濁水 老宅咖啡 板橋甜點 酒香提拉米蘇 西西里咖啡 小黃瓜氣泡飲 抹茶巴斯克 流心巴斯克 卡諾里cannoli 肉桂控

 

抹茶巴斯克 NT160

用量比例很克制的起士

選用風味不過酸的起司，才可以讓茶味盡情地舒展 

 

喜歡它半熟的質地，

奶味與茶香並列，

表層還有炙燒焦糖脆片算是少見。

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提拉米蘇 NT160

目測它陳列的方式，就已經像是我的菜，

舀下第一口，真的是我菜！

濃烈酒香竄出，眼淚差點要飆出來，

有多久沒吃到心中偏愛的那種提拉米蘇了Q___Q

 

酒汁充分浸潤，卻仍保有完整個體的手指餅乾，

濕潤與彈性兼具，

咖啡味充分融入在輕盈的馬斯卡邦起士中，和著可可粉，

我願意吃著吃著就跟你走～～

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西西里咖啡 NT160

檸檬酸和咖啡都很協調的一款，也可以列入我喜愛的西西里名單裡。

 

檸檬小黃瓜氣泡飲 NT160

小黃瓜捲片扮演著主體視覺，調味以檸檬為主宰，

風味均衡，是清爽的夏天氣泡飲。

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濁水真是板橋瑰寶啊！

很喜歡這裡桌距空間大，

光線明亮，冷氣溫度怡人，

一人作業的老闆，飲品與蛋糕都有一定水準

謝謝濁水給我一場完美的午後時光😊

 

《濁水》

地 址：新北市板橋區南門街342樓（看到環球照相館招牌，直上樓梯可抵達）

營業時間：週二週三公休，其餘13:00 19:00

IGhttps://www.instagram.com/coffee_zhuoshui/

甜點可以預留 / 僅收現金 / 無法訂位 / 低消飲品

提供插座 / 網路 / 最多接待四位

平日低消+甜點不限時 / 假日內用兩小時


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多年前曾數度造訪Pai Pai Cannoli，此次趁著咖啡酒陶客滿之際，

就來Pai Pai Cannoli重溫舊夢一番～

 

義大利冰搖拿鐵  NT160

好好喝。

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鮮奶油的咖啡拿鐵，

選用義大利trombetta咖啡豆，

說實在我對咖啡專業一竅不通，

只能單純說說好喝或不好喝，

這杯2021年喝了驚為天人念念不忘，

如今2024還是和印象中一樣很讚🥃

 

圓潤、厚實、奶香、榛果香。

 

然後想到不論吃的喝的，是名店還是名不見經傳我家巷口店，

只要對了脾胃，就是屬於我的味🥰

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焦糖肉桂卡諾里 NT120

是之前介紹過的舊愛

這次一樣很讚，超愛隱隱約約發辣的肉桂辛香，

瑞可達起司濃郁勻滑，是會想舔盤的美味😋

 

Pai Pai Cannoli

地 址：台北市大同區赤峰街175

電 話：02-2558-8765

營業時間：週日-週四13-20點，週五、六13-21

臉 書：https://www.facebook.com/paipaidolceitaliano/

低消200元，用餐1小時，無服務費，只收現金。

 




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