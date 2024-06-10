曾在ig上看到網友介紹板橋濁水咖啡，甜點絕讚之樣，
遂找個合適的下午前往，果真不虛此行😊
抹茶巴斯克 NT160
用量比例很克制的起士
選用風味不過酸的起司，才可以讓茶味盡情地舒展 。
喜歡它半熟的質地，
奶味與茶香並列，
表層還有炙燒焦糖脆片算是少見。
提拉米蘇 NT160
目測它陳列的方式，就已經像是我的菜，
舀下第一口，真的是我菜！
濃烈酒香竄出，眼淚差點要飆出來，
有多久沒吃到心中偏愛的那種提拉米蘇了Q___Q
酒汁充分浸潤，卻仍保有完整個體的手指餅乾，
濕潤與彈性兼具，
咖啡味充分融入在輕盈的馬斯卡邦起士中，和著可可粉，
我願意吃著吃著就跟你走～～
西西里咖啡 NT160
檸檬酸和咖啡都很協調的一款，也可以列入我喜愛的西西里名單裡。
檸檬小黃瓜氣泡飲 NT160
小黃瓜捲片扮演著主體視覺，調味以檸檬為主宰，
風味均衡，是清爽的夏天氣泡飲。
濁水真是板橋瑰寶啊！
很喜歡這裡桌距空間大，
光線明亮，冷氣溫度怡人，
一人作業的老闆，飲品與蛋糕都有一定水準
謝謝濁水給我一場完美的午後時光😊
《濁水》
地 址：新北市板橋區南門街34號2樓（看到環球照相館招牌，直上樓梯可抵達）
營業時間：週二週三公休，其餘13:00 – 19:00
IG：https://www.instagram.com/coffee_zhuoshui/
甜點可以預留 / 僅收現金 / 無法訂位 / 低消飲品
提供插座 / 網路 / 最多接待四位
平日低消+甜點不限時 / 假日內用兩小時
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多年前曾數度造訪Pai Pai Cannoli，此次趁著咖啡酒陶客滿之際，
就來Pai Pai Cannoli重溫舊夢一番～
義大利冰搖拿鐵 NT160
好好喝。
鮮奶油的咖啡拿鐵，
選用義大利trombetta咖啡豆，
說實在我對咖啡專業一竅不通，
只能單純說說好喝或不好喝，
這杯2021年喝了驚為天人念念不忘，
如今2024還是和印象中一樣很讚🥃
圓潤、厚實、奶香、榛果香。
然後想到不論吃的喝的，是名店還是名不見經傳我家巷口店，
只要對了脾胃，就是屬於我的味🥰
焦糖肉桂卡諾里 NT120
是之前介紹過的舊愛
這次一樣很讚，超愛隱隱約約發辣的肉桂辛香，
瑞可達起司濃郁勻滑，是會想舔盤的美味😋
地 址：台北市大同區赤峰街17巷5號
電 話：02-2558-8765
營業時間：週日-週四13點-20點，週五、六13點-21點
臉 書：https://www.facebook.com/paipaidolceitaliano/
低消200元，用餐1小時，無服務費，只收現金。