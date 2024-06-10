30以後 山中湖住宿、山中湖酒店、山中湖飯店有哪些？ | 想要近距離欣賞富士山可以住哪裡？山中湖位在日本東京近郊的山梨縣，是富士山五湖中最大、最高的湖泊，也是最靠近富士山的一座湖。由於海拔高，所以整年都是涼爽的氣候，即便在夏天，溫度也在 20 度左右，是日本知名的避暑勝地。
富士山山中湖住宿
1. 富士山酒店
- - 這間日本山中湖飯店位在山中湖中心地區，距離富士山火車站約 20 分鐘車程。鄰近許多知名景點，如山中湖花都公園、山中諏訪神社、忍野八海及山中湖溫泉紅富士之湯。
- - 這裡可以同時將富士山及山中湖美景盡收眼底，過去曾是許多政商名流及藝術家渡假的首選。雖然歷史悠久，但客房採光明亮，裝潢簡約舒適，有洋室、和室及和洋混和房型可選擇。客房均配有電視和冰箱，提供日式浴衣和盥洗用品。
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2. 哈圖哥圖貝雅酒店
- - 這間日本山中湖飯店位在綠意盎然的街道上，是很美的雙層日式木屋，擁有寬敞的庭院，具有清幽雅致的日式鄉村風格。有雙人房、3-4人房及家庭房型，可以選擇日式榻榻米或西式床鋪，每間房都能看見富士山美景。
- - 住宿設置有投幣洗衣機及衣物送洗服務，另有室內礦物溫泉、遊戲室、乒乓球和台球等休閒設施。共用廚房與客廳提供微波爐、烤麵包機、咖啡機和廚具，可以進行簡單烹飪。旅客滿意這裡舒適且優美的住宿環境，並難忘從房間即可看見富士山壯麗美景。
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3. Ryosha Tsukiakari
- - 被綠蔭包圍的旅社，木造建築搭配內裝的木製傢俱，呈現簡約舒適的鄉村風格。房間採光非常好，家庭房為日式榻榻米房間，空間寬敞舒適，提供全浸式浴缸和淋浴設備。房間也貼心提供滴濾咖啡及茶飲，更棒的是房間的露台可以將庭院花園美景盡收眼底！
- - 酒店每天供應歐陸式早餐，也有投幣式洗衣機和烘乾機可使用。另有桌球、自行車、家庭溫泉風呂泡湯及 BBQ 燒烤設備等休閒設施。
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