牛山．牛肉麵．燒肉飯｜每日只賣五小時的限量料理，職人精神熬煮的牛骨湯一喝上癮!

隱身在桃園的隱藏版排隊美食，沒有早點來的話可是吃不到，近期爆紅的這家【牛山．牛肉麵．燒肉飯】，每日只賣五小時售完就會打烊，堅持以職人精神費時費工製作，端出神級的牛肉麵和燒肉飯，結合龍眼木和自家熬煮大骨湯，銷魂滋味一吃就會讓人上癮!

❤️優惠活動❤️

用餐上傳社群網站並於Google評論，贈送飲品乙罐。（活動內容依照店家現場為主）

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

環境分享

▼【牛山．牛肉麵．燒肉飯】位於桃園寶慶路上，黑色的外觀看起來非常低調，鄰近桃園藝文特區，開車可停放於附近的收費停車場或停車格。

▼【牛山．牛肉麵．燒肉飯】用餐環境以灰白色系搭配木質調，簡約乾淨充滿溫馨質感，分為兩人~多人座位，生意很好建議儘早來等候。

▼【牛山．牛肉麵．燒肉飯】點餐方式很簡單，先掃描桌上的QRcode，接著再到門口點餐機結帳，最後等待叫號取餐，用完餐也別忘記將餐具放置回收區。

▼【牛山．牛肉麵．燒肉飯】採自助式用餐方式，供應餐具、調味料、飲用水，讓大家可以自行拿取使用。

▼【牛山．牛肉麵．燒肉飯】堅持以職人精神製作，每日新鮮熬煮六小時以上的湯頭，將牛腱、牛尾、牛肋排等食材，放入鍋中熬煮成就出滿滿精華。

菜單

餐點介紹

清燉牛肉麵💰260元

▼用料實在的清燉牛肉麵，牛肉多到幾乎快把麵蓋住，一碗就能吃到牛腱、牛尾和牛肋排，三種不同的牛肉部位，牛肉燉到近乎入口即化，有些帶有筋口感很豐富，伴隨著清爽濃郁的牛肉湯頭，讓人不知不覺就整碗吃光光了!

招牌燒肉飯💰300元

▼同樣人氣超高的招牌燒肉飯，霸氣使用龍眼木炭烤菲力牛肉，咬起來除了香氣十足，還會爆出香甜肉汁，米飯使用ANA全日空頭等艙專用米種「北海道夢美人米」，吃起來粒粒分明軟Q好咬，淋上主廚特製的水果燒肉醬後，拌著生雞蛋吃起來超銷魂！

藤椒乾拌麵💰250元

▼藤椒乾拌麵還有搭配軟嫩的牛腱切片，以特製藤椒醬汁搭配刀削麵，麻度可以自由選擇，嚼勁Ｑ彈中有著帶勁香麻風味，味道層次十足，好吃到讓人停不下來～

▼拌麵類和燒肉飯都會附上一碗牛腱湯，跟清燉牛肉麵的湯頭一樣，超驚喜隨便撈都是滿滿的肉，老闆可以說是誠意十足啊！

秘制牛山滷味💰78元

▼疊到像座小山的秘制牛山滷味，包含百頁豆腐、豆干、海帶等，份量實在CP值超級高，滷的非常入味不死鹹，推薦大家一定要點！



果醋魚皮（中辣）💰78元 東港水雲菜💰68元 豆乳翠綠黃瓜💰67元

▼小菜都是蠻特別少見的品項，充滿開胃辣勁的果醋魚皮，咬起來滑脆又彈牙，帶有明顯涮嘴的蒜頭的香，還有東港水雲菜及豆乳翠綠黃瓜，酸酸甜甜的滋味也很解膩！

招牌手工布丁💰80元

▼招牌手工布丁走的是法式路線，綿密到近乎入口即化，集結濃、厚、香迷人口感，完全不輸給專業甜點店水準！

手打冬瓜檸檬💰98元

▼每日新鮮現打的手打冬瓜檸檬，喝得到檸檬皮獨有的酸香，結合香甜的冬瓜茶順口不澀，很好喝耶！

用餐心得

排隊美食總有他們的驚豔之處，每日只賣五小時的【牛山．牛肉麵．燒肉飯】，堅持以職人精神打造料理，光是湯頭就相當費時又費工，每一口都能感受到店家的用心和溫暖，難怪飽受附近老饕居民的喜愛，也是我近期吃到最愛的小吃!

店家資訊

牛山．牛肉麵．燒肉飯

粉絲團 : 牛山．牛肉麵．燒肉飯 FB

電話 : 03 302 8891

地址：桃園市桃園區寶慶路80號

營業時間： 18:00-22:00(週三休)

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food