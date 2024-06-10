熟人帶路前往 台南 走逛，晚餐時段前往 台南安平 當地的 人氣蔬食 餐廳 古密蔬食 ，

店家位於巷弄內，入口上方掛著碩大的手寫店名的木匾額；

工作區可見到販售的幾款餐點類型品項。

一入店內饕客滿座，剛好有一桌剛吃完，所以沒等多久就入席。

壁面一角貼著營業時間，午餐11:00~14:00，晚餐17:00~20:30。

茶水區上方掛著一小幅裱框書法，寫著 "古今臻饌客常盈 密徑湧馨座無虛" 詩頭2字即是 "古密" [ 關於更多古密的資訊可看這個影片(點我) ] ；我們到的時間稍晚，旁邊貼的 "像月亮一樣蒸餃 " 的必點人氣餃子，家人之前吃過映像很好，這次本想點的可惜已賣完。

翻閱菜單裡面的品項蠻多的，

餐食部分菜單本內有桌菜方案配套可以選擇，想前往品嚐建議先與店家確認預約訂餐。

裡面還有大家喜歡的古早味"炸湯圓"

看了店內的資訊推薦的品項，寫著用白米、紫米與香米3種米，搭配素沙茶、香椿醬與玉米等配料的 招牌炒飯 ，既然來了就點來吃吃看。

特色炒飯好吃不膩，我與家人都喜歡。

這道是我點的 紅燒獅子頭 ，獅子頭的配料豐富，沾裹著微濃稠的醬汁品嚐起來也好食。

一開始我本想點鍋燒鱈魚的(ᗒᗨᗕ)，也賣完了，確認了一下最後家人點了 香味脆鱔 跟 山藥蘆筍 ~

香味脆鱔 送上桌大家讚不絕口，料理搭配店家特製的醬汁，香酥開胃，這道是我們當天點的菜款裡面最愛的~

另外一盤 山藥蘆筍 品嚐起來鮮爽好食。

雖沒有吃到重點的人氣餃子但其他的料理品項也好吃，讓人會想再次親臨的巷弄蔬食。

餐廳資訊👇👇👇

古密蔬食

地址： 708台南市安平區國平路552巷57號

電話號碼： 06 295 1700

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