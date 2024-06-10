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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 慢悠享食~古密蔬食 ︱台南安平巷內人氣蔬食~

慢悠享食~古密蔬食 ︱台南安平巷內人氣蔬食~

2024-06-10 19:11:00 夢旅獅 人氣：120
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窩客好文

夢旅獅

發表篇數：56篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

古密蔬食
phone06-2951700
place台南市安平區國平路552巷57號
作者本次評價：
3.90
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
4.00
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古密蔬食 痞客邦封面.png

熟人帶路前往  台南  走逛，晚餐時段前往  台南安平  當地的  人氣蔬食  餐廳  古密蔬食 

店家位於巷弄內，入口上方掛著碩大的手寫店名的木匾額；

古密蔬食 01.png

工作區可見到販售的幾款餐點類型品項。

古密蔬食 02.png

一入店內饕客滿座，剛好有一桌剛吃完，所以沒等多久就入席。

古密蔬食 03.png

壁面一角貼著營業時間，午餐11:00~14:00，晚餐17:00~20:30

古密蔬食 04.png

茶水區上方掛著一小幅裱框書法，寫著  "古今臻饌客常盈  密徑湧馨座無虛"   詩頭2字即是  "古密"   [ 關於更多古密的資訊可看這個影片(點我) ] ；我們到的時間稍晚，旁邊貼的  "像月亮一樣蒸餃 "  的必點人氣餃子，家人之前吃過映像很好，這次本想點的可惜已賣完。

古密蔬食 05.png

翻閱菜單裡面的品項蠻多的，

古密蔬食 06.png

餐食部分菜單本內有桌菜方案配套可以選擇，想前往品嚐建議先與店家確認預約訂餐。

古密蔬食 07.png

古密蔬食 08.png

裡面還有大家喜歡的古早味"炸湯圓"

古密蔬食 16.png

看了店內的資訊推薦的品項，寫著用白米、紫米與香米3種米，搭配素沙茶、香椿醬與玉米等配料的  招牌炒飯  ，既然來了就點來吃吃看。

古密蔬食 09.png

特色炒飯好吃不膩，我與家人都喜歡。

古密蔬食 10.png

古密蔬食 11.png

這道是我點的  紅燒獅子頭  ，獅子頭的配料豐富，沾裹著微濃稠的醬汁品嚐起來也好食。

 

古密蔬食 12.png

一開始我本想點鍋燒鱈魚的(ᗒᗨᗕ)，也賣完了，確認了一下最後家人點了  香味脆鱔  跟  山藥蘆筍  ~

古密蔬食 13.png

  香味脆鱔  送上桌大家讚不絕口，料理搭配店家特製的醬汁，香酥開胃，這道是我們當天點的菜款裡面最愛的~

古密蔬食 14.png

另外一盤  山藥蘆筍  品嚐起來鮮爽好食。

古密蔬食 15.png

雖沒有吃到重點的人氣餃子但其他的料理品項也好吃，讓人會想再次親臨的巷弄蔬食。

 

餐廳資訊👇👇👇

  古密蔬食  

地址： 708台南市安平區國平路552巷57號

電話號碼： 06 295 1700

Facebook臉書粉絲專頁 : ( 點我

 

文章標籤
古密蔬食 台南蔬食推薦 台南人氣蔬食 台南安平素食
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