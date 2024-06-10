夏天就快到了，非常推薦各位來到墾丁遊玩！墾丁除了有豐富的水上活動可以消消暑，不能錯過的就是墾丁優質包棟民宿啦～民宿內豐富的設施，不管是大人還是小孩，保證在民宿內不會感到一絲無聊，究竟是哪一些墾丁民宿呢？跟著AsiaYo一起來揭曉吧！

👨‍👩‍👧‍👦Sandyhouse親子包棟民宿

✅BBQ燒烤設備(免費) ✅電動遊戲機 ✅卡拉 OK ✅兒童遊戲區

這一間不論是親子家庭或是宇豪有出遊都是不錯的選擇！裡面寬敞的空間，要進行活動也是非常方便，玩累了晚上再來烤肉補充體力，玩上一整天也不是問題。

💡附近地標：恆春古城東門 - 571 公尺、恆春古城西門 - 735 公尺

💡旅客評價：5.0/5.0民宿很棒空間很大，戲水池很大，有電動麻將跟足球台不無聊，重點是管家超級親切！找包棟非常推薦！

💡立即預訂：👉Sandyhouse親子包棟民宿

🎉墾丁宿屋14人包棟

✅自行車租借(免費) ✅電動遊戲機 ✅麻將桌 ✅桌遊

什麼！這間墾丁民宿居然到路徑梅花鹿生態園區只需要5分鐘就能抵達，這裡好稱墾丁小奈良，可以餵食梅花鹿！民宿內溫馨的氣息，非常適合親子家庭入住~

💡附近地標：恆春轉運站 - 350 公尺、恆春老街 - 500 公尺

💡旅客評價：4.9/5.0 家族旅遊到墾丁宿屋包棟，每間房間都很有特色，大人小孩都很滿意，老闆早餐也很大方，吃得很飽！switch玩過癮，咖啡包很好喝，飲水機用水安心，推薦包棟！

💡立即預訂：👉 墾丁宿屋14人包棟

🐰墾丁Happy兔民宿

✅兒童戲水池 ✅兒童遊戲區 ✅卡拉 OK ✅電動遊戲機

家中小小朋友出門，住宿選擇有障礙嗎？這間happy兔民宿有許多小朋友的遊樂設施，溜滑梯、戲水池、玩偶一應具全，讓小朋友們安心玩，家長也開心。

💡附近地標：墾丁大街 - 2.1 公里、南灣海水浴場 - 4.4 公里

💡旅客評價：4.9/5.0 櫃台服務很好，很親切，提供的設備很多樣，這邊是個親子遊樂的好地方，我很滿意這裡。

💡立即預訂：👉 墾丁宿屋14人包棟

🌊在有海的小鎮。好像更浪漫些

✅自助洗衣設備(付費) ✅機場接送(付費) ✅嬰兒床 ✅嬰兒澡盆

來到墾丁怎麼可以少了美麗海岸的環節！這間海景民宿給你絕佳海景，坐在陽台吹著海風，欣賞的一望無際的海岸，是多麼愜意的一件事啊~而且還有提供許多嬰兒友善設施，讓有寶寶的家庭也可以有機會欣賞美景。

💡附近地標：船帆石 - 576 公尺、風吹砂 - 2.22 公里

💡旅客評價：5.0/5.0 當天住宿已經晚上還下雨 櫃檯小姐姐立刻拿傘出來給我們服務態度真的很棒 房間設施很好 走出去對面就是沙灘 下次如果再去墾丁一定還會來這邊。

💡立即預訂：👉 在有海的小鎮。好像更浪漫些

介紹這些墾丁包棟民宿，是否讓你有想前往的衝動呢~除了墾丁之外，宜蘭特色包棟和台南多人包棟villa也是很多人大力推薦的選擇之一，豐富的民宿設施，讓親朋好友們都可以玩得盡興~

延伸閱讀

【2024墾丁包棟住宿推薦】精選15間墾丁特色包棟民宿villa，超高CP值！親子、朋友出遊必住！

【2024墾丁民宿懶人包】12家熱門屏東民宿走路就到墾丁大街，親子友善、海景房一次擁有！

【2024台東熱氣球嘉年華住宿指南】走訪鹿野高台，來台東搭乘熱氣球，一起共襄盛舉！

【2024 墾丁大街住宿推薦】精選14間墾丁大街包棟／寵物／親子友善民宿，絕美夢幻海景房，近大街美食購物圈！