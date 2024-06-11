















一大早就從民宿出發，想趁著下雨前好好的多玩幾個（宜蘭）景點。



第一站來到宜蘭是的宜蘭觀光景點-宜蘭酒廠（甲子蘭酒文化館）。



早期的宜蘭又稱為甲子蘭，所以在1998年開放觀光時的文物館，便以甲子蘭為名。



宜蘭酒廠的全名是『台灣菸酒股份有限公司宜蘭酒廠』，是台灣最老的酒廠，也是縣定歷史建築，更是全國第一間紅麴主題展示館，宜蘭酒廠主要生產紅露酒，廠內還設有『甲子蘭酒文化館』，是一間展示台灣釀酒文化的觀光博物館。







































參觀了『宜蘭酒廠』和『宜蘭文學館』，因為整個園區太大，參觀完園區再加上買伴手禮，竟然已經來到了11點多。



本想再繼續走訪宜蘭酒廠周邊的景點，可早早就起床吃早餐的孩子們，直喊著肚子餓。





只好放棄後面的行程，驅車直奔朋友推薦的宜蘭海鮮火鍋-『星の鍋』。



位於宜蘭員山鄉的『星の鍋』，就在離『宜蘭酒廠』約9~10分鐘的車程，也就是員山鄉公所的斜對面。



















來『星の鍋』用餐不用擔心還要花時間找停車位，門口前就有專屬停車位，餐廳道路的兩旁也很方便停車。















剛停進停車位時，艾琳眼睛一亮，蝦密？我們是暖男～停在這裡合適嗎？

















停好車後和孩子們相視一笑，仔細瞧～這裡的每個顧客專屬停車位的告示牌，都好有梗！



艾琳心想：這家『星の鍋』餐廳的BOSS，肯定是一個幽默有趣的人！









































位於宜蘭員山鄉的『星の鍋』，是來自於綠九市場經營快20年的富哥魚丸，在2021年榮獲『台灣魚漿王名攤認證』，因為板娘太愛吃火鍋而開設的火鍋店，嚴選新鮮食材，海鮮都是由宜蘭南方澳新鮮直送，湯頭則是每天新鮮熬煮，原汁原味。

































『星の鍋』的午餐限定是現煮海鮮鍋，每一份份量都超澎湃，加上嚴選宜蘭在地超新鮮海鮮搭配麵、米粉、冬粉、泡飯，保證男生也都能吃得飽飽的。



晚餐則是吃到飽的Buffet。



























餐廳內的餐具區擺放著整齊、乾淨的餐具。





















超寬廣舒適的火鍋餐廳，以大膽的黑色巧妙的搭配鮮亮的橘色裝潢，整個餐廳呈現著一種高雅時尚感。



餐廳內有4人桌、6人桌和8人桌，木質餐桌搭配內嵌式電磁爐，一整個用餐質感大升級，超大的桌面用起餐來超舒服！



乾淨舒適的空間，加上坐起來好舒服的餐椅，真的很適合團體聚餐或是親子家庭用餐！





























午餐限定現煮海鮮鍋，一共有四種澎湃海鮮鍋可選擇。



❍小卷（南方澳新鮮直送小卷＋富哥魚丸）



❍蝦蝦（白蝦＋富哥魚丸）



❍蛤蜊（蛤蜊＋富哥魚丸）



❍綜合（南方澳新鮮直送小卷＋蝦蝦＋蛤蜊＋富哥魚丸）



可以搭配（米粉、麵、冬粉、泡飯）。































艾琳原本以為『星の鍋』的海鮮火鍋是自己煮，闆娘說：之前都是給顧客自己動手煮，可每次看見顧客將新鮮的食材，烹煮太久，不只食材的營養會流失，食材還會老化，真的太可惜！



闆娘：每一樣食材煮的時間都不一樣，想要吃到好吃的火鍋，烹調的時間和下鍋的順序，都很重要！



為了讓顧客吃到更美味的火鍋，『星の鍋』的蔬菜和食材都是嚴選，搭配來自宜蘭在地的活海鮮，現場現煮，這種簡單卻美味的火鍋，吃過保證會念念不忘！





















闆娘：我們的『星の鍋』湯底的靈魂就是『蛋酥』，金黃色的蛋酥雖然是用炸的，但香酥不油膩，放進火鍋，會讓原本的火鍋湯頭鮮味再加乘！





















蛤蜊魚丸海鮮鍋





每一鍋火鍋都有高麗菜、綠色蔬菜、金針菇和蛋酥，搭配超大活蛤蜊，因為食材新鮮，不用煮太久，湯頭喝起來自然就清爽鮮甜。

















這鍋有爆多蛤蜊的『蛤蜊魚丸海鮮鍋』，想必超愛吃蛤蜊的小核桃，一定會愛死了！

















蝦蝦魚丸泡飯鍋





闆娘推薦一定要點一鍋泡飯鍋，吸足了海鮮和蔬菜鮮甜味的泡飯，不論是沒有牙口的老人還是小孩都吃都很適合，軟綿鮮甜的泡飯和湯頭，絕對讓吃過的人，一吃就愛上！

























綜合小卷蝦蝦蛤蜊魚丸米粉鍋





艾琳足足和這隻小卷的眼睛對視了將近10秒左右，以將近16年的家庭主婦經驗，確認這隻小卷絕對夠新鮮！























本以為這鍋『綜合小卷蝦蝦蛤蜊米粉鍋』要煮很久，想不到就在7~8分鐘左右，就煮好了！



原來『新鮮』就是王道，煮好的小卷、蝦蝦和蛤蜊，看起來Q彈美味，肚子餓的咕嚕咕嚕叫的孩子們早已等不及，想要大快朵頤這來自『南方澳新鮮直送的海味』！

























小卷魚丸麵鍋





天啊！這3隻併排在一起的小卷，怎麼看起來就像是剛從海裡撈起來的一樣！















你看看～這蛻變成紅白相間的小卷，怎麼那麼欠吃啊！！



























富哥飛虎魚丸

















吃一口有得獎的『富哥飛虎魚丸』，軟嫩中不失Q彈感，魚肉的甜美加上白胡椒粉的香氣，微微的辣口，但也增添了魚丸的鮮甜滋味，這麼好吃，難怪是有得過獎的！

















小卷





來自南方澳新鮮直送的小卷，吃起來有著Q彈的口感，加上新鮮脆甜的滋味，想不到簡單料理就可以這麼美味，難怪孩子吃完，還問可以再加點小卷嗎？















白蝦



個頭新鮮碩大的白蝦，吃起來肉質Q彈飽滿，加上紮實的肉質和香氣，鮮甜滋味真的沒話講！

















蛤蜊





看見蛤蠣，艾琳發現出生在宜蘭的闆娘，對於海鮮真的超暸解，火鍋內的每一顆蛤蜊都有打開，沒有過度加熱的完美烹調，讓每一顆蛤蠣看起來都相當肥美、嫩鮮。



果不其然，蛤蠣的肉身吃起來果真鮮甜無比，口感非常棒，尤其是那蛤蠣肉汁在嘴裡噴發的感覺口口都滿足！

















吃完午餐限定現煮海鮮鍋，超愛吃海鮮的艾琳一家人，發現果然有地緣關係的『星の鍋』，果然大器，每一鍋的海鮮不僅超新鮮，而且火鍋的份量也很足，就連青春期正在成長的孩子，都說：吃的太飽了！





孩子頻頻問：一鍋真的只要$150元嗎？也太便宜了吧！



是啊！就物價上漲的現在，還能吃到新鮮、份量足又便宜的海鮮鍋，7月到宜蘭，一定要再去吃一次！













































吃飽喝足，當然就是繼續走下一個行程了。







北后寺





位於宜蘭員山八甲路的北后寺，離『星の鍋』只要約7分鐘車程。





『北后寺』是近期來最美的宜蘭景點，寺內外有著滿滿的日式庭園禪風，供俸的是-釋迦牟尼泥塑大佛，五呎高的泥塑大佛最列為中華民國的重要資產，也是當地人重要的信仰，涼亭旁也有一尊石雕觀音神像，和一座洗心亭，日式庭園造景和建築風，加上寺內相當清幽，很適合全家人一起到此祈福參拜。





























星の鍋/星之鍋



預約電話：03-923-2526



營業時間：週四～週二 11:00~14:00 17:00~21:00（週三休息）



店址：宜蘭縣員山鄉員山路一段375號



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