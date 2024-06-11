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巨城美食推薦：阿達師五星麵舖 五星級超值餐就能享用幸福的餐點，香氣四溢麻中帶勁每口都是經典美味

2024-06-11 09:20:00 舒愛吃愛玩樂的世界 人氣：120
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窩客好文

舒愛吃愛玩樂的世界

發表篇數：122篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹市 > 東區

造訪商家：

阿達師五星麵舖新竹巨城店
phone03-6105878
place新竹市東區中央路229號4樓
作者本次評價：
3.60
美味度
3.50
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.00
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巨城美食吃什麼：阿達師五星麵舖 只花258超值餐就能享用幸福

阿達師五星麵舖•

想吃就出發 1人獨享的五星麻辣味這張海報在巨城美食街張貼看的我好餓啊！

巨城美食吃什麼：阿達師五星麵舖 只花258超值餐就能享用幸福

在巨城逛吃時看見這家阿達師的五星麵舖，是主打麻辣味的麵食讓我很感興趣而且每次經過都聽見店員喊：五星麵舖好吃喔！

辣跟不辣都有這麼熱誠的聲音就這樣在不用排隊午後來試試這家麵舖趕快來櫃檯看有什麼吃（平常排很多人讓我卻步啊！）。

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1~9的套餐可以來做選擇，經典拌麵+特色湯品價位是188旁邊還會附一碟招牌五星椒麻醬，超值258就多了三樣小菜黃金泡菜、海帶絲、毛豆偶爾會有桂竹筍之類的替換。

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我跟夥伴點了超值$258的1號餐椒麻炸蛋麵+麻辣四寶湯及$爆醬三醬麵+湯品換五星小拼盤再來個人氣單點口水雞

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爆醬三醬麵這上面有紅肉燥醬、芝麻醬、韓式黑醡醬 三種不同的香氣結合一起毫無違和感，反倒是互相襯托醬料的的美味。

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三種醬料均勻的拌好，那個香氣撲鼻而來可真是讓人味蕾大開啊！

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細緻彈牙的麵條被滿滿濃郁的醬料包裹，每口吃起來順滑無比，韓式醡醬獨特的鹹甜清香加上濃厚芝麻醬香氣與油香的肉燥每吃一口麵那個香氣在嘴裡會不同地轉換釋放真絕妙啊！

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五星小拼盤：有海帶、雞汁

白豆乾、貢丸、魚蛋、豆皮

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獨特的滷味醬料吃起來不會太鹹膩，微微辣感帶點甜味。

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特有的微微椒麻感的醬汁淋在口水雞上，味道吃起來鹹香口水雞很鮮嫩。

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沾點花生碎吃口感層次增加不少，口水雞入口多了堅果香氣之外也讓肉更為有鮮嫩。

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椒麻炸蛋麵一定要拌入椒麻醬鹹香又帶點麻微微辣

度，再把熔岩炸蛋劃開蛋液流在麵條上那個美味大

家應該想像得到很好吃。

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麵條Q彈有勁讚讚的，愛吃辣的朋友可以試試這家麵舖辣度也許沒有大讓人意外，但味道是讓人喜愛的辣度淺淺而麻的後勁蠻強的我個人很喜歡。

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麻辣四寶湯：湯頭超香又濃厚卻不油膩，

鴨血很嫩、凍豆腐很有汁，

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這豆腐每塊都很入味，麻辣四寶湯可以鴨血換豆腐

或是豆腐換鴨血店家人也太好了吧！

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而老油條也很酥脆意外的好吃^^，辣呼呼的麻辣四

寶湯濃郁的湯頭麻辣香氣撲鼻而來太爽了！

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用餐心得：在巨城美食街能吃的到可以微微客製化平價又好吃的麵食算是不簡單了，五星麵舖是豆府集團的所有還可以加入會員集點兌換等值小菜餐點，若是經過巨城喜歡吃麵食辣的朋友來吃看看，也有不辣清爽的蝦醬麵店家口號「五星麵舖好吃喔！」


店家資訊:
阿達師五星麵舖 新竹巨城店 
新竹市東區中央路229號4樓
訂餐電話：036105878

文章標籤
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