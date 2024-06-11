𝕡𝕣𝕖𝕤𝕤 𝕓𝕦𝕥𝕥𝕖𝕣 𝕤𝕒𝕟𝕕 焦糖奶油夾心餅乾

〈原味/檸檬/草莓〉3種心意禮盒

🎁https://www.bake-taiwan.com.tw/pages/press-butter-sand

日本原裝進口「生奶油×生焦糖」

不甜膩的爽脆風味

不知道大家對夾心餅乾的印象

是什麼怕太甜、負擔太多、或是太黏牙嗎？

PRESS BUTTER SAND奶油夾心餅乾

採用「雙層烤法」

使用優質麵粉與奶油，並去除多餘油分

讓熱壓餅乾的口感酥脆、內餡奶油細緻不黏膩

今年收到這個禮物的時候真的好驚喜

聽說在台灣設櫃之後

經常一上架就秒殺

現在不用飛日本了

在台灣就能吃到！

我覺得酥脆餅乾與細緻奶油

融合起來的口感很唯美

配一杯無糖紅茶就能擁有一天的好心情

這次的禮盒介紹取自官網↓↓↓

🎁點我去

喜歡夾心餅乾的你也可以試試看喔！

❒ PRESS BUTTER SAND原味 4入

餅乾製法採需要經驗及技術的「熱壓烤製工法」，讓多餘的油份釋放出來。

優質的食材，濃郁的天然奶油風味夾在兩層酥脆的餅乾之間。

❒ PRESS BUTTER SAND 檸檬 5入

檸檬與焦糖完美結合，帶有清爽的酸甜滋味與生奶油的香氣，

加上檸檬皮微弱的苦味，呈現出最佳平衡。

❒ PRESS BUTTER SAND 草莓 5入

奢華使用日本著名的甘王草莓，與草莓醬混合而成鮮奶油，

每個都經過精心壓制與烘烤，搭配福岡草莓濃縮果汁精心製作。

3種心意禮盒 14入 NT$1,350