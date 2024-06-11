高雄超夯的肉燥飯到楠梓開分店啦!

高雄平價小吃、米其林必比登推薦

餐廳等級的裝潢配上銅板價的肉燥飯

每到用餐時間都是人山人海不是沒有原因👍

VASO弘肉燥飯

楠梓平價小吃VASO弘肉燥飯地點位於益群橋旁

熟悉楠梓的人都知道這裡是美食一級戰區

現在又多了一間肉燥飯、腿庫飯小吃可供選擇

麻辣肉燥飯

🔸黃金蛋+$15

除了一般的肉燥飯之外

還可以嘗試看看這碗口味相當特殊的麻辣肉燥飯

具體的味道就像是火鍋店的麻辣炒乾鍋香氣



加顆半熟的黃金蛋可以讓口感更滑順

配點小菜也可以比較沒那麼膩口

辣度上不會太低~適合喜歡吃辛辣的人嘗試

豬腿庫飯

半皮半瘦的腿庫肉再淋上肉燥醬汁

腿庫肉的豬皮口感Q彈有膠質

瘦軟嫩滷得相當入味

再配上一點酸菜~味道清爽還可以解油膩

骨仔肉湯

私心推薦VASO弘肉燥飯的骨仔肉湯

湯裡的骨仔肉搭配少許薑絲一起吃

讓人很懷念台南牛肉湯或是鹽埕區的鴨肉湯吃法😋

重要的是骨仔肉全都是去骨的排骨嫩肉

肉的份量十足而且湯的味道甘甜，非常值得來一碗

豆腐味噌湯

便宜的部分還有$35元的豆腐味噌湯

味噌湯的味道濃郁，配上豆腐和少許昆布增加口感

最平價的路線首推肉燥飯搭豆腐味噌湯!

小菜

🔸醬拌茄子

醬拌茄子味道相當入味卻也不會太死鹹

再撒上一點蔥花~帶有點涼拌的吃法



🔸青花玉米筍

清爽脆口的玉米筍，可以沾點胡麻醬更有味

也可以直接搭配肉燥飯吃

爽口多汁的玉米筍能夠去油解膩!

菜單

外帶資訊

外帶可加賴預訂，現場才不會等太久唷

LineID: @908qdswt

營業資訊

📍高雄市楠梓區益群路63號

⏰11:30–14:30, 17:00–20:30

☎️07-3600013