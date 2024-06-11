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VASO弘肉燥飯-高雄平價小吃米其林必比登推薦美食~飯店級的裝潢配上肉燥飯銅板美食~楠梓小吃最高CP值的首選

2024-06-11 11:11:00 筑筑の吃喝玩樂記 人氣：134
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窩客好文

筑筑の吃喝玩樂記

發表篇數：281篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

VASO弘肉燥飯舖 楠梓店
place高雄市楠梓區益群路63號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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VASO弘肉燥飯-高雄平價小吃米其林必比登推薦美食~飯店級的

高雄超夯的肉燥飯到楠梓開分店啦!
高雄平價小吃、米其林必比登推薦
餐廳等級的裝潢配上銅板價的肉燥飯
每到用餐時間都是人山人海不是沒有原因👍

VASO弘肉燥飯

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楠梓平價小吃VASO弘肉燥飯地點位於益群橋旁
熟悉楠梓的人都知道這裡是美食一級戰區
現在又多了一間肉燥飯、腿庫飯小吃可供選擇

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麻辣肉燥飯

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🔸黃金蛋+$15
除了一般的肉燥飯之外
還可以嘗試看看這碗口味相當特殊的麻辣肉燥飯
具體的味道就像是火鍋店的麻辣炒乾鍋香氣

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加顆半熟的黃金蛋可以讓口感更滑順
配點小菜也可以比較沒那麼膩口
辣度上不會太低~適合喜歡吃辛辣的人嘗試

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豬腿庫飯

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半皮半瘦的腿庫肉再淋上肉燥醬汁
腿庫肉的豬皮口感Q彈有膠質
瘦軟嫩滷得相當入味
再配上一點酸菜~味道清爽還可以解油膩

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骨仔肉湯

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私心推薦VASO弘肉燥飯的骨仔肉湯
湯裡的骨仔肉搭配少許薑絲一起吃
讓人很懷念台南牛肉湯或是鹽埕區的鴨肉湯吃法😋
重要的是骨仔肉全都是去骨的排骨嫩肉
肉的份量十足而且湯的味道甘甜，非常值得來一碗

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豆腐味噌湯

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便宜的部分還有$35元的豆腐味噌湯
味噌湯的味道濃郁，配上豆腐和少許昆布增加口感
最平價的路線首推肉燥飯搭豆腐味噌湯!

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小菜

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🔸醬拌茄子
醬拌茄子味道相當入味卻也不會太死鹹
再撒上一點蔥花~帶有點涼拌的吃法

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🔸青花玉米筍
清爽脆口的玉米筍，可以沾點胡麻醬更有味
也可以直接搭配肉燥飯吃
爽口多汁的玉米筍能夠去油解膩!

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菜單

VASO弘肉燥飯-高雄平價小吃米其林必比登推薦美食~飯店級的

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外帶資訊

外帶可加賴預訂，現場才不會等太久唷
LineID: @908qdswt

營業資訊

📍高雄市楠梓區益群路63號
⏰11:30–14:30, 17:00–20:30
☎️07-3600013

 

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