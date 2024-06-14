小米這次要分享一家很超值的燒臘便當，但很怕被大家打，因為報出來可能要讓大家排隊排更久了

這間「福林港式燒腊」每次經過總能看到大排長龍的人潮，尤其是三寶飯很有份量，滿到差點蓋不起來 XD

除了有超值三寶飯，還有隱藏版四寶飯，四種燒臘主菜可以吃的更過癮

而且份量超多的，不排個半小時可是買不到的~

快跟著小米一起去看看吧。

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👉福林港式燒腊位置及停車方式

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福林港式燒腊位於武陵路上，靠近武陵路271巷。

附近有收費停車場，對開車的朋友來說很方便~

👉福林港式燒腊環境介紹

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透過玻璃窗可以看到老闆從開店就一直不停地剁著燒臘，應該會切到手軟吧

燒鴨、燒肉、雞腿光看色澤就好想吃喔

店內沒有提供內用只有外帶，除了主菜還有三種配菜和一顆荷包蛋。

現在外面荷包蛋一顆也要15元，他們家的便當原本就有附荷包蛋真的很佛心喔

店內只有三個人，所以需要一點等待時間

👉福林港式燒腊菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

便當價格比行情價便宜一些，三寶飯很多人推薦，只要110元很超值！

隱藏版的四寶飯 140元，可以吃得更過癮

👉福林港式燒腊用餐心得分享

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小米今天排了至少半小時才買到三個便當，而且還買得到鴨腿耶，超開心的

打開一看肉肉真的超多的，四寶飯有四種燒臘，加上精緻的配菜和荷包蛋，吃完超飽的

隱藏版四寶飯(140元)，小米最推薦燒鴨、叉燒、燒肉和油雞這四種主菜組合

預設醬汁不會淋太多，喜歡醬汁比較多的朋友，可以說蔥油和醬汁多一點，當然辣菜脯也是不能少的~

便當還附上一顆荷包蛋，加上三種配菜，兼顧美味和營養

燒肉讓小米和小彤意外驚艷，熱熱地吃有脆皮的口感，肥瘦比例剛好，而且有入味。

一咬下有脆卜卜的外皮和豬腩肉，好吃又下飯

後來小彤還請Nina排隊的時候加買200元帶回家吃呢 XD

油雞以雞腿為主，肉質嫩和油香雞皮很下飯

今天的配菜有絲瓜冬粉、酸菜豆干和炒青菜，挺精緻的。

叉燒口感挺嫩的，有港式風味喔，小米給過 XD

燒鴨外皮微脆，加上鴨肉甜味，也有港式風味喔

醬汁不會重鹹，鹹香帶甜的風味剛剛好，喜歡醬汁的朋友可以請老闆淋多一點

白飯有粒粒分明的口感挺不錯的，以便當來說煮出的米飯真的很頂級，有米食族的粉絲超愛他們的米飯！

辣菜脯不能錯過，微辣有脆甜口感，光是菜脯就可以解決一大半的白飯了

小彤說她今天吃到四寶飯好開心~

在排隊人潮前面吃著便當好怕被打喔 (哈… )

鴨腿飯(130元)滿滿油亮亮的鴨腿超誘人的

鴨皮很香，肉質有汁的甜，喜歡鴨腿的朋友不能錯過

接近鴨腿部分的皮比較脆喔，光吃鴨腿就好滿足

三寶飯(110元)也是很多人推薦，今天有叉燒、油雞和燒鴨三樣主菜

主菜沒有指定的話，老闆會隨機供應，有特別想吃哪些主菜的話可以跟老闆說喔！

以上是我們的心得分享，福林港式燒腊便當有港式風味喔，吃完會讓人想回訪，而且很超值

👉福林港式燒腊營業時間地址

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🌟店家資訊：福林港式燒腊

🏠地址：新竹市北區武陵路261-1號

☎電話：0927 867 236

⏰營業時間：週一、二、四、五 10:30–13:30, 16:30–19:30

粉絲團：福林港式燒腊（豆fa手做豆花）

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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