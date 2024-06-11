知道新北市三芝區有處與金山「八煙聚落」的水中央相似度極高的【田心子】很久了，終於有機會造訪。長久以來總幻想著其水田倒映遠山、藍天白雲，甚至金黃夕陽的美景，卻不料又是「理想很豐滿，現實很骨感。」這天來到三芝，竟然風雨交加，雨大得跟不要錢似的！

走淡水奎柔山路往金山方向，至三芝奎柔山路北8鄉道4.5公里處，鄉道相當寧靜，遊覽車可停路邊。

↓下車後眼前所見第一個景，說穿了就是三大塊荒廢水田，周圍種了些樹，雨又直又橫，剎那間有點意興闌珊。

↓然而靜下心來，換個視角，咦？煙波渺渺，遠山隱隱，倒影水中，竟是如此詩情畫意、潑墨意境？！

↓田埂中央造了「田心島」，種植茂盛的茄苳樹，搭配水中浮萍，多麼脫俗？猶如夢幻仙境。

↓簡直有點永生樹的感覺。

說起來原本是種植蓮花的水田，因不敵天候因素及福壽螺侵害而棄耕多時，後進行「三芝樂天社區田心子農田漫遊改善工程」活化，搖身一變，成就了眼前的水天一色，還榮獲中國土木水利工程學會110年工程環境與美化獎、工程生態與環境類優等殊榮，設計者真的非常厲害！

幾棵田心樹的位置和距離都是經過計算的。

↓常常在旅遊拍網美照者，自然能慧眼識好景。照片中遊客腳邊植物是金針(黃花菜)，季節若對，會有金針花可賞。

↓今天遇見的是孤挺花。

↓銅錢草(又名：金錢草、香菇草……)

下雨就下雨吧，怎麼還下到起霧？實在太有fu～了。

↓在水田的一邊，種植了約十株落羽松，春來再發新葉，於煙雨間，多麼翠綠可喜？

晴天雨天都好，顯然這田心子在各種氣候，都能呈現迥然不同的氣質，讓好攝者抓出不同的效果，我都要感謝起這場雨來了。

↓是吧！也只有雨天才有這般天然水晶珠鍊。

短暫盤桓，撐著傘依然鞋襪盡濕，但心裡卻很高興，且已開始期待與這新北市最甜心水池的再度相逢，約期應不太遠。

【三芝田心子】

地址：新北市三芝區興華里奎柔山路

電話：(02)2636-2111

大眾交通運輸：

1.於淡水捷運站搭乘F105號公車至樁子林站後，步行約650公尺。

2.於淡水捷運站搭乘875號公車至田心子站後，步行約1公里。

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