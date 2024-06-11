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留壽都TOP 3必住，直接抵達滑雪場!

2024-06-11 13:47:00 30以後 人氣：108
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窩客好文

30以後

發表篇數：357篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 日本

30以後 留壽都滑雪住哪裡？留壽都滑雪飯店留壽都滑雪住宿留壽都滑雪酒店有哪些？「留壽都」每年冬天都有超高的降水量，且氣候乾爽因此降下的雪都是超適合滑雪的鬆軟粉雪，因此吸引超多滑雪愛好者湧入，是一個國際級的滑雪勝地。

 

留壽都住宿推薦

1. 留壽都威斯汀度假飯店

  • - 基本的房型都是樓中樓，很適合家庭或是三五好友一起入住，玄關處可以掛衣物及放滑雪用具，右側是房間，走下樓梯則是客廳、中島與盥洗空間。整體空間非常的大，帶著雪具及行李入住一點也不會感到擁擠。
  • - 客廳空間很大很適合聚餐聊天，如果喜歡大家住在一起，牆上有隱藏式的床鋪拉下來就能加床。中島有簡單的流理臺，有膠囊咖啡機與各種酒杯、馬克杯可以使用。衛浴空間有小浴缸可以泡澡，備品與用品都很齊全，但大部分的人都喜歡到大浴場泡湯。

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2. 留壽都度假飯店&會議中心

  • - 北館的房間空間也屬寬敞，雖然沒有南館大，但住起來還是很舒適，房間內的器具較簡易，但基本的設備都還是很齊全，浴室沒有乾濕分離用簡單的浴簾做區隔，但現在北館也有溫泉了 ! 
  • - 在2020年才建造而成的溫泉「壽屋」，占地3000平方公尺，豪華又寬敞氣派 ! 女湯的更衣間除了基本的沐浴品以外，還有整套保養品可以免費使用。半露天的溫泉浴池內有躺椅設計，可以慵懶的躺在椅子上享受溫泉，眼前就是整片的雪景可以欣賞，除此之外還有室內浴池、蒸氣房、烤箱等設備。

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3. 留壽都旅館

  • - 外觀相當可愛就像小木屋，有一般客房也有榻榻米日式套房，客房空間不大但是住起來很舒適溫馨，分為有私人衛浴的房間或是不附浴室需使用公共衛浴的房型，可以依照自己需求與預算選擇。
  • - 房間儘管空間偏小但還是將如廁空間獨立出來，有私人浴室的房型也有簡單的小浴缸可以泡澡。飯店的公共浴場空間明亮寬敞維護的也很乾淨，也有自助洗衣房可以使用。

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