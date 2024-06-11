30以後 留壽都滑雪住哪裡？留壽都滑雪飯店、留壽都滑雪住宿、留壽都滑雪酒店有哪些？「留壽都」每年冬天都有超高的降水量，且氣候乾爽因此降下的雪都是超適合滑雪的鬆軟粉雪，因此吸引超多滑雪愛好者湧入，是一個國際級的滑雪勝地。
留壽都住宿推薦
1. 留壽都威斯汀度假飯店
- - 基本的房型都是樓中樓，很適合家庭或是三五好友一起入住，玄關處可以掛衣物及放滑雪用具，右側是房間，走下樓梯則是客廳、中島與盥洗空間。整體空間非常的大，帶著雪具及行李入住一點也不會感到擁擠。
- - 客廳空間很大很適合聚餐聊天，如果喜歡大家住在一起，牆上有隱藏式的床鋪拉下來就能加床。中島有簡單的流理臺，有膠囊咖啡機與各種酒杯、馬克杯可以使用。衛浴空間有小浴缸可以泡澡，備品與用品都很齊全，但大部分的人都喜歡到大浴場泡湯。
留壽都威斯汀度假飯店 → BOOKING訂房 |
2. 留壽都度假飯店&會議中心
- - 北館的房間空間也屬寬敞，雖然沒有南館大，但住起來還是很舒適，房間內的器具較簡易，但基本的設備都還是很齊全，浴室沒有乾濕分離用簡單的浴簾做區隔，但現在北館也有溫泉了 !
- - 在2020年才建造而成的溫泉「壽屋」，占地3000平方公尺，豪華又寬敞氣派 ! 女湯的更衣間除了基本的沐浴品以外，還有整套保養品可以免費使用。半露天的溫泉浴池內有躺椅設計，可以慵懶的躺在椅子上享受溫泉，眼前就是整片的雪景可以欣賞，除此之外還有室內浴池、蒸氣房、烤箱等設備。
留壽都度假飯店&會議中心 → BOOKING訂房 |
3. 留壽都旅館
- - 外觀相當可愛就像小木屋，有一般客房也有榻榻米日式套房，客房空間不大但是住起來很舒適溫馨，分為有私人衛浴的房間或是不附浴室需使用公共衛浴的房型，可以依照自己需求與預算選擇。
- - 房間儘管空間偏小但還是將如廁空間獨立出來，有私人浴室的房型也有簡單的小浴缸可以泡澡。飯店的公共浴場空間明亮寬敞維護的也很乾淨，也有自助洗衣房可以使用。
留壽都旅館 → BOOKING訂房 |
東京：東京自由行，東京景點，台場景點，東京親子景點，東京住宿，上野住宿，池袋住宿，銀座住宿，淺草住宿，澀谷住宿，東京車站住宿，新宿住宿，成田機場住宿，羽田機場住宿，東京品川住宿，山中湖住宿，，東京迪士尼住宿，，東京必買伴手禮
東京近郊：河口湖景點，鎌倉景點，橫濱景點，輕井澤景點，箱根景點，輕井澤住宿，河口湖住宿，日光住宿，鐮倉住宿，橫濱住宿，草津溫泉住宿，宇都宮住宿，箱根住宿，，河口湖必買伴手禮
大阪：大阪景點，大阪親子景點，梅田景點，大阪住宿，大阪環球影城飯店，，大阪溫泉飯店，天王寺住宿，難波住宿，心齋橋住宿，梅田住宿，關西機場住宿，，大阪必買伴手禮
大阪近郊京都：京都自由行，京都景點，宇治景點，京都住宿，，，京都溫泉飯店，京都車站住宿，嵐山溫泉住宿，京都必買伴手禮
大阪近郊：奈良景點，神戶景點，神戶住宿，奈良住宿，姬路住宿，和歌山住宿，有馬溫泉住宿
沖繩：沖繩景點，沖繩親子景點，沖繩住宿，，，，，國際通住宿，那霸住宿，美國村住宿，石垣島住宿，宮古島住宿，沖繩租車，沖繩必買伴手禮
北海道：北海道自由行，北海道景點，北海道親子景點，札幌景點，北海道租車，北海道住宿，，北海道滑雪度假村，，札幌住宿，，函館住宿，函館溫泉住宿，旭川住宿，洞爺湖住宿，小樽住宿，富良野住宿，登別溫泉住宿，二世谷住宿，支笏湖住宿，阿寒湖溫泉住宿，留壽都住宿，北海道必買伴手禮，北海道JR Pass
九州：九州景點，九州親子景點，長崎景點，福岡景點，熊本景點，鹿兒島景點，長崎住宿，福岡住宿，福岡溫泉飯店，熊本住宿，由布院住宿，鹿兒島住宿，豪斯登堡住宿，別府一日遊，別府溫泉住宿，黑川溫泉住宿，小倉住宿，宮崎住宿，九州JR Pass
名古屋：名古屋景點，名古屋親子景點，名古屋住宿，，名古屋必買伴手禮
日本必買：日本必買伴手禮
日本交通：JR東京廣域周遊券，JR關西廣域鐵路周遊券，東京地鐵攻略
更多日本住宿：長野住宿，金澤住宿，，靜岡住宿，合掌村住宿，高山住宿，下呂溫泉住宿，日本樂高樂園住宿，富山住宿，越後湯澤住宿，新潟住宿，，苗場滑雪場住宿，岡山住宿，廣島住宿，道後溫泉住宿，日本松山住宿
最新優惠碼看這裡：，BOOKING優惠碼，，，TRIP.COM優惠碼，EXPEDIA優惠碼，